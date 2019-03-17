ŞELALE KADAK

Sanat önümüzü aydınlatmaya, bize nefes aldırmaya devam ediyor.

Bu yıl 11 Mayıs'ta kapılarını açacak olan Venedik Bienali'nde yer alan Türkiye Pavyonu'nda sanatçı İnci Eviner var. Eviner'in desen, obje, video, ses ve performans gibi farklı öğeleri bir araya getiren 'Biz, Başka Yerde" adlı yapıtı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda ve Fiat'ın sponsorluğunda gerçekleşiyor.

İnci Eviner, sergide yer alacak figürlerin diğer yarılarını bulmak için mekan boyunca hiç durmadan yer değiştirdiğini ve bu çabanın aslında kesintiye uğratılmış, iptal edilmiş hafızaların ve bedenlerini yeniden ele geçirme çabası olduğunu söylüyor. Eviner'in eseri bu yılın kasım sonuna kadar bienal kapsamında Venedik'te sergilenecek.



Dice Kayek müzeye girdi

Bir güzel haber de ünlü modaevimiz Ece ve Ayşe Ege imzasını taşıyan Dice Kayek'ten geldi. Dün öğrendim ki, dünyanın en saygın müzeleri arasında yer alan Londra'daki Victoria&Albert Müzesi Dice Kayek'in giyilebilir bir sanat eserini müzenin daimi koleksiyonuna dahil etmiş.

Ece ve Ayşe Ege, 2018'de Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla SKIN Derneği yararına gerçekleştirilen bir sergi için Bustier d'Amour adını taşıyan bir tasarım yapmıştı. Dice Kayek eseri sergi sonrası müzeye bağışlamayı teklif edince, müze de bu ay itibariyle Bustier d'Amour'u İslam eserleri Koleksiyonu'na dahil etmiş ve böylece müzedeki Dice Kayek imzalı giyilebilir sanat eserlerinin sayısı da dörde çıkmış.