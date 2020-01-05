Yeni yıla yeni bir gülüş ile girmeye hazır mısınız?

Estetik bir gülüşe sahip insanlar kendine daha çok güvenir. Dijital diş hekimliği sayesinde hastalar tedaviden sonra nasıl görüneceğini biliyor ve daha kısa sürede güzel bir gülüşe kavuşuyor

Çekici, sağlıklı dişler yaşam kalitesini gösterir. Kendimize daha çok güvenmemizi sağlar. Mutlu bir gülümseme, her insanın en doğal hakkıdır. Bu, aynı zamanda günlük hayatımızın en önemli parçalarından biridir. Özgüvenimiz, sosyal çevremiz ve psikolojimiz için de büyük rol oynar.



Toplum olarak ne kadar mutlu gülebiliyoruz?

Mutlu gülmeye müsait dişlere sahip miyiz? Diş sağlığına dikkat etmediği için ağzında ileri düzeyde çürük bulunan ya da diş problemlerinden dolayı gülerken eliyle ağzını kapatma ihtiyacı hisseden kişiler ile sık sık karşılaşıyoruz. Peki, bu tür sorunları çözmek için diş hekimleri neler yapabilir?



Gelişen dijital teknolojiler, hastalar için ne gibi tedavi olanakları sunuyor?

Dişlerimiz ile ilgili bu tür sorunları çözmek için yapılan tedaviler var; cerrahi müdahaleler olsun ya da diş telleri ile yapılan ortodonti tedavileri olsun. Ancak bunlar da gülüşümüzü güzelleştiremeyebiliyor bazen. Bu durum, çözümü olmayan bir problem değil. Dijital teknolojiler, bu tür durumlarda diş hekimlerinin ve hastaların imdadına yetişiyor.



45 DAKİKADA BİTİYOR

Bundan 10-15 yıl önce telefonla fotoğraf paylaşmak bile hayalken, günümüzde dünyanın neresinde olursanız olun görüntülü konuşma yapabiliyorsunuz. Bu teknolojik ilerleme diş hekimliğine de hızla girdi; öyle ki ağız içinden görüntü almak için kameramızı dişlerin üzerinde dolaştırmak yeterli oluyor. Sonrasında yaklaşık 8-10 dakikalık bir işlemle hastanın dişini üretmiş ve 45 dakika içerisinde tek dişin tedavisini bitirmiş oluyoruz. Dijital teknoloji sistemi, uzun tedavi seansları olmadan, tek seansta, uzun ömürlü ve estetik tedavi olanakları sunar. Dijital teknoloji sistemi; tüm seramik dolgular, kuronlar ve venerler için sadece bir randevuda gerçekleştirilen, bilgisayar destekli bir uygulamadır.



Dijital teknoloji sistemi tedavi prosedürü nedir?

Öncelikle diş hekimi, titizlikle çürük ya da hasarlı bölgeyi temizleyerek dişi hazırlar. Daha sonra dijital teknoloji sistemi kamerasının yardımıyla dişinizin 3 boyutlu görüntüsünü alır ve veriyi bilgisayara gönderir. Diş hekimi, dolgu ya da kuronu seramik bloktan oluşturacak şekilde tasarlar ve dijital teknoloji frezeleme sistemi bu tasarımı üretir.



ÖNCE PLANLAMA YAPILIYOR



'Ben gülüşümü iyileştirmek istiyorum' diye gelen hastaları nasıl bir süreç bekliyor?

Önce ortodonti tedavisi gerekip gerekmediğine bakıyoruz. Sonrasında protez planlaması işin içine giriyor. Bu noktada büyük ölçüde dijital diş hekimliğinden ve dijital teknoloji sisteminden faydalanıyoruz. Önce kalem boyutlarında bir kamera ile ağız içerisinden görüntüler alınıyor. Sonra bu görüntüler bilgisayarda işleniyor. Oluşturulan dijital model üzerinde yapacağınız restorasyonu şekillendiriyorsunuz. Daha sonrasında da bilgisayar destekli üretim sistemi, tasarımınızı seramik bir bloktan kazıyor. Diş hekimi, üretilen protezi hasta ağzına takıyor ve tedavi tamamlanmış oluyor.



3 BOYUTLU GÖRÜYORLAR



Dijital diş hekimliği, estetik tedavide ne gibi imkanlar sunuyor?

