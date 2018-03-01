ŞELALE KADAK

Bu hafta biz kadınları mutsuz eden pek çok istatistik önümüze dökülecek. Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 36. OECD ortalaması ise yüzde 63 ve ne yazık ki Türkiye bu oranla OECD ülkeleri arasında en sonda yer alıyor.

G20 ülkeleri arasında ise sondan ikinci sırada.

Son sırada Suudi Arabistan'ın olduğunu da belirteyim. Oysaki Türkiye işgücüne katılımda OECD ortalamasını yakalasa, 2025 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nı yüzde 20 yukarıya çıkaracak, McKinsey'in Diversity Matters araştırmasına göre, bu yaklaşık 250 milyar dolarlık bir artışa denk geliyor. Yani kadınlar çalıştıkça Türkiye kazanacak aslında.

Sözü daha da uzatabilirim ama gerek yok.

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olduğu bir dünya için en iyisi size iyi uygulamalardan, içimizi açan güzel örneklerden söz etmek.

Çünkü iş hayatında daha çok kadını görmek, ancak somut adımlarla kadınların önünü açan, yaşadıkları sorunlarla yüzleşen iyi kadın ve erkek yöneticilerin desteğiyle mümkün.

Önceki gün ING Bank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Abay ile bir bankada kadın konusunda yaşanan olağanüstü dönüşümü konuştuk.

Gerçek bir kadın dostu genel müdür olan Pınar Abay'ın Kayseri'de başlayan hayat hikâyesi de oldukça ilginç. Ticaretin okumaya tercih edildiği bir şehirde annesinin desteğiyle okuyan ve tüm okulları dereceyle bitiren son derece başarılı bir genç kadın Abay. Biri 8, diğeri 12 yaşında iki de çocuk sahibi. Belli ki kendi hayatından da yola çıkarak kadının yükselmesinin önündeki engellerle savaşmanın yollarını çok daha iyi biliyor.

"Kıymetli bir koltuk boşaldığında, telefonlarım durmuyor.

Erkeklerin çoğu talip.

Bakıyorum kadınlar geride.

Bu kez ben telefon açıp, bu işi sen yapabilirsin deyip kadınları teşvik ediyorum" diyen bir genel müdür Abay.

Bir kadının anne olduğunda yaşadıklarını iyi bildiğinden, ING Bank'ta esnek çalışma haftada iki güne kadar çıkarılmış.

İsteyenler istediği yerden çalışabiliyor. Abay, bankada, hamile çalışanlara, "Ne zaman geri döneceksin" sorusunun sorulmasını da istemiyor.

ING Bank'ta başına kadın dostu bir erkek yöneticinin, İhsan Çakır'ın getirildiği HeForShe Programı kapsamında yılda 4 kez banka içerisinde ve Türkiye'nin dört bir yanında her kademeden seçilen 25 kadın bir günü birlikte geçiriyor.

Hem sorunlar konuşuluyor hem de herkesin hikâyesi dinleniyor.

Öğreniyoruz ki, ING bünyesinde 70 tane süt odası yapılmış. Genel Müdürlük binasının her katında da bir tane emzirme odası yer almış. Zihniyet değişimi bankanın tüm illerindeki şubelerine yayılmış. Turuncu Gün adı altında, çalışanlara bir gün çocuklarıyla geçirmeleri için hediye edilmiş, okulun ilk günü ve karne günü izinleri verilmiş. Anneler işe dönüş stresi yaşamasın diye ücretli izin 6 aya çıkarılmış.

Babalık izni resmi olarak 5 gün olmasına rağmen 10 güne çıkarılmış. 2-3 yaşındaki çocuğun kreşe alışması için ilk günü tam gün, kalanı yarım gün anne çalışana bir hafta izin imkânı verilmiş.

ING'de kadın yönetici oranı yüzde 36. Pınar Abay bunu yüzde 50'ye çıkarma gayreti içinde. Bu kadar kadın dostu programları devreye alınca ING'nin performansı nasıl olmuş diye merak ediyoruz. Pınar Abay, 'Size bugün rakamlardan söz etmek istemiyorum.

Gayet iyi zaten. 2017'de iyi bir yıl geçirdik, yüzde 25 oranında büyüdük" demekle yetiniyor.