Doğal dişe en yakın kaplama Zirkonyum

Şekli ve rengi bozuk dişler, kaplanarak doğal bir görünüme kavuşabiliyor. Yapılan bir araştırmaya göre, diş hekimlerinin yüzde 99’u doğal diş restorasyonları için zirkonyum kaplaması kullanıyor. Bu kristal mineral, dayanıklılığı nedeniyle diğer kaplamalardan daha fazla tercih ediliyor

Diş eti ve biyolojik uyumu, doğal dişe en yakın olan kaplama, zirkonyum kaplamadır. Hatta metal üstü porselen kaplamalara alerjisi olan hastalara bile yapılabilir. Zirkonyum kaplama, dişinizde ciddi problemler oluştuğunda veya kötü görüntü oluşmuş dişlerde dişi kaplayan bir restorasyondur. Doğal dişlerde oluşan ciddi çürük oluşumları, diş renginde oluşan kötü renklenmeler ve kırıklar için zirkonyum kaplamalar iyi bir tedavi şeklidir. Zirkonyum kaplamalar dışında birçok materyal mevcuttur. En sık kullanılan materyal çeşitleri; metal destekli porselenler, kompozit ve seramiktir. Zirkonyum, birçok avantajı nedeniyle diğerlerine nazaran daha çok tercih edilir.



KAPLAMA YAPTIRMAK İÇİN NEDENLER

Birçok sebep dişlerinizin aşınmasına veya kırılmasına sebep olabilir. Diş çürükleri, yaralanmalar ve yaşla beraber oluşan problemler dişteki kayıpların önde gelen sebepleri arasındadır. Dişlerinizi gıcırdatmak, kapanış bozuklukları ve sert maddeleri çiğnemek dişlerinizin şeklinin bozulmasına veya diş boyutlarının kısalmasına sebep olabilir. Yalnız unutmamak lazım ki zirkonyum kaplama yaptırmak, doğal dişinizi sağlığına kavuşturmaya yardımcı olmaz. Fakat daha fazla çürümeyi önleyerek madde kaybının önüne geçer ve estetik bir görünüm sağlayarak dişi korur. Birçok ağız problemini düzeltmek için diş kronu tercih edilir. En sık kullanım alanları ise;







Dişlerde oluşan kırıkların kaplanarak ilerlemesini önlemek için,

Kötü durumda olan dişi koruyarak diğer dişlerle bir arada tutmak için,

Kırık veya yıpranmış bir dişin restorasyonunda,

Kapanışı düzelterek çiğnemeyi güçlendirmek için,

Büyük dolguların olduğu dişlerin kırılarak daha fazla madde kaybını önlemek içindir.



AVANTAJLARI NELERDİR?

Zirkonyum, en dayanıklı monolitik seramik olup, ilave malzeme kullanılmadan yapılan bir işlemdir. Zirkonyum cam seramik ve diş kompoziti ile karşılaştırıldığında kırılmaya karşı dirençli, daha sert ve daha güçlüdür. Bu özellikler hem etrafındaki dişlerde hem de kuron altındaki dişlerde çatlama ve ufalanmayı engeller. Zirkonyum, gülümsemenizin bütünlüğünden ödün vermeden daha yüksek yükleri kaldırabilecek daha iyi bir koruma kapasitesine sahiptir.







NE KADAR DAYANIKLIDIR?

Zirkonyum kaplamalarının ömrü, özenle ve doğru tedavi edildiğinde beş ila on beş yıl sürer. Elbette kaplama ömürleri, kişisel alışkanlıklarınızın yanı sıra ağız hijyeninize bağlı olarak etkilenecektir. Örneğin, uykunuzda dişlerinizi gıcırdatıyorsanız, dişlerini gıcırdatmayan birinden daha hızlı değiştirmeniz gerekebilir. Zirkonyum kaplamanızın ömrünü azaltacak diğer sebepler şunlardır:

Buz çiğnemek

Paketleri dişlerinizle açmak

Tırnaklarınızı yemek

Kötü ağız hijyeni



DİĞER PORSELENLERE GÖRE AŞINMAYA KARŞI DAHA DİRENÇLİ

Şekli ve rengi bozuk dişlerin kaplanarak estetik bir görünüme kavuşturulmasıdır. Diş restorasyon tedavileri için daha yeni bir malzeme olan zirkonyum, porselen ve bazı metal alaşımlardan daha güçlü olan bir seramik türüdür. Daha özel bir ifadeyle bir zirkonyum oksittir ve zamanla meydana gelen normal "aşınma ve yıpranma" nedeniyle daha az keskin kenarlar oluşur. Zirkonyum kuronlar, diğer porselenlere göre daha az strese ve hasara neden olma eğilimindedir. İkincisi, diğer dişlerinize sürtündüğünde zımpara kağıdı gibi davranarak mine aşınmasına neden olabilir. Tam seramik malzeme, stabilite için göze hoş görünmeyen herhangi bir metal altyapı gerektirmez, aşınmaya karşı dirençlidir ve kırılması zordur. Yapılan bir araştırmaya göre, diş hekimlerinin yüzde 99'unun, bu kristal minerali doğal diş restorasyonları için kullanıldığını ortaya koymuştur. Zirkonyumun pürüzsüzlük dışında pek çok avantajı olduğunu belirtmişlerdir.



REAKSİYON OLASILIĞI DÜŞÜKTÜR

Zirkonyumdan yapılan kuronlar gittikçe yaygınlaşıyor ve bazı avantajlar sunuyor.



GÜÇLÜ BİR MALZEME

Zirkonyum sağlamlığı ve dayanıklılığ ile öne çıkıyor. Arka dişlerinizin çiğnediğiniz yiyeceklere ne kadar kuvvet uyguladığını düşünün. Bu nedenle kuronlarınızın güçlü bir malzemeden yapılması gerekir. Zirkonyum, ağzınızın arka kısmındaki kuronlar için iyi bir seçim olabilir. Ayrıca zirkonyum çok güçlü olduğu için diş hekimi dişiniz için çok fazla hazırlık yapmak zorunda kalmayacaktır. Zirkonyum bazlı kuronlar, 5 yıl boyunca metal bazlı kuronlar kadar başarılı oldu. Monolitik kaplama olarak adlandırılan zirkonyumdan yapılan kuronlar ise özellikle daha dayanıklıdır.



BİYOUYUMLULUK

Zirkonyum, biyouyumluluğu nedeniyle birçok diş hekimlerinin tercihidir. Bu vücudu iltihaplanma gibi bir reaksiyon veya immünolojik tepki üretmeye teşvik etme olasılığının daha düşük olduğu anlamına gelir. Yapılan araştırmalar bunu doğrulamaktadır.



SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMLİ

Kuron ihtiyacı olan çoğu hasta yeni restorasyondan fayda görebilir. Kuron sadece gülümsemenizin görünümünü iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda dişlerin genelini iyileştirmeye yardımcı olur. Zirkonyum kuronlar diş hekimliğine ilk kez 2010 yılında tanıtıldı. Dökme malzeme, diş laboratuvarına preslenmiş katı bloklar şeklinde sağlanır. Bu bloklar daha sonra CAD/ CAM üretimi kullanılarak 3 boyutlu bir kaplama veya çerçeve halinde öğütülür ve her seferinde boşluksuz ve tam oturan bir restorasyon sağlar. İşleme dahil olan hiçbir metal yoktur. Bu da görünür koyu çizgiler veya gölgeler olmadan estetik açıdan hoş kaplama kenarlarına sahip olmayı sağlar.