Dijital diş hekimliği sayesinde diğer tedavilerde olduğu gibi estetik tedavilerde de tedavi sürelerinin kısalması ve seans sayısının azalması mümkün oluyor. Ama dijital diş hekimliğinin estetik tedavilerde en büyük avantajı, tedaviye başlamadan önce bize tedavi sonrasında hastanın nasıl görüneceği konusunda net bilgi veriyor olması. Bu sayede hastalar görünümlerini tedaviye başlamadan önce seçebiliyorlar. Ekrandaki üç boyutlu görüntü üzerinde hasta ile birlikte yaptığımız değişiklikler, doğrudan üretilecek restorasyonlara yansıtılıyor. Tedavi sonrasında da hastanın görüntülerini tekrar alarak tedavi öncesinde beraber seçtiğimiz görünüme ne kadar yaklaştığımızı kendisine gösterebiliyoruz.



VİZAJİZM NASIL UYGULANIR?

İlk olarak hastanın yüzünün fotoğrafı çekilir. Hastayla, ne istediğine dair arzu ve isteklerini ifade eden bir görüşme yapılır. Üç boyutlu gülüş tekniği ile hastalar, kendilerine uygun seçeneğe doktorlarıyla ortak karar verirler. Gerekirse yüzünüzün üç boyutlu görüntüsü üzerinde plastik cerrahla da konsültasyon yapılarak uygun alternatifler tespit edilir; bu bir harmonizasyondur. İnatçı biriyseniz diş tasarımınız bu özelliğinize göre düzenlenir, daha agresif hatlar ortaya konur. Ya da "Ben inatçı yönümü törpülemek istiyorum" diyorsanız, daha yumuşatılmış hatlar içeren modeller size uygulanır. Bu yöntemde önemli olan, sizin hissettiklerinizin ve duygularınızın yansıtılması ve ekibin de bunu hissedebilmesidir. Bu tür çalışmaları, terzilerin kişiye özel giysi diye uyguladıkları haute couture (ısmarlama) çalışmalarına benzetebiliriz. Bu çalışmalar gösteriyor ki; estetik diş hekimliliği, içerisindeki diğer bilim dalları gibi zaman içerisinde başlı başına bir bilim dalı olacaktır. Yeni gelişen kişiye özel vizajizm kavramı yüz uygulamalarının; içerisinde diş doktoru, plastik cerrahı, laboratuvar, hemşire gibi tüm çalışanların katkısını içeren bir multi disipliner yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Kişinin mizacına, yapısına, ruh haline uygun, onu o yönde motive edecek çalışmaların ortaya çıkartılmasının sağlanmasıdır.



İSTEDİĞİNİZ GİBİ GÜLEMİYOR MUSUNUZ?

Aşağıdakilerden birisini yaşıyorsanız, estetik diş hekimliğinden faydalanma zamanınız gelmiş demektir...

1- Ön dişleriniz aynı uzunlukta değilse.

2- Dişlerinizden herhangi biri çatlak veya kırıksa.

3- Dişlerinizden bir ya da daha fazlası eksikse.

4- Dişlerinizin rengi doğuştan sarıysa ya da antibiyotik lekelenmeleri mevcutsa.

5- Ön iki dişinizin ortası yüzünüz ile orantılı değilse.

6- Dişlerinizin biçimi yüz şeklinizi tamamlamıyorsa.

7- Ön dişlerinizde aralıklar varsa.

8- Dişlerinizde çarpıklık, sıkışıklık varsa.

9- Eski kaplamalarınızın diş etine yakın kısmı grileşmeye başlamışsa.

10- Gülümsediğinizde diş etleriniz fazla görünüyorsa.

11- Diş etlerinizdeki çekilmeden dolayı dişleriniz çok uzun görünüyorsa.

12- Hafifçe gülümsediğinizde dişlerinizin ucu görünmüyorsa.

13- Kesici dişlerinizin boyu, diğer dişlerinizle orantılı değilse.

14- Ön dişlerinizdeki siyah lekelerden dolayı konuşurken ağzınızı kapatıyorsanız.

15- İstediğiniz zaman rahatlıkla gülemiyorsanız



DİŞ ETİ PROBLEMLERİ ESTETİKLE AZALIYOR



Peki diş estetiği dediğimiz şey, sağlıkla paralel gider mi?

Estetik bir gülüşe sahip insanların kendilerine olan güveni artıyor ve bu da toplum içindeki davranışlarını etkiliyor. Kendine güvenen insanlar daha rahat oluyorlar ve bu da psikolojilerini olumlu yönde etkiliyor. Dolayısı ile estetiğin, sağlıkla doğrudan ilişkisi olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında estetik görünümü bozan çapraşık dişler, uzun dönemde diş eti problemlerine de sebep olabiliyor. Bu tür problemlerin çözümü, hastalara estetik bir gülüş kazandırmanın yanı sıra ileride yaşanabilecek sağlık problemlerinin de önüne geçmiş oluyor.