ŞELALE KADAK

Özgün tasarımıyla öne çıkan dünya kütüphanelerini seyahatler sırasında görüp iç geçirip duruyoruz ama bir tane de bizim böyle bir kütüphanemiz olduğunun farkında mıyız? Üstelik bu müze daha şimdiden dünyanın en güzel 10 modern kütüphanesi arasına girdi bile. Beyazıt Devlet Kütüplanesi'nin içinde yer aldığı binanın restorasyon ve iç tasarımı Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından yapılmıştı. Tabanlıoğlu Mimarlık'ın ortağı Melkan Gürsel, 1506'da inşa edilen ve mutfak olarak kullanılan binanın 19'uncu yüzyılda kütüphaneye çevrildiğini hatırlatıyor ve bir süre önce minimalist bir yaklaşımla kütüphaneyi yeniden tasarladıklarını ve içine camekan kutular yerleştirdiklerini söylüyor. İşte bu kütüphane geçtiğimiz günlerde ABD'de yayınlanan ünlü popüler ve kültür, teknoloji dergisi Weird tarafından dünya üzerindeki en güzel 10 kütüphane arasında dördüncü sırada gösterildi.