ŞELALE KADAK

2019 yılının ilk fabrika açılışlarından birini PepsiCo şirketi yapmış ve Türkiye'deki 6'ncı fabrikasını Manisa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete sokmuştu.

300 kişiye yeni istihdam yaratan 100 bin metrekarelik alanda kurulu fabrikayı ve Türkiye'de tarım alanındaki projelerini anlatmak isteyen PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel ile buluştuğumuzda öğrendik ki şirket Türkiye'de 2018 yılında yüzde 20'ye yakın bir oranda büyüyerek ana şirketin büyümesine de önemli katkıda bulunmuş. Türkiye, PepsiCo'nun 10 büyük operasyonu içinde yer alıyor ve büyüme sıralamasında en hızlı büyüyen ilk iki pazar arasında bulunuyor.

Frito Lay, Gatorade, Pepsi Cola, Quaker ve Tropicana şirketlerinin sunduğu yiyecek ve içecek porföyü ile dünyada 2018 yılında 64 milyar doların üzerinde gelir elde eden PepsiCo, Türkiye'nin 24 ilinde 1000 çiftçi ile sözleşmeli tarım yapıyor. Levent Yüksel patates gibi tarımı yapılan ürünlerin yerli tohum ve organik gübre ile yetiştirilmesine öncülük ettiklerini söylüyor. Öğreniyoruz ki şirketin Türkiye'de tarıma yaptığı yatırımların miktarı 500 milyon doları bulmuş. Şirketin Türkiye'de devam eden tarım çalışmaları ve diğer operasyonları sayesinde dolaylı olarak istihdam sağladığı kişi sayısı 40 bine ulaşmış.

Dünyanın önde gelen şirketlerinden birinin Türkiye'de 6'ncı fabrikayı açmaya iten en önemli sebebin bu ülkenin taşıdığı potansiyel olduğunu görüyoruz. Genel Müdür Yüksel de örneğin patates cipsi gibi ürünlerin kişi başı ortalama tüketimlerinden örnek vererek, Türkiye'deki pazarın daha çok büyüyeceğini söylüyor. Öğreniyoruz ki son rakamlara göre Türkiye'de bu tarz ürünlerin yıllık tüketimi 1.2 kilo. Benzer pazarlardan Polonya'da kişi başı tüketim yıllık 2 kilo, ABD gibi pazarlar da ise 10 kiloyu buluyor. Şimdi bu ürünlerin daha sağlıklı olabilmesi yani tuz ve yağ ve şeker oranlarının olabildiğince azaltılması ile ilgili çalışmalar hızlanmış. Zaten yakında yeni regülasyona göre şeker, tuz yağ konusundaki oranlar göz önüne alınarak paketlerin üzerinde kırmızı, sarı ve yeşil renkle uyarılar olacakmış. Yüksel, 'Sarıları çoğaltmaya, daha çok sarıdan yeşile gitmeye uğraşıyoruz" diyor.

Bu arada Yüksel'den öğreniyoruz ki PepsiCo'nun Türkiye genelinde 160 binin üzerinde esnafla çalışması ve bakkal uzmanlığı Rusya gibi ülkelere örnek olmaya başlamış. Görünen o ki yerele değer veren şirketler böylece büyümeyi de katlıyor.