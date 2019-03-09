Beka tartışmalarıyla eş zamanlı olarak yürütülen S-400 mevzuuyla FETÖ'cüler de yakından ilgililer.***
Her gün eğer ABD'den değil de Rusya'dan savunma sistemi alırsak başımıza nelerin gelebileceğine dair felaket senaryoları paylaşıyorlar. Ve Türkiye için acil eylem planları ilan etmeyi de ihmal etmiyorlar.
Geçenlerde birisi taleplerini özet geçmişti:
S-400 almayalım, NATO zaten bizi koruyor.
İran ve Rusya gibi komşularımızla ticaret yapmayalım, ABD'yi kızdırmayalım.
Enerji ve savunma çeşitliliğimizi artırmanın bir anlamı yok. Batı buna izin vermez, ağzımızın tadı kaçar.
Utandıkları için bu listeye "Keşke 15 Temmuz'da da direnmeseydik, direkt teslim olsaydık" diye ekleyemiyorlar. Ama "Harbiyeliler serbest bırakılsın" falan diyerek mesajı çakıyorlar.
Ülkenin bekasından, 15 Temmuz
'da Türkiye işgal edilemeyince birer birer yurtdışına kaçan o ajanlara ne? Bu bizim sorunumuz, demeyin...
Küçümsemeyin.
YPG-PKK Türkiye'ye niye saldırsın ki
diye soran ana muhalefet
liderimizden daha çok dert ettikleri
kesin Türkiye'nin bekasını...
Çünkü bugünün Türkiye'si, cemaat
şeklinde örgütlenen ya da Leninist
parti modelini tercih eden ajanlara uygun bir bölge değil artık. Böyle devam ederse, fare gibi sığındıkları yerlerden çıkıp dönemeyecekler Türkiye'ye...
Dolayısıyla tek şansları Türkiye'nin iddiasını kaybetmesi
, ülkeyi yeniden rakiplerimizin dümen suyuna sokacak bir hükümetin kurulması, kısacası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gitmesi.
Yerineyse, başa gelirse "Cemaatin polis şeflerini bırakacağı
"
vaadinde bulunan, 15 Temmuz'da
darbecilerin hakkını arayan
"birilerinin" gelmesi...
***
Hay Allah yine mi bir toplumsal tartışmada aynı safa düştüler ve çıkarları keşisti FETÖ ile...
Arkadaş hiç mi sekmez?
Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir tartışmada da farklı şeyleri savunsalar
dişimi kıracağım.
Bu yüzden Türkiye'nin beka sorununu yok saydıkları için sorumsuzlukla suçlamayı bırakıyorum artık kendilerini.
Eksik kalsınlar.
Çünkü günün sonunda söyleyecekleri, nasıl olsa Türkiye'nin bekasını okyanus ötesinde görenlerle aynı kapıya çıkıyor.
Haklısınız, muhtemelen aynı kapıdan çıktıkları için.