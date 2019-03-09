ŞELALE KADAK

Prof. Dr. David Passig'in, Forbes'ın son sayısında çıkan yazısına göre, kadınlar hâlâ erkek mevkidaşlarının yaklaşık yüzde 80'i kadar kazanıyor. Araştırmalara göre çalışma hayatında cinsiyetler arası ücret farkı dünyada yüzde 23, Avrupa'da yüzde 16 ve Türkiye'de yüzde 20.

2018 yılının aralık ayında Dünya Ekonomik Forumu'nun 149 ülkeyi kapsayan Cinsiyet Eşitliği Raporu'na göre de kadın ve erkeğin ücretlerinde eşitliğin sağlanması için gereken süre tam 202 yıl! Ne yazık ki ne bizler ne de çocuklarımız eşitliği görebilecek.

Dolayısıyla 'Eşit İşe Eşit Ücret' şu anda iş hayatındaki tüm kadınların temel sorunu ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kapsayan haftada 'şiddet' kadar çok dile getirilen konulardan biri olması sevindiriciydi.

Daha da güzeli Philip Morris Sabancı'nın ilk kadın genel müdürü olan Filiz Yavuz Diren'den öğrendik ki adil ücretlendirme yaklaşımını temsil eden uluslararası 'Equal-Salary' yani eşit ücret sertifikasını Türkiye'den ilk alan şirket olmuşlar. Yani bu sertifikayla şirket, eşit işe eşit ücret politikasını tescil ettirmiş oldu ve böylece Philip Morris Sabancı'da çalışan kadınların erkeklerden daha az ücret almadıkları doğrulandı. Çünkü söylemekle olmuyor. Şirketlerin ücret politikasını bilmek de mümkün değil, ancak bağımsız ve kâr amacı gütmeyen Equal Salary Vakfı gibi bir kuruluşun yapacağı araştırma ve vereceği ciddi sertifikalarla bu konu kamuoyunun gözünde inandırıcı olabilir. İşte Philip Morris Sabancı, denetim sürecini de yine bağımsız bir denetim firması olan Price Waterhouse Coopers (PWC) ile gerçekleştirerek tam da bunu yapmış.

Filiz Yavuz Diren ayrıca şirketteki örnek uygulamaları anlatırken, kadının iş yaşamına dahil olması ve aynı zamanda ailesine, çocuklarına gereken zamanı ayırabilmesi için esnek çalışma saatinin büyük faydasını gördüklerini söylüyor.

Bu arada Diren'den Türkiye genelinde çalıştıkları 150 bin bakkalın 15 bininin de kadın olduğunu öğreniyoruz. Diren kadın bakkalların da daha çok desteklemeye çalıştıklarının altını çiziyor ve kadın bakkallara şiddet ve güvenlik konusunda 'güvenlik butonu' ve kendi işlerini daha çok geliştirmeleri için stok maliyet gibi konularda iş eğitimleri verdiklerini söylüyor.

Bu köşeye elimden geldiği kadar iş hayatındaki kadına destek çıkan iyi uygulamaları taşımaya çalışıyorum. Çünkü kadını desteklemek demek Türkiye'nin refah seviyesinin yükselmesi demek.