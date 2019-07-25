ŞELALE KADAK

Sırf gençler tekstil mühendisliği bölümünü seçsin diye Türkiye'nin en büyük örgütlerinin güçbirliği yaptığından haberiniz var mı? Üniversitede tekstil mühendisliği bölümünü seçenlere hem öğrenimi boyunca asgari ücret karşılığı burs hem de mezuniyette iş garantisi, bugüne kadar duyduğum en güçlü destek programlarından biri oldu. Türkiye'de bu kadar yüksek başka bir burs programı olduğunu da hiç ama hiç sanmıyorum.

Peki böylesine güçlü bir projenin arkasında yatan gerçekler neler? Doğrusu öğrenince çok şaşırıyorum. Çünkü dünyanın en büyük 7'nci, Avrupa Birliği'nin en büyük 2'nci tekstil ve hammaddeleri tedarikçisi Türkiye. Üstelik tekstil ve konfeksiyon, 26 milyar doları aşan ihracatıyla bu ülkenin ikinci en büyük ihracatçı sektörü konumunda. Tüm bunlara rağmen gençler belli ki sektörü cazip bulmuyor ve tekstil mühendisliği bölümünü tercih etmiyor.

Önceki gün İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ile buluştuğumda öğrendim ki şu anda 13 üniversitede yer alan tekstil mühendisliği kontenjanı ne yazık ki dolmuyormuş. Geçen yıl bu bölümün 542 olan kontenjanı varken, sadece 228 öğrenci tercihini tekstil mühendisliğinden yana kullanmış. Doluluk oranı yüzde 42'lerde. Daha da vahimi Çukurova, Erciyes ve Kahramanmaraş tekstil bölgeleriyken 3 yıldır bu bölüme öğrenci alamamışlar.

Ahmet Öksüz, 16 milyar doları bulan dış ticaret fazlasıyla ülkeye en fazla net döviz girdisi sağlayan sektör olduklarını, 81 ilde üretim kabiliyetiyle perakende dahil olmak üzere yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağladıklarını söylüyor ve "Kesinlikle bir algı sorunu olduğunu düşünüyoruz. İş sıkıntısı yok. İstiyoruz ki yöneticilik pozisyonlarımız tekstil mühendisleriyle dolsun. O nedenle bu bölümlerin tercih edilmesinin önünü açmak istedik" diyor.

Öksüz, eskiden tıp fakültesine girebilecek puanları alan öğrencilerin okuduğu tekstil mühendisliği bölümlerinin puanlarının ve sıralamasının gerilemesini de eleştiriyor. İşte bu durumu değiştirmek için Tekstil ve Hammaddeleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ile (TTSİS) ve YÖK arasında bir protokol imzalanmış. Buna göre tekstil mühendisliğini seçenler hem yüksek bursa hem de iş garantisine kavuşuyor.

Öksüz, 'Öncelikli şartımız tekstil mühendisliğinin öğrencinin ilk 5 tercihinden birisi olması. Sınavda ilk 20 bine girenlere net asgari ücret kadar burs vereceğiz. 20-50 bin arasında olanlar net asgari ücretin yüzde 70'i kadar burs alacaklar. 50-80 bin arasındaki adaylar ise net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında karşılıksız burs imkanından faydalanacak" diyor.

Bir sektörün, kendi alanında eğitim alanlara böylesine destek yaptığını öğrenince ben de buradan duyurmak istedim. Devlet okullarında bu bölümleri seçerek iyi bir gelecek şansı elde edecek gençlerin yolları açık olsun.