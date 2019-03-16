Cuma günü Yeni Zelanda'da bir camiye düzenlenen terör saldırısıyla sarsıldık. Şu saat itibariyle camide namaz kılan 49 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ölü sayısının artmasından korkuluyor.

Katliam anını canlı canlı yayınlayan teröristlerden biri, İskoç bir aileden gelen, Avustralya vatandaşı 28 yaşındaki Brenton Tarrant isimli bir kişiymiş.

Tarrant'ın 5 yarı otomatik silahla birlikte yolculuk yaparken bir yandan da müzik dinlediğini gösteren fotoğrafları elden ele geziyor.

Ve evet, saldırının üzerinden birkaç saat geçmişken, yine tahmin edeceğiniz üzere, Müslümanları, Türkleri, doğuluları hedef alan teröristin akıl sağlığı konuşuluyor.

Son derece soğukkanlı bir şekilde, gerekçelerini de açıklayarak 49 cana kıyan teröristler, ruh hastası olabilirlermiş.

Ha öyle mi dağılalım o zaman!

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