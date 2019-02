ŞELALE KADAK

Bugün dünya, hiç olmadığı kadar çok iyilik projelerinden, spordan, kültür sanattan ve de şirketlerin kârlarından ziyade yaptığı önemli ve etkili olan sosyal sorumluluk projelerinden söz ediyor.

İşte o nedenle 2000 yılında Richemont ve Daimler AG tarafından kurulan Laureus İyilik İçin Spor Vakfı, bugün 'İyilik için spor' dediğinde dünyanın o yıl tüm madalya kazanmış, büyük başarılar elde etmiş sporcuları ayağa kalkıyor. Güney Afrikalı efsane lider Nelson Mandela'nın "Spor dünyayı değiştirme gücüne sahiptir" cümlesinden ilham alarak büyüyen ve her yıl Monte Carlo'da Prens Albert'in de katıldığı ve Oscar törenini aratmayacak güzellikte bir ödül töreni düzenleyen Laureus World Sports Academy, tüm dünyaya 'iyilik için spor' sloganını adeta ezberletiyor.

Mercedes Benz Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Ezgi Yıldız Kefeli'nin girişimiyle bu anlamlı ödül törenine Türkiye'den ilk kez davet edilen iki gazeteci arasında yer aldım ve böylece dünyanın ilham aldığı spor efsanelerini yakından tanıma ve ilham veren hikâyelerini öğrenme fırsatı yakaladım.

Ne yazık ki bugüne kadar Türkiye'den hiçbir sporcu bu ödüller için aday gösterilmemiş. Monte Carlo'da aldıkları madalyalarla, kırdıkları rekorlarla ünlenen sporculara baktığımda şunu gördüm. Hepsi bir iyilik projesinin içinde yer alıyor ve dezavantajlı çocuklara, gençlere, kadınlara ulaşarak, hayatlarını değiştirecek adımlar atıyor. Bizim de Türkiye'de bu anlayışı sporcularımıza vermemiz gerektiğini düşünüyorum.

Vakıf 2018 yılında dünyanın 40 ülkesinde 160 iyilik projesi yürütmüş ve 300 bin genç insanı bu projelerden faydalandırmış. Davette bu programlardan biri olan ve Hindistan'da Jharkhand bölgesindeki 10-11 yaşında evlendirilen kızların hayatlarını sonsuza değin değiştiren Yuwa programından faydalanan 4 Hintli genç kızla tanıştık. Program sayesinde şu anda 100'ün üzerinde kız futbol oynamaya başlamış ve böylece erken evliliklerin önünü kesmişler. Kendine güveni gelen, evden çıkmayı başaran kızların hikâyesi, hayatta hiçbir şeyin imkânsız olmadığının da net göstergesiydi.

Bu yıl ödül alan sporcular arasında Tiger Woods gibi efsaneler, Naomi Osaka gibi çok genç yaşta Serena Williams gibi bir başka efsaneyi yenerek ilkler kategorisine adını yazdıranlar vardı. Beni en çok etkileyenlerden biri tüm dünyaya ilham kaynağı olarak sunulan her iki bacağı da olmayan 73 yaşındaki Çinli dağcı Xia Boyu idi. Yılın erkek sporcusu, ünlü tenisçi Novak Djokoviç, yılın kadın sporcusu da rekor kıran cimnastikçi Simone Biles olurken, kayaktaki ünlü isimlerden Lindsey Vonn, efsane futbol yöneticisi Arsene Wenger, rekor süreyle Berlin maratonunu bitiren Eliud Kipchoge ödül alan isimler arasındaydı.

Ezgi Yıldız Kefeli, Türkiye'de de sporu desteklediklerini ve de iyilik projelerine büyük önem verdiklerini söylüyor. Öğreniyorum ki kız çocuklarının hayatını değiştiren Yıldız Kızlar projesiyle bugün 1.200 öğrenciye burs veriliyor