Eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi dün bir bildiri yayınlayarak Ak Parti'ye katıldığını açıkladı.

Herkes, Ergenekon davasında 41 ay hapis yatan ve birkaç yıl öncesine kadar ulusalcıların sembol isimlerinden olan 'Teğmen Çelebi'nin bu radikal kararı vermesindeki dönüm noktası üzerine bir şeyler söylüyor.

Mehmet Bey'in siyasi sürecini işim gereği yakından izledim.

Bugünlerde medyada ve siyasette "dönek" denilerek linç edilen pek çok ulusalcı gibi 15 Temmuz'da gün gibi ortaya çıkan "gerçeklere" gözlerini kapatmadı.

Ve bugün FETÖ'cü söylemlere birebir sahip çıkan bir çizgide yer almak yerine FETÖ'ye karşı savaş açma cesareti gösteren ve kazanan Erdoğan'la durmayı tercih etti.







Dolayısıyla bildirisinde açıkladığı gerekçeleri de yerinde ve tutarlı buluyorum.

Dün görüşlerini almak için Çelebi'yi aradım. Telefonu gün boyu kapalıydı. Ulaşmak için tüm çabalarımız da sonuçsuz kaldı.

İyi kötü tepkilerden bunalmış, cevap vermekten yorulmuş olmalı.

Normaldir.

Zira eski mahallesi gün görmemiş küfürlerle, tehditlerle, hakaretlerle her mecrada kendisini linç ediyordu. Tahmin edeceğiniz üzere "şahsi çıkar" iması havada uçuşuyordu.

Evet, yine çok sıkıcılar...

Çocukça çamur atıyorlar.

Öyle ya, Çelebi gözden düşünce, milletvekilli adayı yapılmayınca, damadı FETÖ'den tutuklanınca vs. saf değiştiren siyasetçilerden değil. El üstünde tutulurken itiraz etmiş bir isim.

Derdi makam mevki olsa kahraman muamelesi gördüğü yerde kalırdı, her türlü imkanı zaten vardı. Önü açıktı.

Bu pozisyondaki bir insanın cemaatindeki konforunu bozup "kral çıplak" demesinin altında illa ki maddi çıkar arayanlar bence kendi motivasyonlarını açık ediyorlar.

***

ALT YAPI TAMAM SIRA BİREYSEL TALEPLERDE



Cumhurbaşkanı Erdoğan her hafta toplumun çeşitli kesimden vatandaşın gündelik hayatındaki sorunlarına, bireysel taleplere dokunan bir paket açıklıyor. Milyonlar da projelerini ilgiyle takip ediyor.

Sadece toplu konut projesine başvuranların sayısı 7 milyonu aştı!

Geçtiğimiz günde kabine sonrası esnafa ve öğrencilerle yönelik düzenlemeleri açıkladı.

Muhalefet ittifakı "Oy almak için yapıyor" diyor?

Vay be, bak sen şu işe!

Pardon ama bir siyasetçi başka ne için çalışır zaten?

Seçmeni ikna etmek için projeler hayata geçirmek yerine ABD'ye gidip icazet almakla mı?







Kaldı ki Erdoğan uzun vadeli siyaset yapan, gelecek perspektifi olan bir siyasetçi olduğunu kanıtladı.

Bir süredir ülkenin kaynaklarını, Türkiye'nin rakipleriyle askeri ve ticari olarak mücadele edecek seviyeye gelmesi için dev alt yapı projelerine, savunma harcamalarına kanalize etmişti.

Bu ulusal hedef doğrultusunda muazzam yol da aldı sandıkta oy da...

Rakiplerimiz bile "Türkiye'nin yakın gelecekte alt yapı sorunu yok" diye kabul ediyorlar.

Şimdi ise bir eşiğin aşıldığının ve bundan sonraki süreçte bireysel taleplere odaklanan refah attırıcı projelere ağırlık vereceğinin sinyallerini gönderiyor.

Keşke seçmene ya parlamenter sisteme dönüş gibi bilinmezliklerle dolu maceralar öneren ya da enflasyon gibi halkın yakıcı sorunlarını arabesk bir yakınmaya çeviren muhalefet de yapacağını oy almak için yapsa.