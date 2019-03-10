Binali Yıldırım dün, fuarcılık piyasasını hareketlendiren CNR Kitap Fuarı'ndaydı. Yıldırım'ın fuarda Pubg oynarken çekilen görüntüleri sosyal medyada gençler arasında çok konuşuldu.***
Eminim bilenleriniz, oynayanlarınız vardır.
Yıllardır ortalığı kasıp kavuruyor bu oyun.
PC'lerden ama daha çok cep telefonlarından oynanan oyun, bir adaya paraşütle atlanarak başlıyor. Ardından kıran kırana bir savaş başlıyor. Bir an önce silahlanıp oyunun sonuna kadar hayatta kalmanız gerekiyor. Ölen arkadaşlarınızın her şeyini almak da dahil her şey kurallar dahilinde!
Oyunda kazanılan başarılarla kendinize kıyafetler alarak karakterinizi tasarlıyorsunuz.
Jestler ve mimikler alabiliyorsunuz.
Öyle ki beraber Pubg oynadığımız arkadaşımın oğluna "Can senin kaç canın var" diye sorduğumuzda biraz düşünüp iki yanıtını veriyor... Birisi Can Anter'in Pubg'deki canı.
Ne Can ne de ben bunları espri olsun
diye söylüyoruz...
Zira gelmekte olan tüm çıplaklığıyla
bu... Mucize etkisinin kanıksandığı
,
dolayısıyla beyin becerilerinin sınırlarının
genişlediği bir gerçeklik.
Girin bir bakın Pubg'ye, denemesi bedava...
Eğer benim gibi "büyükseniz," çocukların düşünce ve hakaret biçimleri, hızları karşında şaşkın ördeğe
dönüyorsunuz. Yani sadece hızlarına değil, görme biçimlerine
de anlam vermekte zorlanıyorsunuz.
Benim gibi büyük oyuncular takımda birisi yaralanmışsa çoğunlukla onu iyileştirmek için kendi canını tehlikeye atıyorlar mesela. Kendimden biliyorum, çoğu zaman "ayıp"
olmasın diye... Sonuçta kaybediyoruz tabii ki.
Ama çocuklar sonuca ulaşmak için daha rasyonel ayrıntılara
kafa yorup böyle "sosyal kaygıları"
pek sorun etmiyorlar.
Genelde kazanıyorlar.
***
Yaygın kanaat, çocukların, geleceğin bir izdüşümü olan bu sanal gerçeklikte
vakit geçirmelerinin sakıncalı olduğu
yönünde.
Ben tam aksini düşünüyorum. Çünkü gelecek, bugünkü algı biçimlerimizde bir cangılı
andırsa da gerçekliği bu olacak.
Sizce, Ankara'daki
bir cerrahın, Brezilya'da hareket halinde olan bir ambulansın içindeki hastaya müdahale ettiği bir dünyada kim daha şanslı olacak?
Çocukları rahat bırakın geleceğin gerçekliğine
hazırlansınlar. Hatta bence siz
de...
Bu arada merak edenleriniz için, Pubg'nin Erangel adasına paraşütle bir atlayış gerçekleştiren Binali Bey
kimseyi öldürmemiş. Oyunda korumalarını da yanına almamış.
Yeşil adanın üzerinde biraz koşmuş.
Sonra bir tel örgünün önüne gelince "yeter bu kadar seçimi kaçıracağız"
diye gülerek
maceraya son vermiş.
Ama ben asıl, Binali Bey'in sık sık bahsettiği torunlarının yorumunu
merak ediyorum.
Çünkü yakın gelecekte onların dediği olacak
.