ŞELALE KADAK

8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında birbiri ardına şirketlerden cinsiyet eşitliği, kadınların yönetim kademelerinde ilerleyebilmeleri için yaptıkları pozitif uygulamalar başta bir çok değerli projeyi duyuyoruz.

Sabah Gazetesi olarak biz de düzenlediğimiz 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları' temalı konferans ile siyaset, spor, iş ve sanat alanında öne çıkan rol model kadınlara mikrofon tutarak kadınların toplumun her alanında öne çıkmalarını teşvik etmek istedik.

Açılış konuşmasını yapan KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar çok güzel bir konuya parmak bastı. Evet bu hafta kadınlara çiçek-böcek diyerek güzelleme yapma haftası değil, kadınların mağduriyetini dile getirme, farkındalık yaratma haftası.

Gerçek şu ki Dünya Ekonomik Forumu'nun (DAVOS) 2018 yılı Cinsiyet Eşitliği Raporu'na göre tüm dünyada kadınlar ancak 108 yıl sonra erkeklerle eşit haklara sahip olacak. Cinsiyet eşitsizliği; eğitim, sağlık, siyaset ve iş hayatı olmak üzere dört başlıkta inceleniyor ve araştırmaya göre Türkiye ne yazık ki 144 ülke arasında 130'uncu sırada. Türkiye'de yaşayan kadınlar olarak hepimiz, bu listelerde daha yukarı çıkmak için kadın dostu erkeklerle birlikte kadınların önündeki engelleri kaldırmak için uğraşıyoruz.

Konferansta, moderatörlüğünü üstlendiğim panelde iş dünyasından birbirinden değerli girişimci, başarılı, profesyonel iş insanları vardı. Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı mühendis Ebru Özdemir, Silk&Cashmere markasının kurucusu Ayşen Zamanpur, Tabanlıoğlu Mimarlık'ın ortaklarından Melkan Gürsel, Kütahya Porselen'den Sema Güral Sürmeli, Sportive CEO'su Zeynep Selgur ve İstanbul Kent Üniversitesi kurucu Rektörü Zehra Neşe Kavak, hem deneyimlerini hem de daha çok kadının aralarına katılması için yaptıkları projeleri anlattılar.

Ebru Özdemir daha çok kızın mühendislik bölümünü seçmesi için başladıkları projenin sonuçlarından biraz söz etti ve gördük ki küçücük bir destek kızlara cesaret veriyor. Ayşen Zamanpur Diyarbakır'ın bir ilçesinde kadınların iş hayatına katılması için kurduğu ipek atölyesinden söz etti. Para kazanmaya başlayan kadınların çocuklarının eğitimine verdiği önem çok önemli. Sema Güral Sürmeli, bu hafta Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı oldu. Onun da Anadolu kadınlarının güzel bir rol model olduğu kuşkusuz. Öğrendik ki mimar Melkan Gürsel'in şirketinde çalışan mimarların da yüzde 60'ı kadın. Prof. Neşe Kavak, kadın ve engellilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını ve üniversitenin 7 kişilik mütevelli heyetinin 6'sının da kadın olduğunu söylüyor.

Karar verme mekanizmalarında kadınlar yer alıncaya kadar bizler bu konuda rol model olan kişi ve şirketleri öne çıkararak toplumun tüm kesimlerine örnek olması için uğraşacağız.