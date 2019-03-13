31 Mart seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın en çok yüklendiği argüman CHP ve İYİ Parti'nin, yani Millet İttifak'nın gizli ortakları.

Aslında ortada gizli bir durum yok. HDP eş başkanları defalarca çıkıp "Doğuda kendi siyasilerimize, batıda ise Cumhur İttifakı'nı geriletecek adaylara oy vereceğiz" dediler.

Mesela Pervin Buldan... Yukarıda Allah var, İstanbul'un ilçelerinde en az CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu kadar çalışıyor! Geçtiğimiz günlerde izlediğim bir ilçe mitinginde Buldan bu ittifak işine aklı pek yatmayan tabanı özetle şöyle ikna etmeye çalışıyordu:

"Onların belediye başkanlarını destekliyoruz ama bunun karşılığında da kendi listelerimizi belediye meclislerine sokacağız!"

"Belediyeye girmelerinin" ne anlama geldiğini hendek sürecinden ve resmi hizmete mahsus kepçelerle yollara döşenen mayınlardan hatırlıyoruz değil mi? Ama konuyu dağıtmayalım.

Buldan da mevzuu dağıtmıyor, karmaşıklaştırmıyor. Diğer HDP'liler gibi, açıkça aday ismi telaffuz etmiyor, Millet İttifakı'nı destekliyoruz diyemiyor. Çünkü etse, solcu ve Kürt milliyetçisi tabanın "CHP hadi neyse de diğer faşist parti ne ayak" diyeceğini biliyor.

Bu yüzden de "Siz anladınız" türünden imalarla seçmenine ov vermesini istediği ideal adaylarını işaret ediyor.

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Ama hepimiz biliyoruz ki çoğu zaman seçmenegerekir.Hafızalarımızı biraz yoklayalım.Ben HDP'nin bölgede, oy pusulasında parti amblemini bulmakta zorlanan kimi seçmenlerine,dağıttığını bile hatırlıyorum.Zamanında Rize'de ANAP'ındiye tembihlenen kimi seçmenlerinarıyla karıştırdıklarını da zaten unutmakmümkün değil.Ayşe Hür'ün pek çok arkadaşının, son seçimlerde Muharrem İnce'ye mührü basacakkenvarsın "Ateyizler açıklasın!"Tabii ki bu sıkıntı,için demevcut.Örneğin solcu tabanına kısmen "" dedirtmeyi başaran CHP... Genel Merkez'in Adıyaman'da olduğu gibi Cumhuriyetçi seçmeninden, yıllarcadedikleri Temel Karamollaoğlu'nun adayına oy vermelerini istemesi kolay değil.Ha bu taktiğin tek amacı, her kılığa giren, hedef kitle onlarsa bilemiyorum tabii.Ama onlar için de bu kadar çabaya gerek yok. Zira oyları "doğal olarak"tutan mevcut yönetimigördükleri ittifakların.CHP de İYİ Parti de, seçmenin kafasını karıştırmamak için bir an önce şu utangaçlığı üzerinden atıp HDP ve Saadet Partisi'yle ittifak yaptıklarını açıklamalı.Doğru olan gerçek olandır.