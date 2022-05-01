Diş kaplamaları en az 10 yıl dayanıklıdır

Deneyimli bir hekim tarafından doğru tasarlanmış ve doğru yerleştirilmiş porselen kaplamalar, 10-15 yıldan fazla dayanabilir. Bunun için düzenli bakım yapmak ve diş hekimini ziyaret etmek yeterlidir

Kaplamalar, dişlerinizin görünümünü iyileştirmek (renk, şekil, boyut veya uzunluk değiştirerek) için özel olarak hazırlanmış ve dişlerinize adapte edilerek yapıştırılmış, diş renginizle uyumlu porselendir. Porselen kaplamalar genellikle laboratuvarda hazırlanır ve lekelenmeye karşı daha dirençlidir. İşte merak edilen soruların cevapları.

Lamine kaplama ve porselen kron kaplama arasındaki fark nedir?

Kronlar dişlerinizin tamamını kaplar. Lamine kaplama ise diş dokularına daha az zarar vererek dişinizin ön kısmına uygulanan ince yaprak şeklindeki porselen kaplamalardır.

Porselen kaplamalar ile dişlerim nasıl görünecek?

Genel olarak, yapıştırılmış kaplamalar iki kontrol gerektirir: Biri, diş şekillerine karar vermek diğeri ise, bu doğal görünümlü restorasyonları dişlere yapıştırmak. Bu süreç içerisinde, diş hekiminiz hassasiyeti önlemeye yardımcı olmak, dişlerinizin işlevine izin vermek ve güzel bir gülümseme sağlamak için geçici kaplamalar yapabilir. Bu kısa bir süre ağzınızda olacak şekilde tasarlanmıştır.







ESTETİK GÖRÜNÜM SAĞLAR

Kaplamalı dişlerde çürük oluşur mu?

Kaplamalarda da kendi dişlerinizde olduğu gibi düzgün bir bakım yapıldığı sürece çürük oluşumunun önüne geçmiş olursunuz. Yani kaplamalarda diş çürüğü olma olasılığı daha yüksek veya daha düşük değildir. Bu tamamen sizin ağız bakımınızla alakalıdır.

Diş kaplamalarının avantajları nelerdir?

Kaplamalar hazırlanırken dişler hiç aşındırılmadan veya çok az aşındırılması gerektiğinden diş yapısını korur, dişe hiçbir zarar vermez. Dişlerinizdeki bozuk görünümü büyük ölçüde iyileştirerek estetik bir görünüm sağlar. Ayrıca diş eti dokularına uygun porselen kaplamalar hazırlanarak diş dokuları korunur. Renk, diğer dişlere uyacak şekilde özel olarak seçilir ve kaplamalar lekeye karşı son derece dayanıklıdır.

Diş kaplamalarına ne zaman ihtiyaç duyarım?

Diş kaplamaları, rengi bozulmuş, aşınmış, yontulmuş, hizası bozuk, düzensiz veya düzensiz şekilli dişlere sahip kişiler için harika bir çözümdür. Porselen Kaplamalar ise, ön dişleriniz arasında var olabilecek bir boşluğu kapatmak için iyi bir çözümdür.

İşlem geri alınabilir mi?

Kaplamanın kalınlığına uyum sağlamak için çok ince bir diş minesi tabakasının aşındırılması gerektiğinden, işlem geri döndürülemez olarak kabul edilmez.

Ne kadar süre kullanılır?

Deneyimli bir diş hekimi tarafından tasarlanmış ve doğru yerleştirilmiş porselen kaplamalar 10-15 yıldan fazla dayanabilir. Düzenli fırçalama, diş ipi kullanma ve diş hekimi ziyaretleri dışında özel bir bakım gerektirmezler.

Yeni kaplamalarımın diğer dişlerime uymasını nasıl sağlarım?

Bu estetik sorun, dişlerinizi yeniden şekillendirmeden önce herhangi bir endişeyi öngörmeye yardımcı olan dijital gülüş tasarımı kullanılarak kozmetik tedavi planlamanızda ele alınacaktır. Çoğu kişi, kaplamalarını daha beyaz bir tonda alabilmek için kaplama hazırlıklarından önce doğal dişlerini beyazlatmaktadır.







SOĞUK VE SICAK HASSASİYETİ OLUR

Porselen kaplamalar çay, kahve gibi içecekler tüketince lekelenir mi?

