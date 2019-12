İmplantın mümkün olmadığı üst çenelerde elmacık kemiği implantı alternatiftir

Elmacık kemiği implantı, kemik sorunu olan hastalara da implant yapılmasını sağlıyor. Hastanın üst çenesinde implant yerleştirmek için yeterli kemik olmadığı durumlarda, elmacık kemiğine yerleştirilen özel implantlar sayesinde eksik dişler tamamlanıyor

Diş kaybetmek ne kadar moral bozucu ise, dental implantlar sayesinde eksik dişleri orijinali gibi yerine koyabilmek de bir o kadar rahatlatıcı. Günümüzde dental implantlar diş hekimliğinde en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte en çok sorulan sorular ve cevapları:

Dental implant nedir?

Dental implantlar, eksik dişleri tamamlayan yapay diş kökleridir.

İmplantlar tamamen bio-uyumlu olan saf titanyum maddesinden imal edilir.

Doğru planlama ve özenli bir ağız hijyeni ile implantlar ömür boyu ağızda kalır.

Dental implantlar nasıl uygulanır?

Kemik yapısını görmek ve uygun teknik koşulları oluşturmak için 3D görüntüleme yöntemleri kullanmak önemli fark yaratır. Yapılan değerlendirmelerden sonra tecrübeli uzmanlar basit bir operasyonla implantı yerleştirir.

Kemik ve implantın birbirine kaynaşması için üst çenede üç ay, alt çenede iki ay beklenir. Sadece çok özel ve gerekli koşulların var olduğu durumlarda hemen protez aşamasına devam edilebilir.

İyileşme tamamlanınca implant üzerine abutment yerleştirilir.

Abutment, implant ve üzerine yapılacak protez arasında bağlantıyı sağlayan bir parçadır.

İmplant ve abutment yerleştirildikten sonra hasta için planlanan final protez (köprü, kaplama, hareketli protez vb.) safhasına geçilir.



LOKAL ANESTEZi UYGULANIR

Dental implantlar ağrılı mıdır?

Dental implantlar konusunda en büyük korku acı hissetme endişesidir.

İmplant uygulanan hastaların büyük bir bölümü operasyon ve sonrası için taşıdıkları bu endişenin gereksiz olduğunu ifade eder. İşlem sırasında sadece lokal anestezi kullanılır ve diş çekimlerinden daha az ağrı duyulur.

Operasyonu takiben oluşabilecek hafif şikayetler ise basit bir ağrı kesici ile çözülebilir.

Dental implantlar hayatınızı nasıl değiştirebilir?

İmplantlar doğal diş kökünü taklit eder, aynı zamanda çene kemiğinin doğal şeklini ve hacmini korur. Diş kayıplarına bağlı olarak ortaya çıkan yüz çizgilerinde çökme, şekilsel asimetriler engellenir.

Eksik dişler bu bölgeye, komşu dişlere zarar vermeden kolayca konulabilir ve böylece kişi doğal gülüşü, çiğneme ve konuşma gibi fonksiyonları tekrar kazanabilir. Çok sayıda diş kaybı olan hastalar hareketli (takıp çıkarılan) protezler kullanmak zorundadır. İmplant uygulaması ile sabit protezlere kolaylıkla sahip olabilirler.

Ayrıca bu tür hareketli protezlerde karşılaşılan yemek yerken, konuşurken protezin yerinden oynaması gibi rahatsızlıklar da implant desteği kullanılarak ortadan kaldırılır.

Dental implantlar için bir yaş sınırı var mı?

İmplant uygulamasında bir yaş sınırlaması yoktur. Yaşam kalitenizi artırmak için hiçbir zaman geç kalmış değilsiniz. Genel sağlık durumu herhangi bir diş tedavisi için uygun olan herkes rahatlıkla implant da yaptırılabilir.

İmplant nasıl seçilir?

İmplantın boy, çap ve şekil seçiminin tecrübeli bir ekip tarafından yapılması çok önemlidir. Tedavi sürecinde implant konusunda uzmanlaşmış bir ekiple çalışmalardan elde edilecek sonuçların başarısını etkileyen en önemli faktördür. İmplant markası konusunda piyasada yüzlerce seçenek sıralanabilir. Dünyaca kabul görmüş ve kalitesi bilimsel olarak kanıtlanmış bir implant markası seçmek, tedavinin başarısını ve uygulanan implantın ömrünü doğrudan etkiler. Diğer yandan implant seçerken uzman görüşlerine de başvurmak gerekir. Hekimlerin, kullandığı implant markası hakkında bilgili ve deneyimli olması da implantın başarısını artıran bir unsurdur.



VAKAYA GÖRE KARAR VERiLMELİ

Diş eksikliğinde köprü mü implant mı?

1960'lı yılların sonuna doğru İsviçre ve İsveç bazlı ilk bilimsel yayınları takiben gerçekleştirilen klinik çalışmaları olumlu sonuçlar verdi. Bu sonuçları takiben teknolojide kaydedilen hızlı gelişmeler, dental implantları günümüz diş hekimliği günlük klinik uygulamalarının vazgeçilmez bir parçasına dönüştürmüştür.

Tek diş ile kısa diş eksikliklerinde implant tedavisi, arka dişler bölgesinde genellikle basitken, ön dişler için yüksek estetik gereksinimler ve anatomik olarak bölgesel zorluklardan ötürü zordur. Günümüze dek yapılan uzun dönemli klinik çalışmalarının tümü özetlendiğinde ortaya çıkan bilimsel sonuç, kurallara uygun yapılmaları halinde köprülerle implantların başarısının birbirlerine benzer olduğudur.

Dolayısıyla köprü mü yoksa implant mı yapılacağı yönünde vakaya özgü karar alınmalıdır. Bu bilgiler ışığında en az risk ile uzun dönem başarılı tedaviye karar verme aşamasında aşağıdaki yol haritası önerilebilir.



DİŞSİZLİĞE 'DAHA AZ' İMPLANTLA ÇÖZÜM

'ALL On Four' yöntemiyle hiç dişi olmayan ya da çene kemiklerinde erime olan hastalarda ileri cerrahi teknikler uygulamadan implant yapmak mümkün hale geldi. Ayrıca Türkiye'de yeni uygulanmaya başlanan elmacık kemiği implantı da kemik sorunu olan hastalara implant yapılabilmesinde çare olacak. Erken diş kayıplarında üst çenesinde yeterli kemik olmadığı için implant yaptıramayanlara elmacık kemiği implantı çare oluyor.Hastanın üst çenesinde implant yerleştirmek için yeterli kemik olmadığı durumlarda elmacık, yani zigomatik kemiğine yerleştirilen özel implantlar yardımıyla tedaviyi gerçekleştiriyoruz. Bu yöntem, uzun tedavilerin yapılamayacağı kemik erimesi olan yaşlı hastalar için müjde niteliği taşıyor. Hem işlem süresi kısalıyor, hem de kolaylaşıyor.Hasta tedavi edilirken, üst çenede sağ ve sol tarafa birer zigomatik implant ve çenenin ön tarafına da normal implantlar yerleştirilebiliyorsa, protezler hemen implantların yerleştirildiği gün yapılabiliyor. Eğer hastanın ön bölgesinde kemik yoksa, elmacık kemiklerinin her birine ikişer implant konularak hastaya sabit protez yapılabiliyor.