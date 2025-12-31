Bir yıla belki de 10 yıllık gündemi sığdırdığımız bir 2025'i geride bırakıyoruz. 2026 bir o kadar kolay geçmeyecek gözüküyor. Türkiye ile birlikte, az sayıda ülke küresel ve bölgesel barış, istikrar ortamı için sahada ve masada etkili bir diplomasi için aralıksız bir şekilde çabalarını sürdürürken, başta Birleşik Krallık, kimi Avrupa ülkelerinin Ukrayna Savaşı'nı Rusya'ya ağır bir bedel ödetmeden sona erdirmeme kararlılığı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuta son saldırı; Orta Doğu cephesinde katil Netanyahu ve soykırımcı hükümetinin istikrarsızlık adına tüm düğmelere basması, Çin'in Tayvan'ı abluka altına alan askeri tatbikatı, 2026'nın küresel ve bölgesel jeopolitik ortamının hayli gergin olacağını teyit ediyor.

Bu nedenle, küresel ve bölgesel jeopolitik gerginliklerin nereye evrileceğinin kestirilemediği, bu derece derin bir belirsizlik ortamında, önde gelen ülkelerin tümü teknoloji ve veri güvenliğinde yerli ve milli proje üretimini, 'stratejik otonomi'ye dayalı adımları hızlandıracaklar. Tekno-milliyetçilik ve milli yapay zeka çalışmaları yoğunlaşacak. Devletin bu alanlardaki hakimiyeti ve yerli şirketleri kontrol eğilimleri derinleşecek. 'Güçlü ve dönüştürücü' devlet anlayışın en etkili şekilde tahkim edileceği bu dönemde, kamunun ayak izlerini yeni nesil sanayileşme hamleleri ve yeni nesil ihtisas bölgelerinin geliştirilmesinde daha fazla gözlemleyeceğiz. Bu nedenle, zaten ağır kamu borç stoku yöneten pek çok G7 ekonomisi ve önde gelen kimi gelişmekte olan ülkelerin daha fazla kamu borçlanmasına ihtiyaç duymaları, özel sektörü tahvil piyasalarından hiç yararlanamama gibi bir sonuç ta getirecek.

2026, şirketlerin yeni nesil dijital yatırımlar, yeni projeler, yeşil dönüşüm için klasik banka kredi mekanizması dışında, halk arz ve girişim sermayesi metotları ile finanse edecekleri bir döneme giriyoruz. Bu nedenle, ekonomi yönetimlerinin halk arzı ve girişim sermayesini özendirici mevzuat ve vergi avantajına dair adımları, şüphesiz 2026'da reel sektörün finansmanında önemli rol oynayacaktır. Bu konunun ihmal edilmemesi özel bir önem arz ediyor. Ülke ekonomisini aynı zamanda yanlış bilgi ve dezenformasyon saldırılarından, manipülasyon hamlelerinden korumak da bir o kadar değerli olacak. Bu noktada, marjinal siyasi gruplara hareket alanı bırakmamak adına, hem devlete, hem de sivil topluma sosyal birlikteliği, sosyal sermayeyi güçlendirmek adına önemli görevler de düşecek. Avrupa'da aşırı sağın güçlenişi, 2026'da Avrupa için artan bir siyasi gerginlik alanı olacak.

Önüne gelen her konunun, özellikle milli meselelerin, ülke güvenliğini ilgilendiren başlıkların sığlaşmış bir siyasi anlayışla muhalefet tarafından aşırı politize edilmesi, özellikle reel sektörün yatırım iştahını zora sokuyor ve ekonomik iklimi olumsuz yönde etkiliyor. Bu durum, aynı zamanda önde gelen ekonomilerin sosyal medya üzerinden saldırıya maruz kalma eşiğini de düşürüyor; zafiyeti arttırıyor. Bu nedenle, nadir toprak elementleri ve nadir metaller, yarı iletken ve çipler, yapay zeka teknolojileri, yeni nesil dijital çözüm platformları, bu alanda ciddi avantajı olan ülkelerce, daha fazla tedariğe açık ülkelere karşı korumacılığı ve kritik önemde girdilerin daha fazla jeopolitik tehdit alanına dönüşme riskini de tetikleyecek. Bilhassa otonom silah sistemlerindeki gelişmeler, devletler arasındaki askeri tehdit stratejilerinde önemli değişimlere sebep olacak.

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın güçlü, kararlı ve vizyoner liderliğinde, 2026-2030 döneminde küresel ekonomi- politik sistemde derinleşecek jeopolitik gerginlikleri ve çatışmaları en üste mertebede bir beceri ve kabiliyetle yönetmek üzere, aralıksız stratejilerini oluşturuyor; sahadaki gücünü ve imkanlarını tahkim ediyor ve dünyanın dört bir yanında, Türkiye ile dostluklarını derinleştirmek isteyen ülkeler ile işbirliklerini genişletiyor. 2026 zor bir yol olacak gibi gözükse de, Türkiye zoru sever ve daha da çeliklenir.