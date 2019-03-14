ŞELALE KADAK

Toplumun sorunlarına çare olmaya kafa yormayan markaların tüketicideki karşılığı da giderek düşüyor. Bunun bilincinde olan markaların hem pazar payında hem de marka bilinirliğinde yükselişe geçtiğini araştırmaları söylüyor.

Bu gerçekten hareketle beyaz eşya üreticilerinden Beko bulunduğu 130 ülkede 'Şampiyonlar gibi beslen' sloganı ile çocukların hem spor yapmalarını hem de sağlıklı beslenmelerini teşvik edecek adımlar atmaya başlayınca, karşılığında pazar payı da yükseliyor. Son olarak Beko'nun Avrupa pazarındaki payı 0.4 puan artırarak yüzde 8.4'e çıktığını, Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun'dan öğreniyoruz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasına denk gelen Fenerbahçe ve Real Madrid'in basketbol maçını Uzun ile birlikte Madrid'de izledik ve Fenerbahçeli oyuncular ve koç Obradoviç ile de bir araya gelme şansı bulduk.

Beko geçen yıl Avrupa'da ünlü futbolcu Messi'nin brokoli yediği bir kampanya ile sağlıklı beslenmeye dikkat çekmiş ve müthiş ilgi görmüştü. Şimdi de Türkiye'ye yönünü çevirdi ve Fenerbahçe Basketbol Takımı ile birlikte obezitenin önüne geçmek için içeride bir kampanyaya başlama kararı verdi.

Evet tüm ebeveynler aynı sorunu yaşıyor. Bizler çocuklarımıza sebze ve meyve yemelerini teşvik ettiğimizde sonuca ulaşmamız kolay olmuyor ama bunu hayran oldukları sporcular yapınca çok daha büyük etkisi oluyor.

Ne yazık ki dünyada kilolu çocuk sayısı 41 milyona ulaştı. Araştırmalar 2025 yılında obez ve fazla kilolu çocuk sayısının 75 milyona ulaşacağını gösteriyor. Zeynep Yalım Uzun, marka olarak bu konuda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söylüyor. Uzun isim sponsoru oldukları Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın oyuncuları ve de koçu Zeljko Obradoviç ile sebze ve meyve yemeyi özendirmek için bir dizi kampanyaya soyunduklarını anlatıyor. Ne de olsa araştırmalar gösteriyor ki Türkiye'de her beş çocuktan biri bir sporcuyu örnek alıyor.

Bu arada öğreniyoruz ki Beko, marka bilinirliğini Avrupa'da bir önceki yıla göre 2.2 puan artırarak yüzde 65.4'e çıkarmış. Markanın Türkiye'deki marka bilinirliği ise yüzde 97 gibi yüksek bir oranı buluyor. Arçelik, 2019 yılında TL bazında konsolide bütçesinde yüzde 25'lik artış bekliyor.