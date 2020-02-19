Mahkeme dün Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu ünlü Gezi davası sanıkları hakkında kararını verdi. Geçtiğimiz duruşmada müebbet hapis cezası istedikleri sanıkları beraat ettirdi.

Ülke ikiye bölünmüş durumda...

Gezi'ciler "barışçıl bir eylem yaptığımız tescillendi" diye seviniyorlar.

Karşı taraftakilerse "o zaman yaşadıklarımız neydi" diye sitem ediyorlar.

Davanın başından beri analizlerimi yargılanan isimler üzerinden yapmadım. Dolayısıyla şimdi de bu kararı Gezi'nin aklanması olarak okuyorum.

Zira iddianamenin "sığlığından" yakınmamın nedeni de bugünkü sonucun geldiğini okumamdı.

Ama kimseye dinletemedik.

Hatta hukuki sürece dair eleştirilerin yapılmasını ve bazı "özensizliklerin" altının çizilmesini "liberal takıntı" diye değerlendirenler bile oldu.

Tıpkı, ezberleri tekrarlamanın en güvenli yol olduğuna dair reflekslerin depreştiği her kritik olayda olduğu gibi.

Keşke bu olayda aynı hatalara düşmeseydik.

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Ancak, mahkemenin birebir şahıslar hakkındaki kararı ne olursa olsun Gezi'ye dair kamuoyunun geniş kesiminin kanaati bellidir., kamu görevlilerininyaralandığı,günler organize bir faaliyetin birürünüdür.Ve hedef, ilk günlerde bazı vatandaşları da cezbeden ağaç hassasiyetiyle de alakalı değildir. Amacın 17-25 Aralık operasyonuyla devam ettirilecek bir süreç sonucunda,olduğu ortadadır.Olayları körükleyen oyunculardan'nın o günlerde söylediğişeklindeki itirafı da geyik konusu değildir.Bu yüzden şimdi karşımıza çıkıp "" diyen yargımız hiç kusura bakmasın.

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Bu arada daha önce 2007 yılında benzer bir operasyonla (Cumhuriyet mitingleri) Cumhurbaşkanlığı adaylığı engellenmek istenen'ün Gezi Mahkemesi önceside ibretlik olarak tarihe geçti.herkesten öncedüşen Gül'ü takiben, Ahmet'nun yaptığı açıklamayıda unutmamak lazım.da "Gezi mağduru" olduğunadair şikâyetini geri çekmiş.Yoksamıdemeliyim?Öyle ya, Erdoğan'ın adaylığı engellenebilseydiTıpkı 15 Temmuz'da Erdoğan'ı ortadan kaldırmayı başarabilselerdi, bizi başsız komayacakları gibi...Sahi,hakkındahiç düşündünüz mü?