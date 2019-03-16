Cuma günü Yeni Zelanda'da bir camiye düzenlenen terör saldırısıyla sarsıldık. Şu saat itibariyle camide namaz kılan 49 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ölü sayısının artmasından korkuluyor.***
Katliam anını canlı canlı yayınlayan teröristlerden biri, İskoç bir aileden gelen, Avustralya vatandaşı 28 yaşındaki Brenton Tarrant isimli bir kişiymiş.
Tarrant'ın 5 yarı otomatik silahla birlikte yolculuk yaparken bir yandan da müzik dinlediğini gösteren fotoğrafları elden ele geziyor.
Ve evet, saldırının üzerinden birkaç saat geçmişken, yine tahmin edeceğiniz üzere, Müslümanları, Türkleri, doğuluları hedef alan teröristin akıl sağlığı konuşuluyor.
Son derece soğukkanlı bir şekilde, gerekçelerini de açıklayarak 49 cana kıyan teröristler, ruh hastası olabilirlermiş.
Ha öyle mi dağılalım o zaman!
Ama işi Bakırköy'e bağlamayanlar da var.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
mesela. Ona göre bu terör
saldırısı vesilesiyle İslam dünyası da kendisini
sorgulamalıymış:
"IŞİD, El-Kaide dediğimiz terör örgütleri kendi Müslümanlık anlayışlarını zorla dayatmaya çalışıyorlar. Eğer onların dediklerini yapmazsanız; katliniz vacip oluyor. İslam dünyasında yaşanan dram, İslam dünyasından kaynaklanan terör
bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. Ve İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor. Neden benim ülkemde terör var
diye."
"Kılıçdaroğlu ne bilsin Yeni Zelanda
nere, Müslüman bir ülke mi" demeyin...
Herkes ne dediğini, neyi çarpıttığını gayet iyi biliyor...
Saldırıdan hemen sonra "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip
bu cuma günü gelip camileri temizlese
diye iç geçirdim" mesajını yazan faşistin de bilmediği şey yok mesela... Aklı başında.
Onun, bu nefret suçu
yüklü hedef gösteren mesajını yayması için zemin oluşturan ekşisözlük isimli site
de... Yıllardır yaptığı gibi...
***
Sizce, teröristlerin saldırıdan önce yayınladıkları şu metni, daha geçen gün Ayasofya'nın statüsünü
tartışmaya açan Avrupa Parlamentosu'nun kararından
ya da seçimler için Türkiye
'ye saran Netanyahu
'nun çıkışından bağımsız okumak mümkün mü?
"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın doğu yakasında.
Ancak Avrupa topraklarında yaşamaya çalışırsanız, sizi öldüreceğiz ve siz hamamböceklerini topraklarımızdan atacağız. Konstantinopolis'e gelir
, şehirdeki tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak
ve Konstantinopolis tekrar Hıristiyan şehri olacak!"