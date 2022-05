Diş hekimi kendini hastanın yerine koymalı

Çoğu diş hekimi, kendini hastanın yerine koymadan ağrı çeken tarafta olmanın nasıl bir şey olduğunu unutur ve bu nedenle tedaviye gereken özeni göstermez. Oysa bir diş hekiminin önceliği, tedaviyi hemen bitirmek değil hastayı rahatlatmaktır

Bir veya birden fazla kötü diş tedavisi deneyimi yaşayan hastalar genellikle diş tedavisine ön yargılı yaklaşıp tedaviyi sürekli olarak erteleyerek kaçarlar. Bu erteleme maalesef daha uzun soluklu tedavilere veya geri dönülemez diş kayıplarına sebep olabilmektedir. Bu yüzden korkulardan kaçmak yerine korkunun üzerine giderek sağlıklı dişlere kavuşabilirsiniz.

Bu kaygının birkaç nedeni olabilir. Birinci nedeni diş hekimi tedaviye çok erken başlamıştır, ikinci nedeni size uygun şekilde anestezi uygulanmamıştır; son olarak ise sizi uyuşturmakta güçlük çeken bir diş hekimi, tedavi sırasında çok acı çekmenize sebep olmuştur ve buna rağmen tedaviye devam ederek sizde diş tedavisiyle ilgili travma bırakmıştır. Unutmamalıdır ki her diş hekimi aynı değildir.



HASTA KONFORU ÖNEMLİ

Hasta rahatını umursamayan, sadece tedavinin gerekliliklerini yerine getiren diş hekimlerinin aksine önceliği hasta konforu olan birçok diş hekimi vardır. Bununla beraber teknolojinin gelişmesi ile birlikte diş tedavilerinde de önemli gelişmeler yaşanmıştır. Böylece ağrısız diş tedavisi deneyimi yaşamak mümkün kılınmıştır. Bunun için doğru diş hekimini ve iyi bir uygulamayı bulmak her şeyi değiştirebilir. İyi ve rahat bir tedavi için, kaygılarınızı giderecek, güvenebileceğiniz, alanında iyi bir bir diş hekimi tercih etmelisiniz.







İyi bir diş hekimi ihtiyaç duyduğunuz diş tedavisini rahat ve konforlu bir şekilde almanıza yardımcı olmak için her hastanın en üst düzeyde konfor almasını sağlar. Yapılması gereken ilk şey, size rahatlatıcı bir ortam sağlayarak, kaygılarınızı ve korkularınızı gidererek emin ellerde olduğunuzu hissettirecek güler yüzlü bir diş hekimi ile tedaviye başlamaktır. Unutmamalıdır ki iletişim anahtardır ve doğru iletişim ile bütün kapıları açmak mümkündür. Bu yüzden tedaviden önce bütün sorularınızı sıkılmadan detaylı bir şekilde yanıtlayarak kendinizi hazır hissetmeniz sağlanmalıdır. Öncelik direkt tedaviyi bitirmek değil önce sizin kendinizi hazır hissederek karar vermenizdir. Ne yazık ki pek çok diş hekimi hâlâ nazik diş hekimliğinin imkansız olduğuna inanmaktadır.



ANESTEZİ DOĞRU UYGULANMALI

Bir diş hekiminin önceliği, tedaviyi hemen bitirmek değil diş tedavilerinin ağrılı olduğu algısını ortadan kaldırmak olmalıdır. Çoğu diş hekimi, hasta yerine kendini koymadan ağrılı tarafta olmanın nasıl bir şey olduğunu unutur ve bu nedenle tedaviyi mümkün olduğunca ağrısız hale getirmek için bir özen göstermez. Unutmamalıdır ki her hasta aynı zaman aralığında anesteziye tepki vermez.







Özellikle yoğun iltihap olan dişlerde anestezinin etki göstermesi sanıldığı kadar kolay olmaz. Anestezi yapılan bölgeye birden fazla takviye yapmak gerekebilir. Tedaviden önce iyi yapılmayan anestezi hastanın zor ve ağrılı bir uygulama yaşamasına sebep olur. Hasta bu deneyimin ardından diş tedavilerini genelleyerek hepsinin ağrılı olduğuna inanır. Bunun önüne geçmek için sabırla hastaların uyuşmasını beklemek gerekir. Aksi takdirde hem hasta hem de doktor için tedavi zorlaşır.



KORKUYORSANIZ SEDASYON TEDAVİSİ OLMALISINIZ

Diş hekiminden korkan ya da diş yaptırma konusunda endişeli olan herkes sedasyon diş tedavisi adayıdır. Diş tedavilerinde canınızı sıkan bir deneyim yaşadıysanız, diş tedavisinin ağrılı olduğuna inanıyor ve acısından korkuyorsanız veya diş muayenehanesindeki tedavi esnasında kullanılan cihazlardan dolayı ortaya çıkan sesler veya kokular konusunda endişe duyuyorsanız, sedasyon ile diş tedavisi bu duyguların üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Bazı hastalar hassas bir tıkaç refleksine veya aşırı derecede hassas dişlere sahip kişiler olabilir. Sedasyon ile diş tedavisinin size uygun olup olmadığı konusunda sorularınız varsa diş hekiminizle iletişime geçmelisiniz.



BİRKAÇ SAAT SONRA NORMALE DÖNMÜŞ HİSSEDECEKSİNİZ

Sedasyon sonrası muayenehanede kendinize gelene kadar dinlendirilerek gözlem altında tutulursunuz. Sedasyonun uzun vadeli bir etkisi yoktur. Bazı sedasyon türlerinden sonra biraz sersemlemiş veya kafanız karışmış hissedebilirsiniz fakat birkaç saat sonra normale dönmüş hissedeceksiniz. Ancak randevunuzdan sonra sizi eve götürmek için eşlik edecek birine mutlaka ihtiyacınız olacaktır.



TEDAVİYİ TAMAMLAMAK İÇİN GENELLİKLE İKİ RANDEVU GEREKİR

Sedasyon ile doktorunuzun uygulaması gereken bütün tedaviler yapılabilir. Bunun için diş hekiminiz en doğru kararı verecektir. Herhangi bir diş tedavisini tamamlamak için genellikle iki randevu gerekir. İlk randevu, sağlık geçmişiniz hakkında bilgi toplamak ve sedasyon diş hekimliği için iyi bir aday olup olmadığınızı değerlendirmek için yapılan bir konsültasyondur. İkinci randevunuzda ise, sedasyon ile tedavilerinize başlanmaktır. Bu, bir randevuda da tamamlanabilir ancak takip randevusu gerektiren bazı durumlar vardır.