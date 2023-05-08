Saat 08.31'di. Mitingin başlamasına daha 9 saat varken kalabalıklar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi girişinde toplanmaya başlamıştı. Saat ilerledikçe alanın yavaş yavaş dolup taşmasına şahitlik ettik.

Mitingin adı "Yüzyılın Mitingi"ydi ve adının hakkını sonuna kadar verdi. 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı miting, İstanbullu'nun Erdoğan'a vefa gösterisiydi. Hemşehrilerim sadece sandığa değil, İstanbul'a da mühür vurdu.







Su kuyruklarından, çöp patlamalarından, çamur deryalarından bu cânım şehri kurtaran Erdoğan'a,

Marmaray'dan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, barajlardan viyadüklere büyük yatırımlarla, İstanbul- Ankara ile İstanbul İzmir'i dört saate indiren otoyollarıyla bizleri birleştiren Erdoğan'a,

Milletine hizmet yolunda günde birkaç saat uykuyla koşturan Erdoğan'a,

Yirmi yılda ülkenin çehresini değiştiren, onu yollarla baştan başa işleyen, köprülerle birleştiren, havalimanlarıyla uzağı yakın eden Erdoğan'a,

Karabağ'dan Libya'ya ülkesi için zafer üstüne zafer kazanan Erdoğan'a,

Suriye'den Irak'a terör örgütünün inlerine giren, ülke içinden terörü kazıyan Erdoğan'a,

Üç yılda ülkesini hem doğalgaz hem petrol hem de nükleer enerji üreten aşamaya yükselten Erdoğan'a,

Ay yıldız özgürce dalgalansın diye semâlarımızı Anka ve Bayraktarlarla donatıp, denizlerimizi TCG Anadolu'yla buluşturan Erdoğan'a,

60 yıllık rüya TOGG'u gerçeğe dönüştüren Erdoğan'a,

Sahayı inleten Altay tankından Fırtına obüslerine, helikopterlerden denizaltılarına ordumuzu donatan Erdoğan'a,

Velhasıl milletine âşık bir liderin aşkına karşılığıydı bu Vefa Mitingi...