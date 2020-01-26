Boşluklara implant yapılmazsa, çenede ciddi bozukluk meydana gelir

İmplant, diğer dişlere müdahele edilmeden yapılan, normale en yakın çiğneme sağlayan yöntemdir. Eğer ağızdaki boşluklar doldurulup implant yapılmazsa, çene yapısında ciddi bozulmalar olur

Her hafta olduğu gibi bu hafta da siz değerli okuyucularımdan gelen soruları cevaplamaya devam ediyorum. Bana sormak istediklerinizi, ilker.erdogan@sabah. com.tr e-posta adresime yazabilirsiniz. Sorularınızı en kısa sürede bu köşede yanıtlayacağım.



Buğra Aslan (İzmit/42): İmplant nedir?

İmplant; halk diliyle çivi dediğimiz, eksik olan dişlerin yerine çene içerisine yerleştirilen yapay bir diş köküdür. Biyolojik olarak insan vücuduna en uyumlu element titanyumdur. İmplantlar çoğunlukla titanyumdan yapılmakta olup, çene kemiğine kaynama oranı oldukça yüksektir. İmplantlar günümüzde yoğun olarak kullanılır. Tek diş eksikliklerinden total dişsizlik hastalarına kadar çok geniş bir kitleye hitap eder. Üstelik diğer dişlerinize hiç müdahale edilmeden yapılır. İmplantlar sayesinde normale en yakın çiğneme hissine sahip olabilirsiniz. Tabii implantın kalitesi ve markası büyük önem taşır.



YİYECEK ARTIĞI BİRİKİR



Elvan Kara (Sakarya/ 33): Çekilen dişlerimin yerine implant yaptırmazsam ne olur?

Çekilen dişlerden dolayı ortaya çıkan boşluklara implant uygulanmazsa, çene yapısında ciddi bir bozukluk meydana gelir. Zaman içinde dişlerde aralanmalara sebep olur. Alt ve üst dişlerde çekim sonrasında oluşan boşluktan dolayı kapanış düzeni bozulur. Bu bozukluktan dolayı yiyecek artığı birikimi daha fazla olacağı için diş çürüklerinin artmasına ve diş eti hastalıklarına sebep olur. Bunlardan en önemlisi, çene ekleminde ortaya çıkan sorunlardır. Çene ekleminde oluşan sorunların tedavisi ve geri dönüşü çok daha zordur. Diş eksikliği birden fazla olduğunda çok daha fazla sorun ortaya çıkar ve diğer dişlerinizi de kaybetmenize yol açar.



AĞIZ HİJYENİNE ÖNEM VERİLMELİ



Selim Can (Bursa/25): Kimlere implant yapılır?

Genel olarak sağlık durumu iyi olan, çene kemiğinde implantı destekleyecek kadar kemik bulunan, sağlıklı diş etlerine sahip, ağız hijyenine önem veren hastaların implant tedavisinde başarılı olması daha yüksektir. Aşağıda sıraladıklarımdan birine sahipseniz implant tedavisini öneririm:

Hiç dişi olmayan ve kısmi dişsiz hastalar

Çene ve yüz kusuru olan hastalar

Takıp çıkarabilen protez kullananlar

Hareketli protez kullanmak istemeyen hastalar

Kaplama yaptırırken sağlam dişlerini kestirerek küçülttürmek istemeyen hastalar

Uzun boşluklar olan sabit protez hastaları

Protezin oturduğu yumuşak dokularda ciddi değişiklik yaşayan hastalar

Sayısı ve pozisyonundan dolayı yetersiz dişi olan hastalar

Tek diş eksikliği olan hastalar

Travmaya bağlı diş eksiklikleri ya da kırık kök yaşayan hastalar



Yunus Eren (Edirne/ 43) :Neden implant yaptırmalıyım?

Sağlıklı ve özgüveni yüksek gülüşe sahip olabilirsiniz. İmplant, doğal dişlerinize zarar vermeyen tedavi yöntemidir. Aynı zamanda doğal dişlerinizdeki çiğneme kuvvetine sahip olabilirsiniz. Takma protezler yerine daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü bir çözümdür. Ağız kokusunu giderebilir ve ağız sağlığınıza yeniden kavuşabilirsiniz.



BAŞARI ORANI YÜZDE 95!



Kemal Kalay (Gaziantep/61): İmplantın kemiğe tutmadığı ve bu yüzden yapılan tedavinin boşa gittiği doğru mu?

