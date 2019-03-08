Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Siirt'teydi.

Önce, 1997'de hapishaneye girmesine neden olan o meşhur şiiri aynı meydanda bir kez daha okudu.

Aradan geçen 22 yılın ardından Erdoğan'ın vardığı noktayı düşününce bu olayın bir sıçrama olduğunu düşünüyorum.

Zira Erdoğan'ın gelecek hedeflerine yoğunlaşacağı cezaevine girerken arkasındaki seçmen desteğinin sandıktan ibaret olmadığını hissetmiş olmalı.

Okumasını ilerleyen yıllarda daha iyi yapsam da o dönem esen rüzgarı çok iyi hatırlıyorum...

"Mevzuu ayıkmış" her kesimden demokrat kendisine arka çıkmıştı. İçinde Erdoğan'ın ceza almasına neden olan şiirin de bulunduğu albüm en çok satanlar listesinde bir numaraydı!

O günlerde biz solcuların kasetlerini elimizden düşürmediğimiz rahmetli Ahmet Kaya bile 28 Şubat'a cesurca direnen bu demokrat siyasiyi cezaevine şarkılarla uğurluyordu!

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