ŞELALE KADAK

Kurtuluş mücadelesini veren, Erzurum Kongresi ile büyük önder Atatürk'ün stratejik olarak büyük önem verdiği şehirlerimizden olan Erzurum hak ettiği gelişmişlik seviyesini geçen yıllar içinde ne yazık ki yakalayamadı.

Ancak Erzurum'a Sabah gazetesi olarak 'Şehir Buluşmaları' kapsamında yaptığımız ziyarette gördük ki o büyük değişim, dönüşüm şu anda hayat buluyor.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu pek yakında İpek Yolu üzerinde bulunan Erzurum'dan da geçerek Pekin'i Londra'ya kadar bağlayacak. Bu gelişmeler öyle büyük bir hareketlilik yaşatıyor ki şehre, öğreniyoruz ki Çinli yatırımcılar gözlem yapmak için Erzurum'da dolaşmaya başlamış bile.

İstanbul'un Kartal ilçesi için dünya çapında ünlü İran asıllı İngiliz mimar Zaha Hadid'e proje çizdirtecek kadar uzak görüşlü bir belediye başkanı olarak tanıdığımız Mehmet Sekmen, Kartal'dan sonra iki dönem de milletvekilliği yapmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle memleketi olan Erzurum'a dönerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmuştu. Aradan 4 yıl gibi kısa bir süre geçti ve Erzurum'a yaptığımız bu ziyarette Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu ile dolaşırken gördük ki on yıllardır yapılmayan pek çok proje, yatırım hayata geçmek üzere. Sanki bir mucize dokunuş olmuş Erzurum'a. Düşünün ki şehrin merkezinde yer alan ve önünü kaplayan gecekondular yüzünden artık kimsenin göremediği Erzurum Kalesi artık tüm heybetiyle ortaya çıkmış. Başkan Sekmen yaklaşık 100 milyon liralık kamulaştırma yapmış bölgede ve kalenin önünü tamamen temizleyip, güzel bir parka dönüştürmüş. Şehirdeki eski binaların olduğu bazı sokaklardaki binaların dış yüzeyleri belediye tarafından onarılmış ve hepsi boyanmış. Tabela kirliliğine örnek binalarda son verilerek, Erzurum esnafına bir yol çizilmiş. Pek çok eski Erzurum taş evi istimlak edilerek restore edilmiş.

Erzurum Belediyesi'nin bütçesi toplamda 1.8 milyar lira. Sekmen, 'Erzurum'un çok parası yok ama 2015-2016'da gerçekleşen bütçelerle yatırıma en çok pay ayıran belediye olduk' diyor.

Prof. Dr. Kerem Alkin'in Erzurum'un iller arası rekabette yerini anlatan sunumunun da yer aldığı toplantıda Erzurumlu milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Zehra Taşkesenlioğlu ile AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Erdal Tanas Karagöl, Erzurum'un sahip olduğu ancak bugüne kadar kullanmadığı değerlerinden söz ettiler. Erzurum'da sanayi gelişmediği için aslında tarım arazileri organik tarıma çok müsait. Tarım ambarı için de aynı şekilde soğuk iklimi avantaj. Daha henüz madencilik konusunda önemli bir girişimde bulunulmamış ki Başkan Sekmen, "Kop Dağı'nın altı tamamen krom dolu" diyor.

Özetle, Erzurum'a dair yazacaklarım bitmedi ancak şimdilik burada bitireyim ve Anadolu'nun potansiyelinin asıl şimdi ortaya çıktığını söylemekle yetineyim.