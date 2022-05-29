Güzel bir gülüş için lamine dişler

Geleneksel kaplamaların tam tersine lamine diş tedavisi iğnesiz, hassas diş yapısını törpülemeden ve acısız bir işlemdir. Buna ek olarak lens laminelerin destek aldığı diş daha büyük olduğu için klasik laminelerden daha uzun ömürlüdür. Lens lamine yaptırmanın bir diğer artısı ise, bu işlemin geri dönüşünün olmasıdır

Yıllar önce diş hekimleri dişlerinizi sadece onarıyordu. Şimdi ise gelişen teknolojiler sayesinde diş renginizi bile seçebilmeniz mümkün hale geldi.

Diş sağlığı kadar estetiği de önem kazandı.

Son 30 yılda estetik diş hekimliğine olan odak yavaş yavaş değişiyor.

Flüoritlerin ortaya çıkışıyla ve dişteki boşluklara ve periodontal hastalıklara yol açan bakterilerin anlaşılmasıyla, diş hastalarının ihtiyaçları karşılanmaşa başlandı.

Artık hastaların sordukları soruların temelini 'Dişlerimin daha iyi görünmesini nasıl sağlayabilirim?' sorusu teşkil ediyor.

Bu soruya yönelik olarak ekip çalışmasına ihtiyaç duyulmakta olup, ayrıca bağımsız olan koruyucu diş hekimleri ve çene yüz cerrahisi, toplumun daha iyi görünme arzusunu yerine getiriyor.

Bu nedenle bütün uzmanlar estetik bir oluşumun gerçekleşmesindeki çeşitli bilimlerin rollerini kapsamlı bir şekilde kavramış bulunuyor.









ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ

Estetikle başlayan ve daha sonra planlanan tedavinin fonksiyon üzerine olan etkisini dikkate alan diş hekimi, her bir hastanın diş bakımını en yüksek düzeyde tutabilmek için çeşitli bilimlerden yararlanır. İşte biz bu prosesi 'Bilimler arası estetik diş hekimliği' olarak adlandırıyoruz.

Sonuç olarak; diş estetiği alanında uzman olmak, sadece estetik tedavi alanında geniş bir yelpazede öneride bulunmak anlamına gelmez. Aynı zamanda estetiğin her zaman mükemmel sonuçlar vermesini sağlamak amacıyla uygun diş tedavilerinin uygulanması anlamına da gelir.

Gülümsemenizi lens lamine teknolojisi ile tamamen değiştirmek için, yalnızca diş hekiminize yapacağınız iki kısa ziyaret gereklidir. İlk ziyaretinizde diş kalıbınız alınacaktır.

İkinci ziyaretinizde ise size özel tasarlanan lens laminenin uygunluğu ve rengi kontrol edildikten sonra acısız, ağrısız bir şekilde dişlerinize yerleştirilecektir. İşte bu kadar! Sağlıklı, doğal, kalıcı beyaz gülümsemenize yalnızca iki ziyaretten sonra kavuştunuz.







KİMLERE UYGULANABİLİR?

Lens lamine herkese uygulanabilir mi diye sorarsanız, aşırı çapraşık dişleri olan ve diş gıcırdatma alışkanlığı olan kişilere lens lamine uygulanamaz. Ayrıca hastanın kapanışının uygun olması ve dişlerinin çok fazla aşınmış olmaması gerekir.

Lens lamine şu durumlarda uygulanır:

Yukarıda saydığımız durumların dışında dişlerinin görüntüsünden ve renginden memnun olmayan herkese lens lamine uygulanabilir.

Lens lamine için çok uzun zaman ayırmanız gerekmez. İşlem için yaklaşık iki-üç gün gibi bir süreye ihtiyaç vardır.



PORSELEN LAMİNE NEDİR?

LEMİNE, Latince yaprak demektir. Dişlerin kesilmeden sadece ön yüzleri 0.3-0.7 mm inceltilerek yapılan ve sağlam diş dokusunun en az kaybedildiği yöntemdir. Bu, inceltilen alana porselen diş laminalarının yapıştırılma işlemidir.



AVANTAJLARI ARASINDA NELER VAR?

LENS lamine, bilinen diş kaplamalarının tam tersi iğne kullanılmadan ve diş yüzeyinde hiç aşındırma yapmadan, dişlerin ön yüzeylerine uygulanan çok ince restorasyon (0.2 mm kalınlığında) çeşididir. (Normal kaplamalar 05. mm kalınlığındadır.) Porselen laminalarda olduğu gibi istenilen renkte veya şekilde hazırlanmaları mümkündür. Özel bir porselenden üretilen lens laminenin, yapılan çalışmalarda oldukça yüksek bir dirence sahip olduğu bildirilmiştir. Herhangi bir enjeksiyona ihtiyaç duyulmaması, ağrı olmaması nedeniyle lens lamine ülkemizde de talep görmeye başlamıştır. Geleneksel kaplamaların tam tersi, iğnesiz, hassas diş yapısını törpülemeden ve acısız bir işlemdir. Hatta bu işlemin geri dönüşü bile vardır, yani pişmanlık yaşayacağınız bir durum yoktur. Buna ek olarak lens laminelerin destek aldığı diş daha büyük olduğu için klasik laminelerden daha uzun ömürlüdür. Uzun yıllar boyunca güzel gülümsemeniz hep sizinle birlikte olacak. Bu işlem diş hekimin, dişleri tek tek değil, hepsini bir anda yerleştirmesine olanak sağlar. Ayrıca bu işlemle, özel dijital tasarım ve önceden nasıl olacağını görme teknolojisi ve dişçi koltuğunda daha az zaman harcama avantajları sunulmaktadır.



İĞNESİZ ACISIZ İŞLEM

Gülümsemek stresli ya da utanç verici olmak yerine mutluluk ve keyif dolu olmalıdır. Bunun için rahatsızlık veren uzun işlemlere katlanmanız gerekmiyor. Lens lamine;

Hassasiyetsiz dişler

Acısız bir prosedür

Uzun süre kalıcılığını koruyan beyazlık

Hızlı ve kolay bir süreçte tamamlanıyor. Geleneksel kaplamaların yapılması çok daha fazla zaman alır ve aylarca sürebilecek acı dolu bir işlemi gerektirir. Lens laminenin yerleştirilmesi ise hızlı ve acısızdır.

Lens laminenin diğer kaplamalardan farkı nedir?

Dişler çapraşık değilse diş yüzeyinden aşındırma gerekmez.

Dişler çapraşıksa çok az aşındırma gerekir.

İki seansta yeterlidir.

Restorasyon çıkartılmak istendiğinde kolaylıkla çıkarılır ve doğal dişler tekrar kullanılabilir.

Dişler üzerinde kalınlık yapmaz.

İşlemler sırasında iğne kullanılmasına gerek yoktur.

Acısız bir işlemdir.

Estetik bir malzemeden yapıldığı için istenilen gülüşü elde etmede yardımcı olmaktadır.

Dişlerde çapraşıklık varsa lens lamine uygulanabilir mi? Çok aşırı derecede çapraşıklık yoksa lens lamine uygulanabilir.

Lens lamine uzun ömürlü müdür? Diş etinde herhangi problem olmadığı sürece uzun yıllar kullanılabilir.

Lens laminenin bilinen bir dezavantajı var mıdır? Bilinen bir dezavantajı yoktur.

Lens lamine pahalı bir işlem midir? Porselen kaplamalarla veya laminelerle karşılaştırıldığında, yapım süreci ve yapıştırma işlemi daha detaylı olduğu için biraz pahalı bir işlemdir.