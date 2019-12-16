Binlerce sivilin ve güvenlik görevlisinin ölümünden sorumlu olan PKK'nın bugüne kadar pek çok şeye benzetildiğine şahit olduk.
Sanırım en yaratıcı olanlarını da Cumhuriyet gazetesinin haberlerinden okuduk.
Arkadaşlar, "TC'ye karşı savaşırken" orman yaktığını açıkça itiraf eden bu vahşi örgütün yöneticilerini manşetten, "yere izmarit bile atmayan çevrecilere" benzetiyorlardı mesela...
Hele hele PKK'nın Tunceli'de avcıları öldürmesini "radikal çevreciliğe" eşitlemek için yırtınmaları... Evlere şenlikti.
Yalnız onlar mı? Hangi birini sayalım...
Bölgeden çekiliyorlar diye ABD askerlerini protesto eden YPGPKK'nın yöneticilerini, Amerika'ya kök söktürmeleriyle meşhur Che'ye, Castro'ya benzetmeleri mi?
Yoksa, patır patır çocuk öldüren PKK-YPG'lı kadın teröristleri, "tıpkı İspanya İç Savaşı'ndaki enternasyonalist anneler gibi" diye cilalayanları mı?
***PKK'yı bir şeye benzetme konusunda en yaratıcı isimlerden birisi de kuşkusuz PKK'nın yasal kanadında çalışan Selahattin Demirtaş.
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