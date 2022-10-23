HÜLYA GÜLER

Deneyim, araştırma, verimlilik, eğitim ve ticaret... Ordu Büyükşehir Belediyesi, kurduğu girişimcilik merkezinin adını, işte bu kelimelerin ilk harflerini birleştirerek, DAVET koymuş.

Bir inovasyon ve girişimcilik merkezi için ne kadar isabetli, ne ince düşünülmüş bir isim...

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler de, "Kentin kabuğunu kırması için özellikle gençlere yaptığımız bir çağrının ifadesidir, Davet" diyor. Görünen o ki Başkanın bu çağrısı Ordu'da ciddi karşılık bulmuş. Bedelsiz ofis kullanımı ve mentorlük dahil bir kuluçka merkezinde verilen her türlü desteğin sağlandığı Davet'den şu anda Başkan'ın 'aralarında önümüzdeki yıllarda çok konuşacağız' dediği 14 girişimci yararlanıyor.

Sabah İl Buluşmaları'nın 21. durağı Ordu'daydık geçen hafta. Eş durumundan Ordulu biri olarak, Başkan Güler'in devlet deneyiminin Ordu için büyük bir şans olduğuna, kenti her ziyaretimde tanık oluyordum. Ancak Başkan'ın gözünden yapılanları hızlandırılmış bir tur ile görüp, dinleyince kentin geleceğine yapılan yatırımları daha iyi kavradım. Örneğin bir yandan atık yönetimi, çöp alanlarının ıslahı yapılırken, bir yandan da 'Kendine Yeten Ordu' stratejisiyle yenilenebilir enerji yatırımları hayata geçiriliyor. Şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çöpten ürettiği enerjiyle 13 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacı karşılanıyor. Önümüzdeki yılın hedefi bunu 30 bin haneye çıkarmak. Nihai hedef ise kentin tüm enerjisini yenilenebilir kaynaklardan elde etmek. Enerji Bakanlığı görevini de hatırlatırsak Başkan Güler'in bu konuda zorlanmayacağını söylemek gerek.

Kentin kendine yetmesini sağlayacak birçok yeni iş alanın öğrenilmesi ve benimsenmesi için Belediye bizzat işin içine girmiş. Örneğin Ordu'da bugün yat ve sürat teknesi üretiliyor. Bu girişime belediye öncülük etmiş, ortak olmuş. Şirket yeterince güçlenince Belediye ortaklıktan ayrılacak. Hilmi Güler, bu model için 'amacımız yol göstermek, öncülük etmek, rakip olmak değil' diyor ancak elbette girişimleri bir yandan da belediyenin gelirlerini artıracak şekilde planlıyor.

Yine belediyenin kurduğu yazılım şirketi ORYAZ'ın geliştirdiği akılla sayaçlar buna somut bir örnek. Ordu Büyükşehir Belediyesi şimdi bu sayaçları başka belediyelere satıyor. Tüm bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkün. Bunlar sadece belediye binasının hemen girişinde sizi karşılayan bazı faaliyetler. Başkan'ın makam odasına geçince ise sohbet daha da derinleşti ve projeler daha da büyüdü. Nihayetinde zaman yetmeyince Başkan Güler durumu özetlemek için bize bir video izletti. Videoya geçerken, "Yaptıklarımızı 3 dakikaya sığdırmak için biraz hızlandırılmış bir video izleyeceğiz. Hatta spiker o kadar hızlı okumak zorunda kaldı ki ortaya biraz gıcık bir film çıktı" diye de espri yaptı.

Bana sorarsanız gıcık değil aksine umut veren bir video izledik. Zira sunucu 180 saniyede 167 projeyi 776 kelimeyle özetlemeye çalıştı. Ancak Ünye'den iki hafta önce ilk Ro-Ro gemisi yüklemesi yaptıklarını söylerken ya da Çambaşı'nda kayak yapmaktan söz ederken Başkan Güler'in yüzündeki heyecanı tabi ki videodan anlamak mümkün değildi.

Bunun için gidip Ordu'yu gezmek gerek.

Günün sonunda damağımda güzel yemeklerin tadıyla Ordu'dan dönerken aklımda yine Belediye'nin girişimiyle kurulan Kybele çikolataları vardı. Daha şimdiden ABD'li yatırımcıların dikkatini çeken Kybele'nin fındığa katma değer sağlayan hikayesi ise başka bir yazıya kaldı.