Tutmayan implantlar da olabiliyor. Fakat bu durum, bütün implantların kemikte tutmayacağı anlamına gelmez. Bu ihtimal oldukça düşüktür. Bilimsel araştırmalara göre, yapılan implantların yüzde 95'inin başarılı olduğu açıklanmıştır. Birçok tedavi yöntemi için bu başarı oranı normal, hatta iyi bir orandır. İmplant tedavisinin planlaması yapılırken varsa sistemik hastalıklarınız, kemik yapınız radyografi veya tomografilerle değerlendirme yapılır. İmplant tedavisinin sizin için uygun olup olmadığı değerlendirilir. Size en uygun cerrahi müdahaleler ve protetik tedavi aşamaları doğru şekilde yapıldığında implantın başarısız olma riski oldukça düşüktür.



Fatih Alıç (Mersin/39): İmplantım düşer mi?

Çene kemiği ile bütünleşmeyi tamamlamış bir implantın düşme ihtimali yoktur. Ancak bu durumun en büyük ve en önemli koşulu ağız hijyeninin çok iyi sağlanmasıdır. İmplantlarda ya da üzerine yapılan kaplamalarda çürüme riski yoktur. Ancak implant çevresini saran yumuşak dokuların sağlığı tamamen diş fırçalamaya bağlıdır.



İMPLANT MARKASININ ÖNEMI NEDİR? HANGİ MARKAYI SEÇMEK GEREKİYOR?



Esra Kale (İstanbul/34):

İmplantlar 40 yılı aşkın bir süredir diş hekimleri tarafından uygulanmaktadır. Talep çok olunca birçok firma implant üretimi gerçekleştirmiştir. Bazı firmalar kendilerini kanıtlayarak uzun yıllar piyasada kalmıştır. İmplant fiyatları markaya göre değişiklik göstermektedir. Pahalı implantların hepsi kaliteli olacak diye bir şey yoktur. Lakin fiyatı genel implant fiyatlarının çok altında kalıyorsa çok güvenmemek gerekir. Kemik dokusunun implant yüzeyine bağlanması ile kemiğe tutunurlar ve bu özellik direkt olarak implantların ömrünü belirlemektedir. İmplantların ideal bir şekilde işlenmesi ileri teknolojiye sahip cihazların varlığını, detaylı yüzey işleme zamanlarını ve uzun dönemde sonuçları kanıtlanmış uygulamaları gerektirir. Bütün bunlar implantın kalitesi ile beraber maliyetini de artırır. İmplantın uzun ömürlülüğü ancak titanyum materyalinin özel süreçlerden geçirilmesi ile sağlanabilir. İmplant ile birlikte implantı proteze bağlayan ara parçaların kalitesi de tedavinin ömrü açısından son derece önemlidir. Bu sebeple marka seçimi önemlidir. Piyasada kendini kanıtlamış sınırlı sayıda implant markası bulunur. Hangisinin sizin için en uygun olduğuna diş hekiminizle beraber karar verebilirsiniz.



SİGARA İYİLEŞMEYİ GECİKTİRİR



Elif Kale (Tokat/26): İmplant kimlere yapılmaz?

* Baş ve boyun bölgesine radyoterapi uygulanmış kişilere

* Kemik gelişimini tamamlamamış gençlere

* Sigara, ağız içindeki yara iyileşmesini baskıladığı ve implantın tutmama riskini yükselttiği için çok fazla sigara içen kişilere uygun bir tedavi yöntemi değildir.

* Diyabet, yüksek tansiyon, hemofili (kanama bozukluğu) ve otoimmün (bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun normal dokularına saldırdığı durumdur) hastalık gibi sistemik hastalıkları olan, bifosfonat, kortikosteroid veya bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaç kullanan kişilere implant, sağlık durumları doktorlarıyla beraber görüşülerek uygun şartlar sağlanabilirse yapılabilir.



HAMİLELERE RİSKLİDİR



Alperen Duygulu (Kahramanmaraş/68): İmplant, kimler için risklidir?

* Aşağıda belirttiğim durumlarda implant tedavisi risklidir: 1. Diyabet ve kronik kardiyovasküler (kalp damar hastalığı) rahatsızlıklar 2. Kemik gelişimi tamamlanmayan ve kemik büyümesi devam eden gençler 3. Hamilelik 4. Çok fazla sigara içen bireyler 5. Alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları 6. Baş ve boyun bölgesinde yüksek doz radyoterapi uygulanması 7. Yüksek tansiyon ve bağ dokusu sorunları 8. Hemofili ve bağışıklık sistemi sorunları gibi durumlar