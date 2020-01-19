20 yaş dişinin çektirilmesi şart değil!

20 yaş dişinizin konumunda bir problem görünmüyorsa, çürük oluşumlarına, ağızda kötü kokuya ve herhangi bir enfeksiyona sebep olmuyorsa çektirilmesi şart değildir

Bundan böyle sizlerin sorularınızı köşemde yanıtlayacağımı söylemiştim. Bu hafta da yine sizlerin sorularına yanıt veriyorum…



Selvi Yağmur (Ankara/25): 20 yaş dişimin bana hiçbir zararı olmuyor, buna rağmen çektirmem şart mı?

20 yaş dişleri her zaman problemlerle karşımıza çıkmaz. Ama bu bir zararı olmadığı anlamına gelmez. Mutlaka bir diş hekiminin görmesi gerekir. Diş hekimi klinik muayene ve röntgen filminiz doğrultusunda değerlendirme yapar. 20 yaş dişinizin konumunda bir problem görünmüyorsa, çürük oluşumlarına, ağızda kötü kokuya ve herhangi bir enfeksiyona sebep olmuyorsa çektirilmesi şart değildir. Ama bazen problemler aniden değil, zamanla ortaya çıkar. Yavaş yavaş ağrılar meydana gelebilir ya da ağızda kötü koku oluşabilir. Bunların meydana gelmemesi için dişinizin çektirilmesini isteyebilirsiniz.



Ayşe Kara (Amasya/ 23): 20 yaş dişlerimi ne zaman çektirmem gerekir?

20 yaş dişlerinin çekilmesi için özel bir zaman yoktur. Çekim sonrası iyileşme sürecinin daha hızlı olması için 20 ila 30 yaş aralığı idealdir. Neden derseniz, yaş ilerledikçe iyileşmeler yavaşlar. 40 yaşından sonra çekilen dişlerin iyileşme süreleri daha uzun olmakla birlikte tedavileri daha zor olabilir.



ENFEKSİYONDA GEÇ KALMAYIN



Seda Alkan (Çorum/31): 20 yaş dişimin ucu çıktı fakat yanındaki diş etimde şişme meydana geldi. Ne yapmam gerekir?

Perikoronit (20 yaş üzerinde oluşan et parçası) olarak tanımlanan bu durum bir enfeksiyon hastalığıdır. Çok geçmeden tedavi edilirse kolayca önüne geçilebilir. Bu nedenle ilerlememesi ve hemen önlenmesi için çok vakit kaybetmeden hemen diş hekiminize başvurmakta fayda var.



Oğuzhan Şen (Kars/27): 20 yaş dişimde ağrı ve şişlik var. Bu şekilde çekim yaptırma şansım var mıdır?

Böyle bir duruma genellikle akut ve aktif enfeksiyon eşlik eder. Bu yüzden öncelikle yapılması gereken, hastanın antibiyotik tedavisine başlatılarak ağız hijyeninin sağlanmasıdır. Ağız hijyeni sağlandıktan sonra diş çekimi gerçekleştirilir. Ağız hijyeni antibiyotik tedavisiyle sağlanmadan önce çekim yapılırsa enfeksiyon yakındaki dişlere de bulaşabilir. Bu sebeple ilk yapılması gereken enfeksiyonu ortadan kaldırmaktır.



Arzu Yıldız (İzmir/35): 20 yaş dişlerinin çekimleri diğer dişlerden farklı mıdır?

20 yaş dişleri, diğer dişlerin çekildiği gibi çekilmemektedir. 20 yaş dişlerin çene kemiği üzerindeki konumları, yüksekliği, üzerinin kemikle kapalı olup olmaması gibi değişik durumlar vardır. Bu durumlar, 20 yaş dişleri diğer dişlerden ayırır.



KANAMA OLABİLİR



Merve Bayrak (Konya/26): 20 yaş dişimi çektirdikten sonra ne yapmam gerekir?

