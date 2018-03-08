ŞELALE KADAK

Müthiş bir hafta yaşıyoruz. Devletin tepesinden, şirketlere ve derneklere kadar her yerde, toplumsal cinsiyet eşitliği konuşuluyor, farkındalığın artması adına birbirinden güzel toplantılar yapılıyor. Önceki akşam enerji ve maden gibi kadınların ne yazık ki çok az olduğu bir sektöre projektör tutulan ve rol modelleri öne çıkaran çok güzel bir ödül törenine tanıklık ettik mesela. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" programının ilkini başlattı ve ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin en güçlü kadınları dendiğinde ilk sırada yer alan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın ve tek erkek üye olarak da Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in aralarında olduğu birbirinden değerli jüri üyelerinin seçimiyle, Türkiye'ye enerji veren akademisyenler, girişimciler, cam tavanı delerek yükselen profesyonel yönetici kadınlar ödüllendirilerek, toplumun geniş kesimlerince daha yakından tanınmasına ön ayak olundu.

Zoru başaran kadınların öykülerini dinleyen genç kadınlar, örneğin maden ve enerji gibi kendilerine uzak hissettikleri ancak aslında müthiş katkı yapabilecekleri bu sektöre girmeye cesaret edecek bundan sonra diye ümitleniyorum. Daha da ötesi, en yetkili isimden yani Bakan Albayrak'tan genç kadınlara cesaret verecek bir çağrı da geldi.

Eşitliği insanoğlunun kendi eliyle bozduğundan söz eden Albayrak, önce zihinlerimize kadın erkek eşitsizliğini yerleştiren tüm önyargılardan kurtulmamız gerektiğinin altını çizdi. Başlattıkları programla enerji ve maden sektöründe arzu edilen seviyede olmayan kadın çalışan ve yönetici oranını düzelteceklerini vurguladı ve genç kadınlara "sizlere bu sektörde ihtiyacımız var" diye seslendi. Umarım, Bakan Albayrak'ın çağrısı üniversite eğitimini yapmakta olan genç kadınlara ulaşır ve cesaret verir. "Kadının erkekten daha aşağı görülmesi cinsiyet ırkçılığından başka bir şey değildir" diyen Albayrak'ın kadının potansiyeline olan inancı da pozitif ayrımcılık çağrısı da dalga dalga yayılıp karşılık bulur.

İstatistikleri boş veremeyiz. Hepimiz artık ezberledik ki, kadının işgücüne katılımı artarsa, refah seviyemiz de milli gelirimiz de artacak. O nedenle, "Ben ödülümü tüm köylü kadınları adına alıyorum" diyen Girişimcilik Ödülü'nün sahibi Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Kurucusu Zümran Ömür gibi Anadolu'da fark yaratan öyküleriyle öne çıkan köy kadınlarına da enerji sektöründe yer alan İş Dünyası Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. Nevin Selçuk gibi mühendis kadınlara da 'rol model' olarak çok ihtiyacımız var.

Rol modelleri daha çok kadın görüp işlere talip olursa, erkekler de kadınların bu potansiyeli görmezden gelemez.