ŞELALE KADAK

Sabah gazetesi olarak 'Şehir Buluşmaları' kapsamında illeri dolaşmaya ve projektör tutmaya başladık. Böylece ulusal medyada Anadolu'yu daha çok konuşmayı, daha görünür kılmayı amaçladık.

Erzurum seyahatimiz bu kapsamda hepimiz için çok bilgilendirici bir seyahat oldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın ve duayen meslek büyüğümüz Yavuz Donat'ın da katıldığı toplantılar, şehrin potansiyeli, yapılacak ve yapılması gerekenler üzerine bir beyin fırtınası şeklinde geçti.

Çok yakın bir tarihte Erzurum'u kış sporlarında dünyada en iddialı şehirler arasında görürseniz şaşırmayın mesela. Erzurum'da bu konuda hummalı bir çalışma başlamış.

Palandöken, başta yatırımcı Berke Dikmen tarafından yönetilen Sway olmak üzere son derece iyi planlanmış dağ otelleriyle şimdiden yerli ve yabancı kayakçılara gayet konforlu ev sahipliği yapıyor. Kanada, Japonya, İsveç ve İsviçre ile birlikte 2026 Kış Olimpiyatları'na da bu ay adaylığını açıklayacak olan Türkiye'nin kadim şehri Erzurum'un yüksek ihtimalle seçileceği konuşuluyor.

Şimdi Ibis otellerinin de şehirde bir beş yıldızlı otel açmak istediğini öğreniyoruz.

Dağda da bir iki tane daha otel yatırımının hayata geçeceğini Erzurum Büşükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen söylüyor. Havalimanından dağdaki tesislere 15 dakikada ulaşılması Palandöken'i diğer tüm tesislerden ayırıyor.

Dağdaki otellerin yazın da dolması, spor takımlarının kamplarını Erzurum'da yapması için de bir dizi çalışma yürütüyor Sekmen. Öğreniyoruz ki şu anda Erurum'da kış sporlarında eğitim alan 20 bin öğrenci var. Son bir kaç yıl içinde şehirde golf antreman tesisi, tenis kortları da olmak üzere spor alanında büyük yatırımlar yapılmış. Yazları kuru ve serin geçen Erzurum'da golf yatırımı yapmaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, yatırımcılara çağrı yapmış.

Erzurum tüm bunların yanı sıra aslında bir hayvancılık şehri olmasına rağmen bu alanda da ne yazık ki bu alanda çok geri kalmış.

Türkiye meralarının 8'de 1'i Erzurum'da ama bir tane modern hayvan pazarı yok.

Dededen kalma usullerle yapılan hayvancılık ne yazık ki şu anda ne Erzurum'a ne de bu işi yapanlara kazandırıyor.

Başkan Sekmen bu konuya el atmış. 300 dönüm arazi üzerinde 50 bin metrekare kapalı alanda, içinde oteli dahi olan 70 milyon liraya bir hayvan pazarı yapılıyor. Sekmen'e göre 750 bin büyükbaş hayvanı olan Erzurum'da bu rakamı 10 katına çıkartmak mümkün. Sekmen, 'Hâlâ saman yediriyoruz hayvanlara.

Verimlilik çok düşük.

Oysa aynı alana buğday, arpa, mısır eksek daha iyi olacak" diyor.

Doğu Anadolu illerinde ilk kez heyecan verici projeleri konuşmaya başlıyoruz.

Üstelik daha da güzeli bu projeler kağıt üzerinde kalmıyor.

Kimbilir böylece bu şehirlerde büyüyen gençler daha iyi imkânlar için göç etmek yerine bundan sonra şehirdeki modern işletmelerde çalışmaya başlayarak şehrin refahına katkı yapacak.