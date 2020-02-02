İmplant tedavisınden önce sigara içmeyi bırakın

Sigara içen kişilerde çene kemiğine çakılan implantın kemik ile kaynamama riski daha yüksektir. Ayrıca sigara, diş eti sağlığını olumsuz etkiler ve sağlıksız diş etleri, diş implantı kaybına neden olabilir

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyorum. Bana ilker.erdogan@ sabah.com.tr e-posta adresim üzerinden ulaşabilir, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Sorularınızı bu köşede yanıtlayacağım…

Dilara Balcı (Ankara/27): Estetik müdahaleler için doktorumu nasıl seçebilirim?

Öncelikle bilmeniz gereken, ilgilendiğiniz özel tedavi yöntemleri için ne tür bir eğitim aldığıdır.

Tüm diş hekimleri bütün estetik diş hekimliği yöntemlerini bilmez ve gerçekleştiremez. Bu nedenle, diş hekimleri genellikle tedavi planlaması ve uygulamasında diğer uzmanlar (ortodontist, endodontist, laboratuvar teknikleri, vb.) ile birlikte karar verir.

Tedavinizi kimlerin yapacağını ve ne yapacaklarını tam olarak bilmeniz gerekir. Daha öncesinde yaptığı estetik müdahalelerin fotoğraflarını da görmek isteyebilirsiniz.

Soner Sönmez (Adana/38): Eksik dişleri olanlar için hangi estetik yöntemi mevcuttur?

Protezler; estetik bir yöntem olarak kabul edilmese de, dişlerinin tamamını veya bir kısmını kaybeden bireyler için ideal bir estetik bir müdahaledir. Bir ya da birden fazla diş kayıplarında köprü şeklinde kaplamalar veya diş implantları yapılarak estetik bir görünüm elde edilebilir. Bu tedavi yöntemlerinden sizin için hangisinin uygun olacağına diş hekiminizle beraber karar verebilirsiniz.



DİŞ ETİ HASTALIĞI GÖRÜLÜR



Seda Bayındır (İzmir/22): Tedavimde sedasyonu seçebilir miyim?

Evet. Gerekli sedasyon seçimi aşağıdakileri içeren çeşitli faktörlere bağlıdır:

Sağlığınız ve tıbbi geçmişiniz.

Gerçekleştirilen yöntem.

Diş hekiminizin sedasyon yöntemlerine aşina olması.

Ece Eğilmez (İstanbul/34): Sigara içenlere neden bazı tedaviler yapılmaz?

Sigara içmek, diş kaybının en önemli nedenidir. Sigara içen bireyler; diş eti hastalığı, beyaz damak, kemik kaybı, tükürük bezi iltihabı ve akciğer, boğaz veya ağız kanseri riskine sahiptir. Bu sebeple sigara içen bireylerde estetik tedaviyi uygulamadan önce birçok problemle karşı karşıya kalınmaktadır. Sigara içenler için bir sınırlama da diş implantlarını içerir. Sigara içen bireylerde çene kemiğine çakılan implantın kemik ile kaynamama riski daha yüksektir.

Ayrıca sigara, diş eti sağlığını olumsuz etkiler ve sağlıksız diş etleri, diş implantı kaybına neden olabilir. Sigara içiyorsanız, implant kullanmadan önce bırakmanızda fayda var. Başka bir sınırlama da diş beyazlatmayı içerir. Dişlerinizi beyazlattıktan sonra sigara içmeye devam ederseniz, beyazlatma etkisi kalıcı olmaz. Sigara içen bireylerde dişte lekelenmeler olmaktadır.

Duygu Duyar (Adana/36): Güzel bir gülümsemeye sahip olmak için kaplamalar tek seçenek midir?

Güzel bir gülümseme için kaplamalar tek seçenek değildir. Diş hekiminiz, sizin için en uygun tedavi yöntemini belirleyecektir.

İstekleriniz ve önerileriniz doğrultusunda öncelikli olarak sorunlu dişlerinizi sağlıklı bir hale getirmek gerekir. Daha sonrasında estetik bir gülümseme için diş beyazlatma, kronlar, kompozit dolgular, diş eti estetiği, onleyler veya diş hekiminizin sizin için en uygun tedaviyi belirlemesiyle beraber istediğiniz gülüşe sahip olabilirsiniz.



