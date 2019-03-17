Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Melih Altınok > Ayasofya’yı aç diyorlar...
MELİH ALTINOK
17 Mart 2019, Pazar MELİH ALTINOK

Ayasofya’yı aç diyorlar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yükleniliyormuş!
Ne varmış, 'da 49 kişinin öldürüldüğü katliamın ardından yaptığı açıklamada "İslam dünyasının da 'neden benim ülkemde terör var' diye düşünmesi gerekiyor"demesinde...
Ya... değil mi?
Kemal Bey katliamda hayatını kaybedenlerin daha cenazesi de kalkmadan "Hırsızın hiç mi suçu yok" aşamasına geçmiş ama bütün çağdaş dünya onunla aynı havada...
'e bakın... Sayın Papa da taziyesinde 49 kişinin ölümünden "anlamsız şiddet içerikli davranışlar" diye bahsediyor.
Ne kadar anlamlı değil mi?
Elbette, insanlığını kaybetmemiş, işi daha ciddiye alan, kurbanın kimliğiyle ilgilenmeyen, "kardeşimizin duymadığı acımızı duyan "eloğulları" da var...
bu insanlık ailesinin üyelerinden biri. Sanatçı instagram hesabından paylaştığı çokça paylaşılan mesajında durumu ne güzel özetlemiş:
"Bir adam namaz kılan 40'tan fazla insanı öldürüp 20 tanesini de yaraladı.
Tüm uluslararası medya onu terörist olarak değil saldırgan ya da radikal olarak nitelendirdi. Neden? Çünkü Müslüman değil."

***
Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum ama tarif etmeye çalıştığım halin nedeni bence katliamı örtülemekten ziyade normalleştirmek.
Böylece, benzer refleksleri ve karşılıklı çatışmayı tetikleyecek bir atmosfer yaratmak... Hadi yine naiflik bizde kalsın, benzer vahşetlere soyunacakların gözünü "korkutmamak..." Zaten IŞİD denilen kiralık katil çetesinin adıyla "intikam çağrıları" yapılmaya başlandı bile...
***
Vatandaşı oldukları ülkenin birileri tarafından ciddiye alınıp düşman ilan edilmesine inanamayan aşağılık kompleksi aşamasını çoktan geçmişlere bakmayın siz.
Avrupa Parlamentosu'nun durup dururken Türkiye'ye "'yı ibadete açma" demesinin üzerinden bir gün geçmişken... Netanyahular baba oğul diplomasi teamüllerini geçtik, asgari nezaket kurallarını bile hiçe sayarak Türkiye Cumhurbaşkanı'na saldırmaya başlamışken... "Bir adamın" Ayasofya'dan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan bahsederek bir camide 49 kişiyi öldürmesi Türkiye'den bağımsız okumak düşünülemez...
Evet, açıkça "Ayasofya hamlesini yap" diyorlar Türkiye'ye!
Dün Tekirdağ'da tarihi bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı'nın "Ayasofya cami olsun" taleplerine verdiği şu cevabın üzerinde sakin kafayla düşünmeliyiz:
"Bu işin siyasi boyutu var. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın;
Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah, biz ne zaman, neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye, biz adım atmayız. Bunun siyaset dilini de çok iyi biliriz."
Evet, Ayasofya'nın kaderine, "onlar" değil, son sahipleri karar verecek. Er ya da geç.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN