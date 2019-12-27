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MELİH ALTINOK
27 Aralık 2019, Cuma MELİH ALTINOK

Hendek gibi düşünün Kemal Bey...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önden fırladı... Önümüzdeki dönem, iktidar ve muhalefet arasındaki temel uzlaşmazlık konusu olacağı anlaşılan Kanal İstanbul projesinin üzerine atladı.
Tüm enerjisini, kendisini Erdoğan karşısındaki muhalefetin liderliğine yükselteceğini hesapladığı kanal karşıtlığına harcıyor. Neredeyse saat başı açıklama yapıyor.
Montrö'lerden giriyor, Süveyş Kanalı'ndan çıkıyor...
"Yalnızca İstanbullular'a değil, tüm Türkiye'ye soralım" diyor. Biliyorsunuz, yurt gezilerine Avrupa başkentlerinden start verdi bile...
Genel Merkez'in koyduğu konuşma yasağı bitmeyen, muhalefetin doğal Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise çaresizce olan biteni izliyor.
Ganimeti fark eden Davutoğlu bile çıkıp üç yıl önce deliler gibi savunduğu Kanal İstanbul projesine karşı çıkarken o kılını kıpırdatamıyor.

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Çarpışmadan koltuğu bırakmayacağı kesin olan Kemal Kılıçdaroğlu ise geçenlerde ataletini üzerinden atıp "mekanın sahibi geldi" dercesine çıkışıyordu:
"İstanbul'a kanal yapmaya işin uzmanları değil, bir kişi karar veriyor. Peki o kişinin bu alanda bir bilgisi var mı? Yok. Kanal yapma deneyimi var mı? Yok. Mühendislik eğitimi var mı? Yok"
Evet, belli ki Kemal Bey daha mevzuya ısınamadı.
Ne olup bittiği tam olarak kendisine anlatılmadığı için şimdilik kendine özgü "doğaçlama" mantığıyla takılıyor...
Derin muhakeme pardon, muhasebe deneyimiyle şantiye şefinin olsa olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağını hesaplıyor. Ardından da kanalda çalışacaklara gözdağı vermenin yerinde olacağına karar veriyor. İktidira gelirse kanalı kazanlara para mara vermeyeceği türünden garip açıklamalar yapıyor.

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Madem Kılıçdaroğlu'nun kafası yine karışık biraz da biz karıştıralım.
Kabul ediyorum Kemal Bey. Bir ara güney doğuda Türkiye'ye karşı hendek kazan PKK'lılardan "arkadaşlar" diye bahsettiğinizde üzerinize çok gelmiştim.
Kırıcı olduysam özür dilerim.
Ama artık unutun. Başka çarem yoktu, zira o günlerde kuyusu kazılan
Türkiye'ydi. Tamam, bugün de yine hendekler kazılacak ama içinden teröristler değil su aksın diye...
Bu kez kazanlar Türkiye'nin düşmanları değil yani.
Haklısınız, kimse sizin kafanızı karıştıramaz.
Hendeğin hangi tarafında duracağınızı gösteren şaşmaz bir pusulanız var.
Benimkisi bir umut işte.

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