Porselen kaplamalarda leke oluşumu olmamaktadır. Fakat dişlerinizde lekelenme eğilimi varsa, ağız içi bakımlarınızı aksatmamalı ve doğru şekilde temizlemelisiniz. Lekelenmeye neden olan davranışlardan kaçınmaya veya en aza indirmeye çalışmalısınız.

Kaplama dişlerim sıcağa ve soğuğa duyarlı olur mu?

Mine tabakasının çok az da olsa aşındırılması nedeniyle kısa bir süre sıcak, soğuk bazı yiyecek ve içeceklere karşı bir miktar hassasiyet olacaktır. Bu birkaç gün içinde ortadan kalkar. Kaplamaların yerleşmesini sağlamak için ilk birkaç gün sıcak ve soğuk yiyeceklerden kaçınılması önerilir.

Kaplamalar ne kadar güçlüdür? Ne yiyebileceğime dair kısıtlamalar var mıdır?

Porselen kaplamalar çok güçlüdür. Yine de porselen bir camdır ve çok kuvvet uygulanırsa çatlayabilir. Buz, sert kuruyemiş, elma şekeri, patlamış mısır çiğnemekten kaçınılması tavsiye edilir. Doğal dişler genellikle bu yiyeceklerden zarar görürken, porselen kaplamalar çok esnektir, yok edilemez değildir.







KORUYUCU PLAK KULLANIN

Geceleri dişlerimi gıcırdatırım. Bu porselen kaplamalarıma zarar verir mi?

Evet, bu alışkanlık doğal dişlere olduğu gibi, kaplamalarınıza da zarar verecektir. Bunu önlemek adına, uyurken dişlerinizdeki stresi azaltmalısınız. Geceleri takmanız için size özel diş sıkmasını engelleyen koruyucu plaklar hazırlanmalıdır.

Nasıl karar verilir?

Porselen kaplamalar için en uygun adayların, gülüşlerinden mutsuz olmalarına neden olan bir veya birden fazla sorunu vardır. Kaplamaların bir seçenek olduğundan emin olmak için diş hekimlerimiz sizi aşağıdaki problemler için muayene edecek:

Diş çürüğü

Dişeti hastalığı

Aşırı büyük dolgular

Diş gıcırdatma.



ÖNCE DİŞ ETİ TEDAVİSİ OLUN

Diş kaplamalarının dezavantajları nelerdir?

Dişinizi kaplama için hazırladıktan sonra işlem geri döndürülemez. Bir kaplamanın çatlaması durumunda, kaplamanın tamamını değiştirmeden tamiri zordur. Diş eti sağlığı kötü olan kişilerde kaplamalar iyi bir seçenek değildir. İltihaplar, kokulara neden olup kısa sürede diş eti çekilmeleri olacağından uyumsuz bir görüntü yakalanır. Diş eti iltihabı olan hastalar, önce diş eti tedavisi olmalıdır. Kalem çiğneme veya tırnak yeme alışkanlıkları, dişlerini gıcırdatan veya sıkan kişiler kaplamalarında çatlama veya çatlama riski taşır. Kaplamalar çürümeye karşı hassastır, bu nedenle optimal ağız sağlığınızı korumanız ve diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret etmeniz önemlidir.







DİŞ LABORATUVARINDA YAPILAN İŞLEMLER

Diş kaplama laboratuvarında yapılan işlemler nelerdir?

Diş laboratuvarlarında diş hekiminizin ağzınızdan aldığı diş ölçüsü ile kaplamalar hazırlanır. Diş hekiminiz yüz tipiniz ve çene yapınıza göre; boyut, şekil, renk ve tasarıma karar verir. En uygun diş tasarımı provalarla birkaç gün içinde hazırlanır.

Porselen kaplamalara alternatif tedavi yöntemleri nelerdir?

Kaplamalar size uygun bir tedavi yöntemi değilse, size estetik olarak avantaj sağlayacak başka tedavi şekilleri de mevcuttur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

Diş beyazlatma; Diş renginiz çok sarı ve kirli ise sizin için diş beyazlatma ideal bir tedavi yöntemdir.

Lamine dolgu; Küçük çatlaklar, diş arası açılmalar ve kırılmalar için kendi dişinizin üzerine özel dolgu malzemeleri ile lamine dolgular uygulanır.

Diş implantları; Diş boşlukları zaman içinde kemik erimelerine neden olur. Bunu ölmemek adına implantlar harika bir çözümdür.

Lazerle diş eti tedavisi; Diş eti şişlikleri, kızarıklıklar, diş etlerinizde hareketlilik, diş eti çekilmesi, ağız kokusu, seviye farkları için lazerle diş eti tedavisi de bir çözümdür.