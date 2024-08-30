İsrail'in Gazze başta Filistin'de uyguladığı soykırım, mevcut sistemin gerçek yüzünü görmek istemeyenleri uykusundan uyandırdı. Geçerli tek kuralın şeksiz şüphesiz İsrail'i desteklemek olduğu uluslararası sistem, kendisini yok etmek pahasına bu görevini sürdürüyor.

Konu İsrail'i korumak olduğunda uluslararası sisteme alternatifmiş gibi görünen şirketlerin nasıl dize getirildiğinin ilk örneğini X ve onun sahibi Elon Musk ile görmüştük.

İsrail'e yönelik az da olsa eleştirel imalarda bulunduktan sonra terörist Netanyahu tarafından ayağına çağrılan Musk'a gösterilen tiyatro sahnesi sonrası X yola gelmişti.

Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau'nun, 27 Ağustos'ta X hesabından yaptığı bir paylaşım, yola getirilme sırasının Telegram ve kurucusu Pavel Durov'da olduğunu gösterdi.

Rusya ile yaşadığı sorun sonrası Fransa ve BAE'den vatandaşlık alan Durov, iddialara göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un daveti sonrası geldiği Fransa'da gözaltına alındı.

Durov'a yönelik suçlamalar oldukça fazla: Çocuk cinsel istismarına destek, yasadışı işlemler, dolandırıcılık ve hepsinin sonuna saklanan "otoritelere bilgi vermeyi reddetme" suçu. Bir nevi dikkat dağıtıp bu gözaltına alınmayı meşru göstermek için uydurulan bahaneler aslında.

Nitekim Telegram'ın Fransa ve İsrail'in çağrılarına rağmen kullanıcı verilerine dair talep edilen bilgileri vermediği ortaya çıkmıştı. Bu gözaltı sonrası Telegram, tıpkı diğer sosyal medya siteleri gibi İsrail terör devletine istediği bilgileri verecek mi, bunu zaman gösterecek. Ancak İsrail'in durmadığı ve hep daha fazlasını isteyeceği Binance'nin açıklamasıyla kesinleşmiş oldu.

"Çin'den kaçan Kanada vatandaşı" Changpeng Zhao tarafından Çin'de kurulan kripto para borsası Binance'nin Filistin destekçisi hesapların kripto para varlığını dondurma kararı, kripto parayla ilgilenen herkesi endişelendirdi. Zira kripto paralar güya uluslararası finans sistemine alternatif olması için geliştirilmişti.

Buraya yatırım yapanlar kimliklerinin gizli kaldığını, para işlemlerine devletlerin ve bankaların karışamayacağını iddia ediyordu. Bunun doğru olmadığını Binance yaptığı açıklama ile ortaya koydu.

Binance, Filistin direnişine bağlı hesapların varlıklarını dondurdu. Haberin duyulmasından sonra hem Bitocin ciddi bir şekilde düştü hem de Binance'de işlem yapanlar başka borsalara gitti.

Son 24 saatte 3 milyar doları geçen para çıkışı yapılan şirketin CEO'su "Sadece yasadışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapması engellendi. Bu konuda bazı yanlış ifadeler oldu" açıklamasıyla durumu kurtarmaya çalıştı. Ancak kimseyi inandıramadı.

Uluslararası sistem, terör devleti İsrail'i korumak için önce kendisini sonra da alternatifi olarak gösterilen kurumları yok etmeyi göze aldı.