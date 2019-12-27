İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önden fırladı... Önümüzdeki dönem, iktidar ve muhalefet arasındaki temel uzlaşmazlık konusu olacağı anlaşılan Kanal İstanbul projesinin üzerine atladı.
Tüm enerjisini, kendisini Erdoğan karşısındaki muhalefetin liderliğine yükselteceğini hesapladığı kanal karşıtlığına harcıyor. Neredeyse saat başı açıklama yapıyor.
Montrö'lerden giriyor, Süveyş Kanalı'ndan çıkıyor...
"Yalnızca İstanbullular'a değil, tüm Türkiye'ye soralım" diyor. Biliyorsunuz, yurt gezilerine Avrupa başkentlerinden start verdi bile...
Genel Merkez'in koyduğu konuşma yasağı bitmeyen, muhalefetin doğal Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise çaresizce olan biteni izliyor.
Ganimeti fark eden Davutoğlu bile çıkıp üç yıl önce deliler gibi savunduğu Kanal İstanbul projesine karşı çıkarken o kılını kıpırdatamıyor.
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Çarpışmadan koltuğu
bırakmayacağı kesin olan Kemal Kılıçdaroğlu
ise geçenlerde ataletini üzerinden atıp "mekanın sahibi geldi"
dercesine çıkışıyordu:
"İstanbul'a kanal yapmaya işin uzmanları değil, bir kişi
karar veriyor. Peki o kişinin bu alanda bir bilgisi var mı? Yok. Kanal yapma deneyimi
var mı? Yok. Mühendislik eğitimi var mı
? Yok"
Evet, belli ki Kemal Bey daha mevzuya ısınamadı.
Ne olup bittiği tam olarak kendisine anlatılmadığı için şimdilik kendine özgü "doğaçlama" mantığıyla takılıyor...
Derin muhakeme pardon, muhasebe
deneyimiyle şantiye şefinin olsa
olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağını
hesaplıyor. Ardından da kanalda
çalışacaklara gözdağı vermenin yerinde
olacağına karar veriyor. İktidira gelirse kanalı kazanlara para mara vermeyeceği
türünden garip açıklamalar
yapıyor.
***
Madem Kılıçdaroğlu'nun kafası yine karışık biraz da biz karıştıralım.
Kabul ediyorum Kemal Bey. Bir ara güney doğuda Türkiye'ye karşı hendek
kazan PKK'lılardan "arkadaşlar"
diye bahsettiğinizde üzerinize çok gelmiştim.
Kırıcı olduysam özür dilerim.
Ama artık unutun. Başka çarem yoktu, zira o günlerde kuyusu kazılan
Türkiye'ydi. Tamam, bugün de yine hendekler
kazılacak ama içinden teröristler değil su aksın diye
...
Bu kez kazanlar Türkiye'nin düşmanları değil
yani.
Haklısınız, kimse sizin kafanızı karıştıramaz.
Hendeğin hangi tarafında
duracağınızı gösteren şaşmaz bir pusulanız var.
Benimkisi bir umut işte.