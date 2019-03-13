31 Mart seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın en çok yüklendiği argüman CHP ve İYİ Parti'nin, yani Millet İttifak'nın gizli ortakları.***
Aslında ortada gizli bir durum yok. HDP eş başkanları defalarca çıkıp "Doğuda kendi siyasilerimize, batıda ise Cumhur İttifakı'nı geriletecek adaylara oy vereceğiz" dediler.
Mesela Pervin Buldan... Yukarıda Allah var, İstanbul'un ilçelerinde en az CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu kadar çalışıyor! Geçtiğimiz günlerde izlediğim bir ilçe mitinginde Buldan bu ittifak işine aklı pek yatmayan tabanı özetle şöyle ikna etmeye çalışıyordu:
"Onların belediye başkanlarını destekliyoruz ama bunun karşılığında da kendi listelerimizi belediye meclislerine sokacağız!"
"Belediyeye girmelerinin" ne anlama geldiğini hendek sürecinden ve resmi hizmete mahsus kepçelerle yollara döşenen mayınlardan hatırlıyoruz değil mi? Ama konuyu dağıtmayalım.
Buldan da mevzuu dağıtmıyor, karmaşıklaştırmıyor. Diğer HDP'liler gibi, açıkça aday ismi telaffuz etmiyor, Millet İttifakı'nı destekliyoruz diyemiyor. Çünkü etse, solcu ve Kürt milliyetçisi tabanın "CHP hadi neyse de diğer faşist parti ne ayak" diyeceğini biliyor.
Bu yüzden de "Siz anladınız" türünden imalarla seçmenine ov vermesini istediği ideal adaylarını işaret ediyor.
Ama hepimiz biliyoruz ki çoğu zaman seçmene daha net tarifler
gerekir.
Hafızalarımızı biraz yoklayalım.
Ben HDP'nin bölgede, oy pusulasında parti amblemini bulmakta zorlanan kimi seçmenlerine, mührü basacakları noktaya denk gelen ipler
dağıttığını bile hatırlıyorum.
Zamanında Rize'de ANAP'ın arısına mührü basın
diye tembihlenen kimi seçmenlerin HADEP'in sarı kelebeğini
arıyla karıştırdıklarını da zaten unutmak
mümkün değil.
Ayşe Hür'ün pek çok arkadaşının, son seçimlerde Muharrem İnce'ye mührü basacakken ellerinin yanlışlıkla Tayyip Erdoğan'a gitmesinin hikayesini ise
varsın "Ateyizler açıklasın!"
***
Tabii ki bu sıkıntı, Millet İttifakı'nın HDP dışındaki bileşenleri
için de
mevcut.
Örneğin solcu tabanına kısmen "Hadi İYİ Parti yine seküler milliyetçi...
" dedirtmeyi başaran CHP... Genel Merkez'in Adıyaman'da olduğu gibi Cumhuriyetçi seçmeninden, yıllarca "Sivas katliamının faili"
dedikleri Temel Karamollaoğlu'nun adayına oy vermelerini istemesi kolay değil.
Ha bu taktiğin tek amacı, her kılığa giren FETÖ gönüllüsü seçmene işaret çakmaksa
, hedef kitle onlarsa bilemiyorum tabii.
Ama onlar için de bu kadar çabaya gerek yok. Zira oyları "doğal olarak" FETÖ ile mücadeleyi sıkı
tutan mevcut yönetimi devirme potansiyeli
gördükleri ittifakların.
CHP de İYİ Parti de, seçmenin kafasını karıştırmamak için bir an önce şu utangaçlığı üzerinden atıp HDP ve Saadet Partisi'yle ittifak yaptıklarını açıklamalı.
Doğru olan gerçek olandır.