Her problemli diş ağrı yapmayabilir

Kendi sağlıklı dişlerinizin yerini hiçbir şey tutmaz. Bu sebeple 6 ayda bir diş hekimini ziyaret edin. Çünkü her problemli diş ağrı yaparak kendisini belli etmez. Ağrı yaptığında ise geç kalmış olabilirsiniz

2014 yılından beri siz sevgili okurlarımla beraberiz.

Her hafta pazar günü aralıksız yazılarımıza devam ettik. Konular oldukça fazlaydı. Yeni teknolojiler, tedavi yöntemleri, genel sağlık, ağız ve diş sağlığı ilişkisi, diş hekimliğinde kullanılan malzemelerden ve hastaların kullanmış olduğu ilaçların diş tedavisi esnasında düzenlenmesinden bahsettik.

Yaşlı, engelli ve korkan hastalar benim için en önemli yeri tutuyordu. Bu konulara çok yer vermeye çalıştım. İnternetin ve sosyal medyanın ortaya çıkardığı bilgi kirliliğinin önüne geçmeye çalıştık. Kendi dişinizi korumanın önemini ele aldım ve 'Hiçbir uygulama kendi dişinizden daha iyi değil ve kendi dişinizin yerini tutamaz' dedim.



SOSYAL MEDYA YANILTIYOR

Sosyal medyada zirkonyum dişler, estetik lamine uygulamalarının fotoğrafları fotoshoplanmış dolaşırken ben okurlarıma her tedavi yönteminde olduğu gibi bunların da dezavantajlarından bahsettim. İdeal şartlarda ve kuralına göre yapılmayan estetik uygulamaların sadece fotoğraflarda güzel görüneceğinden ve hastalara ağız kokusu gibi sosyal problemlerle geri döneceğinden bahsettim.

Kendi kendine kan sulandırıcı ilaçların kullanımını bırakıp diş çektirmeye gelen hastaların bu davranışının ne kadar yanlış olduğunu haftalarca inceledik. Problemli her bir dişin vücudumuzun farklı organına zarar vermesi üzerine konuştuk. Ağız ve diş sağlığı konularında toplumu bilgilendirme yönündeki yazılarımdan dolayı ödüle layık görüldüm.



FARKLI BİR KONSEPT

Sizlerden gelen o kadar farklı konular, sorular ve beklentiler var ki, artık yazılarımın büyük bir bölümünü bunlara ayırmak istiyorum.

Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi'ndeki çalışmalarıma profesör öğretim üyesi olarak devam etmekteyim.

Üniversiteye her ayın belli dönemlerinde gidiyorum.

Uçak seyahatlerimde geçirdiğim zaman diliminde yeni yılda siz okurlarıma farklı bir konseptle yazı yazma fikri aklıma geldi.

Bundan sonra siz sevgili okurlarımız; dişlerinizle ilgili karşılaştığınız ve sıkıntı yaşadığınız konularda, tedavi sonrası karşılaşıp çözüm bulamama konusunda korktuğunuz soruları ilker.erdogan@sabah. com.tr e-posta adresinden bana sorabilirsiniz.

İşte sorularınızdan bazıları:

Ayşe Medin (İstanbul/24) : Herhangi bir sorunum yokken neden diş muayenesine ihtiyacım var?

Düzenli diş muayeneleri, daha büyük ve daha pahalı tedavileri önlemek için sorunların erken tespit edilmesine yardımcı olur. Ayrıca her problemli diş ağrı yaparak kendini belli etmez. Ağrı yaptığında geç kalmış olabilir ve tek çare dişinizin çekilmesi olabilir. Şunu unutmayın; kendi sağlıklı dişinizin yerini hiçbir şey tutamaz. Diğer tüm teknolojik tedaviler orijinaline en yakınını bulmaya çalışır.

Bu yüzdendir ki, hiçbir sorununuz olmasa da diş hekimini mutlaka altı ayda bir ziyaret etmeniz gerekir. Yaptıracağınız basit bir temizlik bile ilerideki sıkıntıları önlemede büyük önem arz eder. Çektirecek olduğunuz röntgenler, gizli kalmış problemleri ortaya çıkaracaktır.



GÖRÜNTÜLEME ÖNEMLİDİR

Mehmet Alioğlu (İstanbul/ 42): Diş hekimlerinin seçtiği röntgen ve ışınlar güvenli ve gerekli midir?

Tıp ve diş hekimliği uzmanları belirli periyotlarla röntgen kullanımını inceler ve güvenlikleri için sınırlar belirler. Takılan kurşun önlükler, tiroit koruyucular, kurşun kaplanmış odalar bunlardan bazılarıdır.

Teşhis amaçlı radyolojik görüntülemeler, diş ve diş eti sağlığının kontrol edilmesine yardımcı olur. Diş eti problemleri olan hastalar için altı ayda bir panoramik görüntüler istenebilir.

Ayrıca tedavi sonrası; örneğin, kanal tedavisi ve implant uygulaması kontrolleri için bitim röntgenleri önemlidir. Ayrıca çocukların dişlerinin değiştiği ve eksik olduğu dönemlerde görüntülemeye ihtiyaç duyulur.

Ahu Bayır (Adana/23): Dişlerimi beyazlatmanın en iyi yolu nedir?

Günümüzde büyük market ve eczanelerde birçok beyazlatıcı macun ve jeller satılmaktadır.

Ancak bunların hiçbiri diş hekimi muayenelerinde yapılan lazer ya da ışık destekli beyazlatıcı kadar güçlü değildir. Beyazlatma sonrası hekimlerinizin tavsiye edeceği önerileri dinleyip önerdiği macun ve jelleri kullanabilirsiniz.



DİŞ ETİ KANAMASINI VE ÇENE AĞRISINI CİDDİYE ALIN



Ferit Eryılmaz (Adana/34): Ağız ve diş sağlığı problemlerinin erken belirtileri nelerdir? Aşağıda sıralayacağım sorunlardan herhangi birine sahipseniz bir diş hekimini ziyaret edin:

Ağız yaraları

Çene ağrısı

Diş etlerinde kırmızılık ve diş eti kanaması

Ağızda kötü nefes veya kötü tat

Ağız kuruluğu

Kırık dişer

Ağrı yapan gömük ya da kırık dişler

Çiğnemeyi zorlaştıran diş eksikliği. Bu saydıklarımızdan herhangi biri ya da birkaçı sizde mevcutsa, bir an önce bir diş hekimi ziyaret etmeniz, ileride karşılaşacağınız ciddi problemler ve enfeksiyon önlenmesinde size yardımcı olacaktır.