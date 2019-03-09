Beka tartışmalarıyla eş zamanlı olarak yürütülen S-400 mevzuuyla FETÖ'cüler de yakından ilgililer.

Her gün eğer ABD'den değil de Rusya'dan savunma sistemi alırsak başımıza nelerin gelebileceğine dair felaket senaryoları paylaşıyorlar. Ve Türkiye için acil eylem planları ilan etmeyi de ihmal etmiyorlar.

Geçenlerde birisi taleplerini özet geçmişti:

S-400 almayalım, NATO zaten bizi koruyor.

İran ve Rusya gibi komşularımızla ticaret yapmayalım, ABD'yi kızdırmayalım.

Enerji ve savunma çeşitliliğimizi artırmanın bir anlamı yok. Batı buna izin vermez, ağzımızın tadı kaçar.

Utandıkları için bu listeye "Keşke 15 Temmuz'da da direnmeseydik, direkt teslim olsaydık" diye ekleyemiyorlar. Ama "Harbiyeliler serbest bırakılsın" falan diyerek mesajı çakıyorlar.

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