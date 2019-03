Binali Yıldırım dün, fuarcılık piyasasını hareketlendiren CNR Kitap Fuarı'ndaydı. Yıldırım'ın fuarda Pubg oynarken çekilen görüntüleri sosyal medyada gençler arasında çok konuşuldu.

Eminim bilenleriniz, oynayanlarınız vardır.

Yıllardır ortalığı kasıp kavuruyor bu oyun.

PC'lerden ama daha çok cep telefonlarından oynanan oyun, bir adaya paraşütle atlanarak başlıyor. Ardından kıran kırana bir savaş başlıyor. Bir an önce silahlanıp oyunun sonuna kadar hayatta kalmanız gerekiyor. Ölen arkadaşlarınızın her şeyini almak da dahil her şey kurallar dahilinde!

Oyunda kazanılan başarılarla kendinize kıyafetler alarak karakterinizi tasarlıyorsunuz.

Jestler ve mimikler alabiliyorsunuz.

Öyle ki beraber Pubg oynadığımız arkadaşımın oğluna "Can senin kaç canın var" diye sorduğumuzda biraz düşünüp iki yanıtını veriyor... Birisi Can Anter'in Pubg'deki canı.

***

***

Ne Can ne de ben bunlarıdiye söylüyoruz...Zirabu...dolayısıyla beyin becerilerinin sınırlarınıngenişlediği bir gerçeklik.Girin bir bakın Pubg'ye, denemesi bedava...Eğer benim gibi "büyükseniz," çocukların düşünce ve hakaret biçimleri, hızları karşındadönüyorsunuz. Yani sadece hızlarına değil,de anlam vermekte zorlanıyorsunuz.Benim gibi büyük oyuncular takımda birisi yaralanmışsa çoğunlukla onu iyileştirmek için kendi canını tehlikeye atıyorlar mesela. Kendimden biliyorum, çoğu zamanolmasın diye... Sonuçta kaybediyoruz tabii ki.Ama çocuklar sonuca ulaşmak için dahakafa yorup böylepek sorun etmiyorlar.Genelde kazanıyorlar.Yaygın kanaat, çocukların,vakit geçirmelerinin sakıncalı olduğuyönünde.Ben tam aksini düşünüyorum. Çünkü gelecek, bugünkü algı biçimlerimizde birandırsa da gerçekliği bu olacak.Sizce,bir cerrahın, Brezilya'da hareket halinde olan bir ambulansın içindeki hastaya müdahale ettiği bir dünyada kim daha şanslı olacak?Çocukları rahat bırakınhazırlansınlar. Hatta bence sizde...Bu arada merak edenleriniz için, Pubg'nin Erangel adasınakimseyi öldürmemiş. Oyunda korumalarını da yanına almamış.Yeşil adanın üzerinde biraz koşmuş.Sonra bir tel örgünün önüne gelince "diye gülerekmaceraya son vermiş.Ama ben asıl, Binali Bey'in sık sık bahsettiğimerak ediyorum.Çünkü