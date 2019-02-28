ŞELALE KADAK

Geçtiğimiz günlerde Zorlu Holding öncülüğünde ve Emre Zorlu liderliğinde kurulan sosyal girişimcilik platformu İmece'nin toplantısında Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis ve İmece Direktörü Buğra Çelik ile bir araya geldik.

Emre Zorlu'dan açık sosyal inovasyon platformu olan İmeceLAB'ı da kurduklarını ve bu kanalla toplumsal sorunlara çözüm aramaya başladıklarını öğrendik. Hem finansal olarak hem de deneyim aktarmak konusunda Hollanda'nın da devrede olduğu ilk proje özellikle İstanbul'un en büyük baş ağrısı bir türlü çözülemeyen 'trafik' konusunda olmuş. İlk etapta 400 lise ve üniversite öğrencisi 'Akıllı ve Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik' başlığı altında İstanbul'un trafik sorunu dahil pek çok konuda çözüm önerileri hazırlamaya başlamış. Bart van Bolhuis, bisikletin ön planda olduğu Hollanda'nın kentsel hareketlilik çözümlerini İmeceLAB ekibiyle paylatıklarını söylüyor. Bakalım trafik konusunda ortaya çıkacak çözüm önerileri uygulamada nasıl hayat bulacak.