ŞELALE KADAK

İlk kez bir konfeksiyon markasında birden fazla üründe giyilebilir teknolojiyle karşılaşıyorum. Bir tuşla içi ısınmaya başlayan ceketleri, arka cebin fermuarı açıldığı anda alarm çalan, telefonuna da uyarı mesajı atan pantalonları ve de içine kişiye özel mesaj videoların yerleştirildiği özel düğmeli montları ve özel bir sistemle ter kokusunu hapseden gömlekleri Türk mühendisleri geliştirmiş.

Üstelik giyilebilir teknolojiyi seri üretimin içine de almışlar. Hem katma değeri yüksek, hem de farklılaşan bu yaklaşımla üretim yapmaya başlayan perakende sektörünün ünlü bir markası yurtdışı mağazalarıyla rekabette öne çıkacak adımları atıyor.

Ramsey ve Kip markalarını bünyesinde bulunduran Gürmen Group'un, takım elbiseleri yüzde 50 hafifleten teknolojinin ardından Ar-Ge departmanının geliştirdiği yenilikleri Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan'dan dinledik.

Ramsey'i Remzi Gür Londra'da kurmuş ve de bugün her ikisi de aramızdan ayrılan değerli iş insanları iki kardeş Hasan ve Hüseyin Doğan ile Türkiye'deki yatırımlarla büyütmüştü. Bugün şirket ikinci kuşağın direksiyona geçmesiyle, teknolojide çağ atlatan yeniliklerle karşımıza çıkıyor.

Zeynep Doğan, 2018 yılında grup olarak yüzde 20 büyüdükleri ve son iki yılda 13 mağaza daha açarak Türkiye'de 38 şehirde 98 mağazaya ulaştıklarını, yurtdışında ise Güney Afrika ile de uzak coğrafyalara açıldıklarını söylüyor. Romanya ile Doğu Avrupa'ya açılan grubun toplam yurtdışı mağaza sayısı 28'e ulaşmış. 2019'da şirket yüzde 25 büyüme hedefi yapmış. Bu yıl içerde ve dışarda toplam 21 mağaza daha açmayı planlayan grup, yurtdışı cirosunu da bu yıl bir önceki yıla göre 3 kat artırmayı hedefliyor. Gürmen'in 2023 yılında yurtdışında ulaşmayı düşündüğü mağaza sayısı 140.

İşte tüm bu büyüme hedeflerinin başına Zeynep Doğan, inovatif ürünlerdeki çeşitliliği koyuyor ve "2019 yılında bu alandaki uzmanlığımızı göstereceğiz" diyor. Öğreniyoruz ki 20 milyon lirayı teknoloji yatırımlarına harcayan Gürmen Group, teknoloji alanında bir start-up şirketi de kurmuş. Şirket hali hazırda müşteri davranışlarını analiz ederek, mağazaların konseptlerinin oluşturulmasını sağlayan 'ısı haritası' projesini hayata geçirmiş. "2019 yılında dijitalleşme, inovasyon ve globalleşme önceliğimiz olacak" diyen Zeynep Doğan'ı dinleyince, Türk markalarının yüksek teknolojiden daha çok konuşacağımız yakın gelecekte öne çıkacağını düşünmeye başlıyorum.