CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yükleniliyormuş!

Ne varmış, Yeni Zelanda'da 49 kişinin öldürüldüğü katliamın ardından yaptığı açıklamada "İslam dünyasının da 'neden benim ülkemde terör var' diye düşünmesi gerekiyor"demesinde...

Ya... değil mi?

Kemal Bey katliamda hayatını kaybedenlerin daha cenazesi de kalkmadan "Hırsızın hiç mi suçu yok" aşamasına geçmiş ama bütün çağdaş dünya onunla aynı havada...

Papa Francis'e bakın... Sayın Papa da taziyesinde 49 kişinin ölümünden "anlamsız şiddet içerikli davranışlar" diye bahsediyor.

Ne kadar anlamlı değil mi?

Elbette, insanlığını kaybetmemiş, işi daha ciddiye alan, kurbanın kimliğiyle ilgilenmeyen, "kardeşimizin duymadığı acımızı duyan "eloğulları" da var...

Ricky Martin bu insanlık ailesinin üyelerinden biri. Sanatçı instagram hesabından paylaştığı çokça paylaşılan mesajında durumu ne güzel özetlemiş:

"Bir adam namaz kılan 40'tan fazla insanı öldürüp 20 tanesini de yaraladı.

Tüm uluslararası medya onu terörist olarak değil saldırgan ya da radikal olarak nitelendirdi. Neden? Çünkü Müslüman değil."

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