ŞELALE KADAK

Bu yıl 50'nci yılını kutlayan ve 'Üstümüze Vazife' gibi çok anlamlı bir sloganla iyilik projelerini; özellikle eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanında yoğunlaştıran Vehbi Koç Vakfı, 2019 yılı Vehbi Koç Ödülü'nde yine şaşırtmadı.

Dünyanın en kıymetli bilim insanlarından biri olan ve geliştirdiği mikroçiple 10 milyon hücrenin içinden bir tane kanser hücresini ayırmayı başaran Prof. Dr. Mehmet Toner bu yılki ödülün sahibi oldu.

Kanser alanında çok sayıda makalesi ve çığır açan buluşları olan ve Harvard Tıp Fakültesi ve MIT'in ortak sağlık teknolojisi biriminde görev yapan Mehmet Toner ayrıca sessiz sedasız pek çok iyilik projesinin de içinde. Onu dört yıl kadar önce İstanbul'da YGA'nın bir konferansında 'Bilimadamı olmak istiyorum' diyen ve mülteci kampında yaşayan 12 yaşındaki Suriyeli Yaman'a mentorluk yaparken bulmuştum. Toner, zamanın çoğunu uçakta geçirip, Yaman'la buluşmayı kaçırmamak için iki günlüğüne İstanbul'a gelip dönmüştü. O gün hayranlığımda iki kat artmıştı. Sadece iyi bir bilim insanı değil, toplumun sorunlarına çare bulmaya çalışan gerçek bir hayırseverdi Toner. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un elinden ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmayı herkese özellikle de gençlere tavsiye ederim. Eminim vakfın web sayfasında bulabilirsiniz. Vehbi Koç Vakfı yönetimini böylesi güzel bir ödül programını başlattıkları ve her yıl 12'den vuran seçimlerle toplumun dikkatini çekmeyi başardıkları için ayrıca kutluyorum.