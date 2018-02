Vodafone’dan BJK’ye altın öpücük

Beşiktaş’ın ana sponsoru Vodafone, “Geleceğin Karakartalı” projesiyle 3 genci Beşiktaş’ın altyapısına kazandıracak. Şirket sürdürülebilirlik gereği projeye her yıl devam edecek

Türk şirketleri birer birer futbol sponsorluğundan çıkadursunlar, 12 yılda Türkiye'ye 20 milyar lirayı aşan yatırım yapan Vodafone futbol endüstrisinde hedef büyütüyor.

Sahada daha çok Türk futbolcu görmenin önemli bir yolunun altyapıya yatırım yapmaktan geçtiğini hep söylüyoruz. İşte bu gerçekten hareket eden Vodafone, 15 yıl için 150 milyon dolarlık işbirliği anlaşması yaptığı Beşiktaş'a 2018 yılında da 'Geleceğin Karakartalı' projesiyle damga vurmaya hazırlanıyor.

Vodafone CEO'su Colman Deegan'ın davetiyle geçen hafta Beşiktaş- Bayern maçını Münih'te birlikte izledik. Hakikaten de sahada Beşiktaş'ın Türk futbol takımı olduğunu anlamak imkânsızdı. Türk futbolcuların ne yazık ki sayısı çok az. Sanırım tüm takımlar için altyapıya dönüp, ciddi yatırım yapmanın, Anadolu'ya gidip başarılı gençleri altyapıya kazandırmanın vakti geldi de geçiyor. İşte o nedenle Colman Deegan, yeni projelerini anlatmak için Münih maçını uygun görmüştü sanki.

Proje start alalı sadece 10 gün olmuş ama şimdiden tüm Türkiye'ye yayılmış bile. Yapılan duyuruların ardından yaşları 8-10 ve 11-13 arasında değişen Türkiye'nin dört bir yanındaki futbol tutkunu çocuklara oynadıkları futbolun videosunu çekip gönderme imkânı sunulmuş. Deegan'dan öğrendiğimize göre sisteme 10 günde 1.000'i aşkın video yüklenmiş ve bu videolar 450 bin kez izlenmiş bile. 22 Nisan'da bu videolar arasından bölge seçmeleri yapılacak ve iki yaş kategorisinden 25'er çocuk bölge elemelerine katılmayı hak kazanacak. Her bölgeden 50, toplamda 350 çocuk seçilecek ve onlar da Beşiktaş antrenör antrenörlerinden oluşan ekibin düzenleyeceği seçmelere katılacak. Sonuçta her bölgeden 5, toplam 35 çocuk haziran ayında BJK tesislerinde 4 günlük kampa alınacak. Finalde ise seçilecek 3 genç yetenek Beşiktaş altyapısına kazandırılacak ve sürdürülebilirlik gereği Vodafone bu projeye her yıl devam edecek.

Bakalım Vodafone'un dokunmayı başardığı çocuklar, ilerde Türk futbolunda daha çok Türk çocuk görmemizin de yolunu açacak mı?



ÖZEL EKİP KURULDU

Beşiktaş ve Vodafone işbirliği 5'inci yılında. Stadyum isim hakkı, forma sponsorluğu ve akıllı stadyum yatırımı dahil 150 milyon dolarlık projede, sadece forma göğüs sponsorluğunun değeri 5 yıl için 25 milyon dolara ulaşmış. CEO Deegan, 20 kişilik bir ekibin sadece Beşiktaş için projeler geliştirdiğini ve işbirliği için çalıştığını söylüyor. 3'üncü yılını dolduran Vodafone Karakartal Hareketi'nin de BJK'ya şu anada kadar 8 milyon liraya yakın ek katkı yaptığını anlatıyor.



3. ÇEYREKTE % 13.2 BÜYÜME

Peki ya Vodafone, Beşiktaş sponsorluğunun şirkete geri dönüşünü ölçümlüyor mu? CEO Deegan, üçüncü çeyrekte yüzde 13.2 büyüdüklerini, 2.3 milyar servis geliri elde ettiklerini, 23.2 milyon mobil, 656 bin sabit aboneye ulaştıklarını (geçen yılın aynı dönemine göre net 132 bin abone artışı) belirttikten sonra bu soruya da şöyle bir yanıt veriyor: "Beşiktaş'la çok iyi, olumlu bir işbirliğimiz var. Bu, Türkiye'ye yapılan bir yatırım. Yatırımın geri dönüşünü ölçmenin farklı yolları vardır. Örneğin, bizim işimizde fibere yatırım yaparız. Bu bizim ana işimiz. 6-9 yıl arası beklersiniz yatırımın geri dönüşü için. Uzun vadeli sponsorluk da buna benzer. Beşiktaş ile işbirliğimizde gördüğümüz şu; bu işbirliğimiz beklentilerimizin çok üzerine çıktı. Hepimiz bu projeyi geliştirmek için çalışıyoruz. Yatırımın geri dönüşünü bu şekilde alırsınız."