CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yükleniliyormuş!***
Ne varmış, Yeni Zelanda'da 49 kişinin öldürüldüğü katliamın ardından yaptığı açıklamada "İslam dünyasının da 'neden benim ülkemde terör var' diye düşünmesi gerekiyor"demesinde...
Ya... değil mi?
Kemal Bey katliamda hayatını kaybedenlerin daha cenazesi de kalkmadan "Hırsızın hiç mi suçu yok" aşamasına geçmiş ama bütün çağdaş dünya onunla aynı havada...
Papa Francis'e bakın... Sayın Papa da taziyesinde 49 kişinin ölümünden "anlamsız şiddet içerikli davranışlar" diye bahsediyor.
Ne kadar anlamlı değil mi?
Elbette, insanlığını kaybetmemiş, işi daha ciddiye alan, kurbanın kimliğiyle ilgilenmeyen, "kardeşimizin duymadığı acımızı duyan "eloğulları" da var...
Ricky Martin bu insanlık ailesinin üyelerinden biri. Sanatçı instagram hesabından paylaştığı çokça paylaşılan mesajında durumu ne güzel özetlemiş:
"Bir adam namaz kılan 40'tan fazla insanı öldürüp 20 tanesini de yaraladı.
Tüm uluslararası medya onu terörist olarak değil saldırgan ya da radikal olarak nitelendirdi. Neden? Çünkü Müslüman değil."
Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum ama tarif etmeye çalıştığım halin nedeni bence katliamı örtülemekten ziyade normalleştirmek
.
Böylece, benzer refleksleri ve karşılıklı çatışmayı tetikleyecek bir atmosfer yaratmak... Hadi yine naiflik bizde kalsın, benzer vahşetlere soyunacakların gözünü "korkutmamak..."
Zaten IŞİD denilen kiralık katil çetesinin adıyla "intikam çağrıları"
yapılmaya başlandı bile...
***
Vatandaşı oldukları ülkenin birileri tarafından ciddiye alınıp
düşman ilan edilmesine inanamayan aşağılık kompleksi aşamasını çoktan geçmişlere bakmayın siz.
Avrupa Parlamentosu'nun durup dururken Türkiye'ye "Ayasofya
'yı ibadete açma" demesinin üzerinden bir gün geçmişken... Netanyahular
baba oğul diplomasi teamüllerini geçtik, asgari nezaket kurallarını bile hiçe sayarak Türkiye Cumhurbaşkanı'na saldırmaya başlamışken... "Bir adamın" Ayasofya'dan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan bahsederek bir camide 49 kişiyi öldürmesi Türkiye'den bağımsız okumak düşünülemez...
Evet, açıkça "Ayasofya hamlesini yap" diyorlar Türkiye'ye!
Dün Tekirdağ'da tarihi bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı'nın "Ayasofya cami olsun"
taleplerine verdiği şu cevabın üzerinde sakin kafayla düşünmeliyiz:
"Bu işin siyasi boyutu var. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın;
Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah, biz ne zaman, neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz
. Bu namussuzlar böyle dedi diye, biz adım atmayız. Bunun siyaset dilini de çok iyi biliriz."
Evet, Ayasofya'nın kaderine, "onlar" değil, son sahipleri karar verecek. Er ya da geç.