Sinüse kaçan implant mutlaka çıkarılmalıdır

Vücudun herhangi boşluğuna kaçan yabancı bir cisim pimi çekilmiş bomba gibidir; ne zaman, ne sıkıntı çıkaracağı belli olmaz. Sinüse kaçan implant, hiç vakit kaybetmeden mutlaka uzman bir diş hekimi tarafından çıkarılmalıdır

Her hafta Pazar günü olduğu gibi bu hafta da sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyorum. Bana ilker.erdogan@ sabah.com.tr e-posta adresim üzerinden ulaşabilir, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Sorularınızı bu köşede yanıtlayacağım…

Didem Savaş (Ankara/29): Annemin üst çenesinde azılar bölgesine implant yaptırmak istedik. Doktor kemiğin çok olmadığını fakat kısa implant kullanılırsa olabileceğinden bahsetti. Biz de kabul ettik. İmplant yapıldı, 20 gün sonra kontrole gittik. Çekilen panaromik röntgende implantın yerinde olmadığını, sinüs boşluğunun içine kaçtığını röntgende göstererek anlattı. Sinüs boşluğuna kaçan implantın çıkarılmasının çok zor olduğunu, hasta rahatsız değilse orada kalabileceğinden bahsetti. Biz de eve geri döndük. Aradan 2 gün geçti annem ağzını çalkalayınca su burnundan geliyor; ne yapmamız lazım? Öncelikle vücudun herhangi boşluğuna kaçan bir yabancı cisim pimi çekilmiş bomba gibidir ne zaman ne sıkıntı yapacağı belli olmaz. Bu yüzden sinüse kaçan implant işlemi biraz zor olsa da mutlaka uzman bir diş hekimi tarafından çıkarılmalı ve çalkalama esnasında burundan gelen su akışını önlemek için üst çene tabanının kapatılması gerekir. Eğer bu söylediklerimiz yapılmazsa, ciddi enfeksiyon ve kemik kayıplarıyla karşılaşılabilir. Hiç vakit kaybetmeden tedaviye başlamanız gerekir.



ESTETİK YAPİLABİLİR



Sezgin Yıldırım (Ankara/ 35): Dişte renklenmeler neden meydana gelir? Yaş ilerledikçe dişte renklenmelerin meydana gelmesi çok normaldir. Yaş ilerledikçe minede aşınmalar meydana gelir ve dentin tabakası açığa çıktığı için dişler daha koyu bir görünüme sahip olur. Sigara, yoğun kahve ve çay tüketimi de dişte renklenmelere sebep olur. Bunlara ek olarak dişlerin renklenmesindeki diğer sebep dişlerin gelişim evresinde kullanılan ilaçların yan etkileridir. Ayrıca kişinin genetik yapısı ve yoğun bir şekilde florür kullanımı da diş rengini etkiler. Renksiz ve mat görünümlü dişlerinizi beyazlatma ve kaplamalar ile estetik bir görünüme kavuşturabilirsiniz.



İLAÇLAR DİŞ RENGİNİ BOZABİLİR



Mehpare Bakır (Adana/48): Dişlerde renk kaybının sebepleri nelerdir? Dişlerde renk kaybının önüne geçmek için sebeplerini bilmek çok önemlidir. Bunlar;

Yiyecekler ve içecekler: Kahve, çay, kolalar, kiraz, yaban mersini gibi bazı yiyecekler diş lekelerine neden olur.

Sigara ve tütün kullanımı: Sigara içmek veya tütün çiğnemek renksiz dişlere neden olabilir.

Hastalık: Mine ve dentini etkileyen hastalıklar dişlerde renk değişikliğine yol açabilir. Hamile annelerde bazı enfeksiyonlar emaye gelişimini etkileyerek bebekte renk bozulmasına neden olabilir.

İlaçlar: Antihistaminikler, antidepresanlar ve yüksek tansiyon ilaçları dişlerin rengini bozabilir.

Dental çalışma: Gümüş amalgam gibi bazı diş materyalleri dişlere grimsi siyah bir döküm oluşturabilir.

Yaşlanma: Yaşlandıkça, dişlerinizdeki dış emaye tabakası yıpranır ve dentin doğal, sarı rengini ortaya çıkarır.

Genetik: Bazı şanslı bireyler doğal yapısı gereği diğer bireylere göre daha parlak veya daha kalın dişlere sahiptir.

