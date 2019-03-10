ŞELALE KADAK

Bu haftayı kadınların rol modeli olan iş dünyasındaki isimlere ve yaptıkları başarılı çalışmalara ayırdım. Son olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndaki (DEİK) sayıları 16'ya ulaşan kadın başkanlarından o günlerde seyahatte olmayan 10'u ile buluşmayı başardık.

DEİK yönetim ve denetim kurulu üyelerinin hali hazırda 7'si kadın. 145 iş konseyi içinde ise 16 kadın başkan bulunuyor.

1200'den fazla DEİK üyesinin ise sadece yüzde 10'unu kadınlar oluşturuyor.

Önce Suriye ardından Ürdün İş Konseyi'nin başkanlığını yürüten Ruhsar Pekcan'a atıfta bulunan Avrupa İş Konseyleri ve Portekiz İş Konseyi Başkanı Berna Gözbaşı, "Aramızdan kadın bakan çıkaran bir grubuz.

Farkındalığı artırmak istiyoruz" diyor.

Ancak tabii başkan seçiminde kadınların öne çıkması kolay olmuyor. Buluştuğuğumuz kadın başkanlar, "Kıran kırana çalıştık. Erkekler teşkilatçı, bilmediğimiz oydu. Her yeri kendi aralarında paylaşıyorlar.

Sürekli arkamızı kollamamız gerekiyodur" diye anlatıyor çekişmeli geçen seçim süreçlerini.

Lüksemburg İş Konseyi Başkanı Pınar Eczacıbaşı, Zambiya İş Konseyi Başkanı Esra Cevahir, Togo İş Konseyi Başkanı Berna Akyıldız, Kosova İş Konseyi Başkanı Merve Özer Yılmaz, Belçika İş Konseyi Başkanı Aysu Özlem Gökçe, Bangladeş İş Konseyi Başkanı Laura Gök, Namibya İş Konseyi Başkanı Günnur Diker, Mauritius İş Konseyi Başkanı Merve Cevahir ve Malavi İş Konseyi Başkanı Müjde Ferahlı ile buluşmayı başardığımız gün, gördük ki kimi ülkeler ile ticari ilişkiler çok eski olsa da çoğu Afrika ülkeleriyle ilişkiler yeni başlıyor ve bu ilişkileri de kadınlar yönetiyor.

Türk Hava Yolları'nın uçmaya başladığı ülkelerde işler nispeten daha kolay ama uçmadığı Afrika ülkeleri de var ve buna rağmen ticari ilişkileri geliştirmek için kadınlar canla başla çalışıyor. Ne güzel ki DEİK'in kadın başkanlarından öğreniyoruz ki özellikle Afrika'daki hem siyasi hem de ticari alandaki yöneticilerin ve liderlerin büyük bir kısmı da kadın ve kadınlar birlikte çok daha hızlı sonuca ulaşıyorlar.

Diyeceğim o ki kadınlar ihracatın artması, ithalatın dengelenmesi için en önde zor ülkelere zor şartlarda seyahat etmekten çekinmeyerek çalışıyor ve "Ticari diplomasiyi biz kadınlar çok iyi yaparız" diyor.

Bence hem DEİK'te hem de diğer örgütlerde kadınlara hak ettikleri yer verildiği takdirde Türkiye'yi kimse tutamayacak.