BEYAZLATMA YAPTIRABİLİRSİNİZ



Leyla Kökten (Çanakkale/44): Dişlerimde herhangi bir diş eksikliği veya yanlış bir şey yok. Fakat dişlerimin dışarıdan görüntüsü çok kötü. Daha estetik bir gülümsemeye nasıl kavuşabilirim?

Gülümsemenizden memnun değilseniz, öncelikli olarak bir diş hekimine gitmeniz gerekir. Yapılacak tedavi sizin dişinizde neden rahatsız olduğunuzla alakalı çok yönlü çözümler sunulabilir. Günümüzde birçok estetik müdahale yapılabilmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber artık dişlerinizde sevmediğiniz aralıkları, diş boylarını ve çarpıklıkları artık dişinizi küçültmeden özel dolgularla istediğiniz estetik görüntüye sahip olabilirsiniz. Öncelikli olarak eğer diş renginizden memnun değilseniz, beyazlatma yaparak daha temiz ve beyaz dişlere sahip olabilirsiniz. Kaplamalar, lamine kaplamalar, estetik dolgular ve beyazlatma gibi birçok tedavi yöntemi vardır.



BAZI ESTETİK YÖNTEMLER UYGULANABİLİR



Şeyma Yanık (Bursa/ 40): Çocuklarda veya gençlerde diş estetiği için müdahaleler yapılabilir mi?

Çocukların ve ergenlerin daha iyi sosyalleşme, artan benlik saygısı ve daha fazla güven gibi daha iyi görünümlü veya daha güzel bir gülümseme istemelerinin birçok nedeni vardır. Öncelikle çocuğunuzun yaşına ve dişlerinin gelişimine bağlı olarak, rahatsız olduğu, düzeltilmesi gereken bir problem varsa bazı estetik yöntemler uygulanabilir. Örneğin, bazı çocuk ve ergenlerde bazı ilaçları kullanmanın sonucunda dişlerde ciddi renk değişimleri meydana gelmiştir. Veya ön dişler bir kaza sonucu kırılmış olabilir ve kompozit lamineler veya kaplamalar gerektirebilir. Bazı durumlarda, ortodontikten sonra bile dişler arasındaki boşluklar tam kapanmayabilir ya da boşluklar kalabilir. Bu nedenle belki kompozit dolgular, gülümsemenin görünümünü artıracaktır. Çocuğunuz gülümsemekten çekiniyorsa, özgüvenini kazandırmak adına mutlaka bir diş hekimine götürmeniz gerekir.



ÇOCUKLARA İMPLANT YAPILAMAZ



Erkan Toprak (Mersin/43) Diş implantları çocuklar için uygun mu?

Kemik büyümesi tamamlanmayan çocuklara implant yapılması mümkün değildir. Kemik büyümesi tamamlanmayan çocuklara yapılan implantlar yerinden çıkabilir ve ciddi problemlere neden olabilir. Kemik gelişmesi tamamlanmadan dişini kaybeden çocuklarda, çevreleyen dişlerin anormal büyümesini önlemek için 'boşluk koruyucusu' adı verilen ortodontik bir cihaz kullanılabilir. Kemik büyümesi tamamlandıktan sonra alan koruyucusu çıkarılabilir ve eksik diş yerine implant veya köprü yapılarak boşluk doldurulur.



DOĞAL BİR GÖRÜNÜM ELDE EDİLEBİLİR



Sertaç Tuzlu (Antalya/27): Diş kaplamaları için özel değerlendirmeler var mı?

Bir kaplama tedavisini estetik açıdan değerlendirirken dikkate alınması gerekenler aşağıda mevcuttur: Dişlerinizin rengi: Çünkü genellikle kaplamalar ultra incedir ve bu sebeple yarı saydamdır. Bu nedenle altındaki renksiz dişleriniz ortaya çıkabilir. Diş hekiminiz, renk değişikliğini azaltmak için diş beyazlatma tavsiye edebilir. Kaplamalar, doğal diş görünüme sahip olacak şekilde üretilir. Yapılacak kaplamaların rengi kalan dişlerin rengine uygun olmalıdır. Böylelikle doğal bir görünüm elde edebilirsiniz. Yaşam tarzınızın ve alışkanlıklarınızın etkisi: Örneğin, dişlerinizde oluşan taşlanmalar ve diş sıkılması, kaplamayı çatlaklara ve kırılmaya daha duyarlı hale getirebilir. Teknik özellikleri tasarlayan ve sonunda kaplamaları ağıza adapte eden dişçinin sanatını da dikkat etmelisiniz.