ABD'nin muhalefet liderlerinden birini geçici başkan atadığı Venezuela şimdi de karanlığa gömüldü.

Mecazen söylemiyorum ülkede günlerdir elektrikler kesik. Gelişmeleri sorduğum Caracas'taki dostlarım, zaten pek güvenli olmayan kentteki durumun daha da kötüleştiğini söylüyorlar.

Venezuela sokaklarında gündüz çekim yaparken bile kameralarımızı ve akıllı telefonlarımızı kollamamız konusunda nasıl ısrarla tembihlendiğimizi düşünüyorum da... Allah yardımcıları olsun.

Petrol ve doğalgaz zengini olduğu için elektriğin mesele bile olmadığı Venezuela'da oturan Can Albayrak son durumu şöyle anlatıyor:

"Yedi yıldır Caracas'tayım. Daha benden elektrik parası isteyen olmadı. Yani varlığını kesilince anladık. ABD kaynaklı bir siber saldırı olduğu açık. Biz bir şekilde idare ediyoruz. Ama hastanelerde ya da evinde elektriğe bağlı yaşam ünitelerine mecbur olan pek çok hasta, yaşlı hayatını kaybetti. Bu ölümlerin sorumlusu ABD ve muhalefet lideri Juan Guaido'dur. Zaten kendisi de itiraf ediyor. 'Gaspçı Maduro giderse elektrikler tekrar gelir' diyerek' anahtarı elinde sallıyor! İktidara gelmeden eline kan bulaştı."

***

***

Şu ana kadar elektrik kesintileri nedeniyle öldüğü açıklananların sayısı 40! Gerçek rakamın daha fazla olduğunu tahmin etmek zor değil. Zira sadece, Monagas eyaletinde bulunan Manuel Nunez Tovar isimliöldüğü belirtiliyor.Ne büyük acı! İnsanın içi yanıyor.Muhalefetin gösterilerindeki en ufak hak ihlallerini bile titizlikle inceleyen "çağdaş dünya", "özgür basın", "insan hakları örgütleri" acaba bugörecekler mi dersiniz?Haklısınız, "" türünden taleplerle "sorumluları göreve" çağırırlar olur biter.Maduro hakkındaki görüşlerimi bu sayfalarda pek çok kez ifade ettim. Kendisini başarılı bulmuyorum.Elbette bu gerekçe,Maduro'yu devirmek ve iktidarıalmak içinizahetmiyor. Çünkü vatana ihanet kavramınıdaha iyi özetleyen bir örneğe az rastlanır.Evet, ABD için, işbirliği yapacağısadece bir teferruat. Oradasolcu Maduro'ya karşı "sağcıları", "liberalleri"kullanıyor. Bugünlerde bizim burada isesözüm ona "..."Bizde de Guadio gibi,ancakolduğunudüşünen siyasiler var. "Pentagon'unbeslediği YPG-PKK'nın, Türkiye'ye zararvermeyeceğini söyleyebilen muhalefet liderleride...Çoğuderdinde.Sevgili, "Guaido Kemal" benzetmemden çok emin olmadığını yazmış. Övür'e göre Kemal Bey, Guaido gibiMahmut Abi haklı olabilirsin. Ancak sen bir deHele bir hayalleri gerçekleşsin, atansın, yanına İstiklal'de toplanıpicabı "yuh" çeken "arkadaşlarını" da alır, vallahi taş çıkartır Guaido'ya...Öyle ya fırsat mı veriliyor kendilerine?