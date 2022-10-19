Yazar Etyen Mahçupyan, "Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş kalırsa yeniden Erdoğan'a oy verebilirim" demiş.

Verir mi?

Verir.

Çünkü Etyen siyasi tercihlerini, bir ara Taraf'ta üzerine köşe yazıları yazdığı at yarışına çalışır gibi belirler.

Tepkilere aldırış etmez.

Liberal mahallesinin hışmını üzerine çekmek pahasına Erdoğan'ı destekleme kararını alırken de "teknik analizlerine" güvenmişti.

Ne var ki soğukkanlı bir şekilde tercihte bulunmayı başaran Etyen, önemsenmeyi kompleks derecesinde abarttığı için bazen yalpalar.

Mesela sırf "Babama benzetiyorum" dediği Erdoğan'da aradığı yüzü bulamayınca Davutoğlu'na danışman olması gibi kimi zaman eşeğe oynar. Oradan da sekip Davutoğlu'nun muadili Babacan'a falan "sürpriz" diye umut bağlar.







Ne var ki yazarımız, siyasi kumardan nerede çıkacağını bilir.

Kaybedende ikiden fazla ısrar etmez.

Demek ki şimdi de havanın döndüğünü hissetti. 6'lı masanın yelkenlerini dolduran rüzgârın karşıdan esmeye başladığını fark etti. Son verilerle bir hesap yaptı...

Ve "Ne derler" demeden tüyosunu patlattı.

Favori diye gazlanan Mansur Yavaş'ın balon olduğunu ifşa etti.

Gözler şimdi Etyen'in kaptanlığında oradan oraya savrulan, Kemalistlere bile eyvallah diyecek kadar taviz verdikleri halde kabul görmeyen tayfanın tornistanında.

Zira at yarışı meraklısı yazarımız, son seçim düzlüğüne girerken verdiği Erdoğan tüyosuyla Millet İttifakı'nın AK Partili küskünlerinin kafasını fena bulandırdı.

Kuşkusuz bundan sonra şahit olacağımız dönüşler sert ve seri olacak.

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ENES KANTER'İN SUÇU NE?

Günlerdir firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü cilalıyorlar, tartıştırıyorlar, gündem yapmaya çalışıyorlar.

Kemalist geçineni bir yandan, liberali öbür yandan...







Motivasyonları nedir bilmiyorum. Ama sabah akşam sosyal medyadan Türkiye'ye düşmanlık yapan bu yabancı istihbarat aparatlarını meşrulaştırdıkları ortada.

Öyle ya, bize ne başına iş gelince ABD'ye sığınan bir ajanın spor kariyerinden.







Eğer arzunuz buysa, ailesini, soyadını reddedip Fetullah'ın evine sığınan, ona baba diyen Enes Kanter Freedom da çok iyi basket oynuyor.

Onu da görüverin, hakkını teslim edin.

Hazır dün de yakınlardaydı. Yunanistan'da bir bayrak direğiyle çektiği samimi pozunu Instagram'a koymuştu.

"Türkiye henüz buna hazır değil" mi diyorsunuz?

İyi de ikisi de aynı FETÖ'nün laciverti.

Sırığın suçu ne?