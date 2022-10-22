Ailesini reddedip Freedom soyadını alan, Fetullah Gülen'e baba diyen Enes Kanter isimli FETÖ'cü birkaç gündür Yunanistan'da şovda.

Yunan bayrağı çekilmiş direklere sarılıp samimi pozlar veriyor.

Yunan parlamentosuna gidiyor. Türkiye düşmanı PASOK lideri Andrulakis'le buluşup Türkiye'ye sallıyor. Yunanistan'ın firari FETÖ'cüler için en güvenli sığınak olduğunu anlatıyor, emeği geçenleri yalıyor.

Yunan televizyonlarına çıkıp "Türkleri ben temsil ediyorum. Erdoğan, Yunanistan'ı işgale hazırlanıyor" diye zırvalıyor.

Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'la el ele dolaşıyor. Büyüdüğü memleketini kötülüyor.







Bu CIA devşirmelerinin içine düştükleri çukurda debelenmelerine, alçaklıkta sınır tanımamalarına şaşırmıyoruz.

Türkiye'ye dönebilmek için tek umutları Erdoğan'ın devrilmesi ve yerine içerideki FETÖ'cüleri bırakmayı vaat eden 6'lı masanın iktidara gelmesi. Binlerce FETÖ'cü, tıpkı Kanter gibi 7/24 mesaisini bu hedef doğrultusunda harcıyor.

Bunlar örgütün kaymak tabakası.

Geçtiğimiz gün gazetemizin Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in izini bulduğu Bülent Keneş gibi Avrupa'da, ABD'de 10 milyonluk villalarda keyif sürüyorlar.

Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz öncesinde "Tavanı ihanet, ortası ticaret, tabanı ibadet" şeklinde tarif ettiği FETÖ hiyerarşisinin "tavanı" diyebiliriz bu ekibe.

Erdoğan, 15 Temmuz sonrası şahit olduklarımızın ardından söylemini "Bunların tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı da ihanet diyordum. Şimdi tabanı ibadet demekten de biraz çekinmeye başladım" şeklinde revize etmişti.

Son günlerde tabanın, "ama iyi futbolcuydu" denilerek meşrulaştırılmaya çalışılan Hakan Şükür'e verdiği desteğe bakıyorum... Ya da din iman, hak hukuk deyip, Yunanistan'da yapıp ettiklerine rağmen sözü Enes Kanter'in basketbolundan açanlara...

Bu ibadetse vatana ihanet ne diye düşünüyorum.

Evet tereddütsüz, bu örgüt duvardan duvara tabandan tavana ihanet.

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FETÖ'CÜLERİ UNUTMA MUSK REİS

Basına yansıyan bilgilere göre Twitter'ı satın alma işlemini yeniden başlatan Elon Musk, Twitter'da çalışanların % 75'ini işten atacakmış.

Twitter'ın antidemokratik olmasından, sansürcülüğünden yakınan ve özgürlük vaat eden Musk'ın nasıl bir ağı fark ettiğini ve temizlik planladığını bilmiyoruz.







Ama bu mecralara sızan FETÖ'cüleri es geçmemeli.

Çünkü her ülkede örgütlü bu kullanışlı CIA aparatları, Twitter'dan Instagram'a, Google'dan Facebook'a her platformdaki sistematik manipülasyonun baş sorumlularından.

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MARUL, İNGİLİZ BAŞBAKAN'DAN DAHA ÇOK DAYANDI

2019'dan beri 4 başbakan değiştiren İngiltere'nin son Başbakanı Liz Truss da yalnızca 45 gün dayanabildi.

Özetle "Ben yapamam, yapabilene de mâni olmam, buyursun" diyerek bastı gitti.

Herkes ne oldu diye soruyor.

Açık değil mi?







Memlekette, Avrupa'daki ve ABD'deki sıkışmadan bahsedince "Avrupa bizi kıskanıyor mu" diye tiye alan çok ama dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos bile "Resesyon geliyor" diyor.

BM, artırılan faizlerin ABD ekonomisinin çarklarına çomak soktuğunu açıklıyor.

Birleşik Krallık'ın işi de hiç kolay değil. Belirgin bir siyasi karakter olmayan Truss'ın bu yükü üstlenmesi, halkı kemer sıkmaya ikna etmesi de çok zordu.

Öyle ki Daily Star, günler öncesinden Truss'ın istifa edeceğini öne sürmüş, "Liz Truss mı daha çabuk görevi bırakacak yoksa bu marul mu daha çabuk bozulacak?" diye bir canlı yayın başlatmıştı bile.

Sonuçta marul, başbakanı yendi.

Al sana parlamenter sistem.