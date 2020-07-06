Avrupa’nın tavrı hem ekonomik hem siyasi

Portföyünde 14 otel bulunan Kaya Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya, “AB’nin halen Türkiye’ye seyahat izni vermemesinin nedeni hem siyasi, hem ekonomik” dedi

Pandemi sürecinde, turizmcinin gözü kulağı bugünlerde gelecek seyahat izinleriyle ilgili açıklamalarda. Tatil yapmak isteyenlerin dikkat kesildiği konu ise 'Oteller gitmek için yeterince güvenli mi?' Turizm sektörünün önde gelen şirketlerinden Kaya Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya, sektörün bu yıldan beklentilerini ve tatil yapmanın yeni normallerini anlattı. 'Pandemi koşullarında otellere gidilmesi konusunda vicdanınız rahat mı?' sorusunu "Kesinlikle vicdanım rahat, gelin otellerde tatil yapın, Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate aldığınız sürece, sorun yok" şeklinde yanıtlayan Kaya'ya göre, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye halen seyahat izni vermemesinin nedeni hem siyasi, hem ekonomik. Bu yılı 'istihdamı koruma sezonu' olarak gördüklerini söyleyen Kaya, "Dünyada hareketlenme başladığında bundan en çok Türk turizmi yararlanır. En hızlı Türkiye toparlanır" tespitinde bulundu.

İş insanları çok iyi bir yıl olmasını bekledikleri 2020'nin pandemiyle büyük bir belirsizliğe dönüştüğünü belirtiyor. Siz ne bekliyorsunuz bu yıldan?

Bu sene turizmde durum hiç iç açıcı değil. Herkes uğraşıyor, elinden geleni yapıyor ama iyimser bir tablo yok ortada. Sonuçta insanlarda bir seyahat etme endişesi var. Üstelik seyahatler kısıtlanmış durumda. Umudumuz seyahat yasaklarının kalkması ve yerli turist. Dünyada turizm hareketliliği başlarsa bundan en çok pay alacak olan ülke Türkiye'dir, bundan eminim. Çünkü biz pandemide süreci çok iyi yönettik, sağlık alanında prestij kazandık. Otellerimizde ürün fiyat dengemiz çok iyi. Dolayısıyla hareket başladığında Türkiye durgunluktan en hızlı çıkacak ülkelerin başında gelir. Yeter ki işler dünyada açılsın.

Seyahat yasakları ne zaman kalkar?

Asıl pazarımız Avrupa ve Rusya. Buralardan Türkiye'ye henüz uçuşlar başlamadı. Bu uçuşların bir an evvel açılması lazım. Dışişleri Bakanlığımız ve Turizm Bakanlığımız bu konuda ciddi girişimlerde bulundular. İnşallah Avrupa'dan güzel bir sonuç alırsak, resort otellerimizi açmaya başlarız. 20 Temmuz'dan sonra turizmde hareketlenmenin başlamasını bekliyoruz.



VİCDANIMIZ RAHAT GELİN, KALIN

AB'NİN uçuşa izin verdiği ülkeler arasında halen Türkiye'nin olmaması ve salgını nasıl yönettiği konusunda soru işaretleri olan bazı Afrika ülkelerinin listede yer almasını sorduğumuz Kaya şunları söyledi: "Bunun sebebinin hem ekonomik hem de siyasi olduğunu düşünüyorum. Şu anda AB'nin lider konumdaki ülkesi Almanya ve bence Almanya 'Ben turist hareketini AB ülkeleri içinde tutmazsam yarın zordaki üye ülkelere ekonomik destek paketi vermek zorunda kalacağım' şeklinde bir yaklaşım içinde. Yasaklar kalktığında Türkiye'ye büyük hareketin olacağını biliyorlar. Ancak ben bakanlıklarımızın girişimlerinin olumlu sonuç vereceğini düşünüyorum. Önce Türk pazarını bekliyoruz. İç pazardan çok umutluyuz. Bu virüs denizden ve havuzdan bulaşmıyor. Bu çok önemli. İnsanlar gönül rahatlığı içinde denize ve havuza girebilirler. Otellerimizde de her türlü hijyen tedbirleri alınıyor. Ardından seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte Avrupa ve Rusya pazarından turist bekliyoruz. Misafirlerimiz sağlık bakanlığının uyarılarını dikkate aldıkları sürece kesinlikle vicdanımız rahat."



İSVİÇRE'YE KAYAK OTELİ YAPACAK

BU yaz Bodrum'da yeni bir tesis açacaklarını dile getiren Kaya, "Ankara'da da bir projemiz var. Onunla beraber otel sayımız 14 otel olacak. Bodrum'da Denizbank'ın iştiraki Deniz GYO ile birlikte 20 Temmuz'da Bodrum'da açacağımız villa-rezidans ve otel projesinin işletmesini Kaya Palazzo markamızla yapacağız" dedi. Yurtdışında da İsviçre'de bir kayak oteli için yatırım planları olduğunu belirten Kaya, "Alplerde bir bölge de kayak merkezi kuruluyor. 280 odalı bir tesis yapmayı planlıyoruz. Uluslararası bir grupla ortak yapacağız" diye konuştu.