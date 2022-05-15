Fobisi olan hastalar için ağrısız diş hekimliği

Ağrısız diş hekimliği, hastaların endişe ve fobiden uzak bir şekilde düzenli kontroller için rahatça diş hekimine gitmelerini sağlar. Bu yöntem sayesinde dişçi koltuğunda bayılma ve anksiyete atakları gibi problemlerle karşı karşıya kalma olasılığı en aza iner. Böylece uygulama sorunsuz tamamlanır

Ağrı, diş sorunları nedeniyle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan birçok hastanın uygun bakım almamasının ana nedenlerinden biridir. Hastalar daha önceki diş tedavileri sırasında yaşadıkları acı verici deneyimler nedeniyle yeni bir diş tedavisine başlamakta endişeli hale gelebilirler. Diş tedavilerinin doğası gereği, hastalar diş tedavilerinin ağrısız olmasının hiçbir yolu olmadığını düşünebilirler. Ancak diş hekimliğindeki son gelişmelerle birlikte diş hekimleri artık hastalarına ağrısız ve daha az travmatik bir deneyim sağlamaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve diş hekiminizin doğru tedavi şekli ile ağrısız bir tedavi geçirmek mümkündür. Ağrısız diş hekimliği, korkularının nedenini azaltabilmeleri ve diş tedavileriyle ilişkili ağrıları azaltabilmeleri veya tamamen ortadan kaldırabilmeleri için özellikle diş kaygısı olan hastalar için idealdir. Diş hekimliği, hastaların konforunu artırmada önemli ilerlemeler kaydetmiştir.







Ancak yine de hastalarda ağrı ve rahatsızlığa neden olabilecek yöntemler mevcuttur. Bunlara diş çekimi, kanal tedavisi ve az sayıda periodontal ve ortodontik tedavi dahildir. Ağrısız diş hekimliği, genellikle sedasyon veya uyku diş hekimliği olarak adlandırılır. Bunun nedeni, yöntemin herhangi bir diş prosedürünü gerçekleştirmeden önce hastayı sakinleştirmek için hafif ve güvenli bir sedasyon kullanmasıdır. İşlem hastanın kaygısını gidermeye yardımcı olduğu gibi işlemin yapıldığı bölgeyi uyuşturmaya da destek olur. Sedasyon uzmanı, işlem bittikten sadece bir süre sonra sedasyonun etkisini kaybetmesi için kişiyi sakinleştirir. Ağrısız diş hekimliği, ağızdan yapılan işlemlerden endişe duyan hastalar için mükemmel bir çözüm sunar. Ağrısız diş hekimliği, hastaların endişe ve fobi olmadan düzenli kontroller için diş hekimine gitmelerini sağlar. Bu, hastaların dişçi muayenehanesindeyken bayılma ve anksiyete atakları gibi acil durumlardan kaçınırken genel ağız sağlığını ve hijyenini korumalarına yardımcı olur.









AĞRILARI AZALTAN TEDAVİ YÖNTEMLERİ



LAZERLER: Lazer tedavileri günümüzde diş hekimliğinin önemli bir parçası olmuştur. Lazer tedavileri, diş eti ameliyatları gibi yumuşak doku tedavilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Geçmişte hastalar diş ameliyatlarında kullanılan kesici aletleri görünce gergin ve endişeli olurlardı. Ama lazer ameliyatları ile artık daha az kan, daha az ağrı ve daha az kaygı nedeni vardır.



KOMPOZİTLER: Kompozitler ve porselen dolgular amalgam dolgulara göre daha az ağrılıdır. Amalgam dolgularda, diş hekimleri genellikle dolgu için güçlü bir temel oluşturmak için dişi derinlemesine temizlemek zorundadır, ancak bu genellikle dişi zayıflatır ve çatlamaya daha yatkın hale getirir. Kompozitler ve porselen dolgular ile diş hekimlerinin çok fazla dişi aşındırmasına gerek kalmaz çünkü bu tip dolgular yapıştırıcılar kullanılarak dişe sabitlenebilir.









HEKİM-HASTA ARASINDA GÜVEN SAĞLANMALI



Ağrısız diş tedavileri, hastanın diş kaygılarından kurtularak diş hekimine daha fazla güvenmelerini sağlar. Hastalar bundan büyük fayda sağlar çünkü güçlü bir diş hekimi-hasta ilişkisi, diş tedavilerinin her zaman hastalar için rahat olan yollarla karşılandığı anlamına gelir. Ağrısız diş tedavileri sizi uygulamaları kabul etmeye daha istekli hale getirecektir. Ağrı ve rahatsızlık araya girmeden, bir implant yerleştirilmesi gerektiğinde veya dişe kaplama yapılması gerektiğinde hastalar daha istekli olacaktır. Bu aynı zamanda hastaların daha sağlıklı bir ağza kavuşmalarını sağlayacaktır.



EN ÇOK KULLANILAN SEDASYON ÇEŞİTLERİ



Genellikle ağrısız diş hekimliğinde dört farklı sedasyon seviyesi vardır:

MİNİMAL: Hasta uyanık ama işlemi hissetmiyor.

ORTA: Hasta uyanık ama işlemin farkında değil.

DERİN: Hasta minimum bilinçle uyanıktır.

GENEL ANESTEZİ: Hastanın bilinci tamamen kapalıdır.

Ağrısız diş hekimliğinde sedasyon uzmanı veya diş hekimi, farklı sedasyon yöntemleri kullanabilir. En çok kullanılan teknikler:

İNHALASYON SEDASYONU (GÖRECELİ ANESTEZİ): Genellikle 'mutlu' gazın kullanıldığı küçük uygulamalarda yapılır. Hastadan nitröz oksit soluması istenir. Mutlu gaz sedasyonu, hastanın işlemden hemen sonra dişçi muayenesinden yalnız başına çıkmasını ve normal hayatına devam etmesini sağlar. Bu yöntem hem çocuklar hem de yetişkinler için etkilidir.

İNTRAVENÖZ BİLİNÇLİ UYKU (IV SEDASYON): Etkili bir sedasyon yöntemidir. Hastaya ağızdan ilaç yerine damardan ilaç verilir. İlaç hastanın tamamen uyanık olmasına izin verir, ancak işlemi hatırlamayacaktır. İntravenöz sedasyon sırasında hasta, kan basıncını, kalp atış hızını ve solunumunu ölçen bir monitöre bağlanır. Bu uygulamadan sonra hastanın kendisini eve götürebilecek biri ile çıkış yapması gerekir.

KAS İÇİ UYKU: Bu yöntemde diş hekimi, yatıştırıcı ilacı hastanın üst kol veya uyluk kasına enjekte eder. Bu teknik yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bu sedasyon yöntemi ile hasta dişçi muayenehanesinden çıktıktan sonra eve dönüş için bir refakatçi bulundurmalıdır.

GENEL ANESTEZİ: Bu tekniği yalnızca eğitimli ve sertifikalı bir anestezist uygulayabilir. Diş hekimi diş tedavisini gerçekleştirirken anestezistin hastayı izlemesi gerekir. Bu yöntem ile hasta tamamen uyutulur.