Diş çekimi yapılan bölgeye çok dokunmamak gerekir. Çünkü sürekli oraya dokunmak ağrı ve sızılara neden olabilir, enfeksiyon ya da kanamalara yol açabilir. İyileşmesini engellememek ve herhangi bir enfeksiyona yol açmamak için orayla çok oynamamak gerekir. Çekimden sonraki 24 saat boyunca çekim bölgesiyle çiğneme yapmaktan uzak durmalı, yaranın içine yiyecek artıklarının dolması engellenmelidir. Çekim sonrası 24 saat boyunca sigara hiçbir şekilde içilmemelidir. Eğer sigara içerseniz kanamayı artırarak yara yerinin daha geç iyileşmesine sebep olabilirsiniz. Kesinlikle tükürme yapmamalısınız, aksi takdirde kanamalara neden olabilirsiniz. Çekim sonrası yanakta şişlik olmaması için soğuk kompres uygulamak gerekir. Çekimden 24 saat sonra çekim bölgesi yumuşak bir fırçayla yavaş hareketlerle temizlenmelidir. Sonrasında antiseptik gargaralar yaparak rahatlayabilirsiniz.



TEL KULLANANLAR SAKIZ ÇİĞNEMESİN



Metin Demirer (Tokat/40): Ortodonti tedavisine ileride olabilecek sorunlar için önceden başlanabilir mi?

Diş telleri, dişte oluşabilecek şekil bozuklukları için kullanılır. Erken çekilmiş süt dişlerinin yerinin korunmasında veya olası bir anomalinin olabileceğini daha erken yaşlardan gördüğümüz zaman erken yaşta diş çekimlerinin uygulanmasıyla ileride ortaya çıkabilecek ortodontik anomaliler önlenebilir. Bunun için de diş hekiminin teşhis edebilmesi için erken yaşlarda diş hekimine gidilmelidir. Diş hekimine 5 yaşından itibaren bütün çocukların götürülmesi gerekir. Diş hekimi olası bir anomali görüyorsa hastayı ortodonti uzmanına yönlendirecektir. Böylece ortodontik anomaliler erken yaşlarda teşhis edilebilir.



Halide Keçeci (İstanbul/28): Diş tellerinde nelere dikkat etmem gerekir?

Diş teli tedavisinde temizliğe çok önem verilmelidir. Diş temizliği en önemlisidir ve ihmale gelmez. Bunun dışında yiyecek ve içeceklerde bazı kısıtlamalar olmak durumunda. Artık teknoloji o kadar ilerledi ki, günümüzde yeme-içme kısıtlaması diye bir şey kalmadı. Sadece sakız gibi yapışkan yiyeceklerin kullanılmaması gerekir. Aksi takdirde diş tellerinin üzerine yapışabilir ya da tellerin yerinden oynamasına ve tellerin üzerinde bakteri birikmesine neden olabilir. Genel olarak baktığımızda günümüzde artık diş telleri kullananlar için yeme-içme konusunda sınırlamalar yoktur.



PROTEZİN ALTINDAKI DİŞLERİ DE TEMİZLEYİN



Murat Tekinoğlu (Bartın/ 55): Protez dişlere ne kadar zamanda alışırım?

Hayatınızda ilk defa protez diş yaptırıyorsanız, takma dişlere hemen alışamayabilirsiniz. Bu zaman zarfında yaşayabileceğiniz sorunları diş hekiminizle paylaşmakta fayda var. Yapay dişlerin doğal dişlerinizin yerini tutmayacağını da unutmamak gerekir. Ama doğru yapılan bir proteze kısa zaman da alışmak mümkün. Protezinizin anatominize uygun, kaliteli, sağlam ve fonksiyonel olması hem alışmak, hem de kullanım açısından çok önemlidir.



Bahar Çam (İstanbul/48): Protez dişlere bakım nasıl sağlanmalıdır?

Protez dişlerinize de kendi dişlerinizde olduğu gibi temiz bakmanız gerekir.

Protezinizi diş fırçası ya da özel protez diş fırçası ile temizleyebilirsiniz.

Protez dişler için özel olarak üretilmiş diş macunlarını ve solüsyonları kullanabilirsiniz.

Protezler temizlik esnasında elinizden düşebilir. Bunu önlemek adına protezinizi temizlerken mutlaka altına bir kap koyarak temizleyin.

Protezinizi çamaşır suyu veya kaynar su ile kesinlikle temizlemeyin.

Protezinizin altında kalan kendi doğal dişlerinizi de temizlemeyi ihmal etmeyin.

Protez kullanırken düzenli olarak doktor kontrollerinizi yapınız.