Çevre: İçme suyunda yüksek florür seviyeleri gibi çevresel kaynaklardan veya florür uygulamalarının, durulamaların, diş macunlarının ve oral florür takviyelerinin aşırı kullanımı gibi aşırı florür renk bozulmasına neden olabilir.

Tıbbi tedaviler: Bazı tedaviler emaye ve dentin tabakalarının rengini kötü etkileyebilir. Kemoterapi ve baş-boyun radyasyonu, bu tür iki tedavidir.

Travma: Sinirlere veya minelere zarar veren, dişleri çatlayan, herhangi bir yaralanma veya başka bir yaralanma; yetişkinlerde ve çocuklarda renksiz dişlere neden olabilir.



RENGİNDEN MEMNUN DEĞİLSENİZ KAPLAMA ÖNERİLİR



Dicle Kaygısız (Hatay/26): Çok dikkat ettiğim halde dişlerimde lekeler mevcut. Ailemde de bu durum böyle. Diş lekelenmelerinin sebepleri nelerdir?

Genetik olabilir mi?

Diş lekesi, birçok sebepten dolayı olabilir. Diş renklenmesine neden olabilecek sebepler aşağıdaki gibidir:

Tetrasiklin ve antibiyotikler: Tetrasiklin ve diğer antibiyotikler genellikle mavi-gri veya sarı-kahverengi renkte, genellikle yatay çizgili desende lekelere neden olur. Porselen kaplamalar tetrasiklin kaynaklı lekeler için tercih edilen tedavidir.

Florür: Diş oluşturan yıllarda florürün aşırı tüketimi olan floroz, sıklıkla diş yüzeyinde kireçli beyaz veya kahverengi lekeler veya çizgilerle sonuçlanır.

Kahverengi lekeler beyazlatmaya iyi tepki vermesine rağmen, beyaz lekeler sabit kalır, ancak beyaz alanları daha az fark edilir hale getirmek için arka plan aydınlatılabilir. Bazen sorunlu beyaz alanlara hitap etmek için, beyazlatmaya bağlı restorasyonlar veya aşınma teknikleri ile birleştirilmesi gerekebilir.

Yiyecekler, içecekler ve tütün: Kahve, çay, kola zamanla sarı, kahverengi, yeşil veya turuncu renk değişikliğine neden olabilecek lekeler oluşturur.

Tipik olarak bu tip diş boyama, düzenli profesyonel temizlik ve yemeklerden sonra fırçalama, diş ipi araları temizleme ile lekeye neden olan yiyecek ve içeceklerin kesilmesi yoluyla düzenli diş bakımı ile çıkarılabilir.

Yaşlanma: Zamanla, bir kişinin dişleri sarı veya kahverengi tonlar alır. Ofis içi ve evde beyazlatma işlemleri önemli beyazlatma etkileri yaratacaktır.

Genetik: Cildiniz veya gözlerinizin rengi gibi, kalıtsal genlerden dolayı dişleriniz daha sarı, daha kahverengi veya daha gri görünebilir. Diş beyazlatma tedavileri, doğal renk değişikliği olan dişler üzerinde çok az fark edilebilir veya hiç fark edilmeyebilir. Bu gibi durumlarda, diş hekiminiz kaplama veya kompozit kullanımını önerebilir.

Kötü ağız hijyeni ve diş çürümesi: Bunlar dişlerinizin beyaz, gri, kahverengi, sarı, hatta siyah ve yeşil lekeleri olmasına neden olabilir. Diş beyazlatma ürünleri bu tür lekeleri çözmez. Bu gibi durumlarda, kişinin diş hekimi ihmal ve diş çürümesinin neden olduğu hasarı dolgu, diş kronu veya kaplama gibi diş restorasyonları ile onarmalıdır.

Dental restorasyonlar: Başarısız veya kötüleşen dental restorasyonlar gri, kahverengi, siyah, sarı veya yeşil lekeler oluşturabilir. Ayrıca, beyaz dolguların zaman geçtikçe lekelenme göstermesi normaldir. Metal dolgular, doğrudan görünmese bile, yarı saydam diş yapısı ile gösterilebilir.

Travma ve kök kanal tedavileri: Kaza veya düşme gibi travmatik olaylar ve kök kanal tedavileri, gri veya kahverengi diş lekelerine neden olabilecek sinir dokusu hasarına neden olabilir.