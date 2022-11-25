Tamam pandemiydi, Rusya-Ukrayna Savaşı'ydı. Doğalgaz fiyatları tavan yaptı. Maliyetler arttı. Anladık.

Ama tüm dünyada doğalgaz fiyatları aylardır düşüşte. Türkiye'de de akaryakıt ve dolar bir bantta duruyor. Onu da devlet destekliyor ya, asgari ücrete zam da henüz dedikodu aşamasında. Özetle maliyetlerde bir artış söz konusu değil.







O halde zincir marketlerdeki (Türkiye'de üretilen) temel gıda maddelerinin etiketleri ucuzlayacağına neden artıyor?

Rafta, market zincirinin adını taşıyan salçanın kilosu 100 TL. Peynir, kaşar 200 TL.

Domatesi Norveç'ten, sütü Hollanda'dan mı ithal ediyoruz?

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'e soruyorum."Salçalık domatesi bizden 2 TL'den alırlar, sütü de 8 TL'den. O kadarını söyleyeyim, üstünü siz hesaplayın" diyor.Daha ne desin?Bu işinmaliyet hesabıyla anlamak mümkün değil çünkü.Biz de uzatmayalım...karşı karşıyayız.Aralarındade olması kafanızı hiç karıştırmasın...Yeryüzünde sermayenin dini, imanı paradır. Her renge bürünür.

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Peki ne yapacağız?Toplumsal yapımızı zedelemeye başlayan,bu soyguna "Serbest piyasa, ne yapalım" diye göz mü yumacağız?Geçiniz...Dünyada serbest piyasanın "S"si mi kaldı Allah aşkına?Devletler doğrudan ekonomileriyönetiyor. Müdahalelersıradanlaştı. İngiltere'de,Fransa'da temel gıda maddelerindetavan fiyat uygulanıyor.Ayrıca maaşlı çalışanların, sabit gelirlilerin, geçen yıl astronomik kâr oranları açıklayanda yazmaya kalksak yerimiz yetmez. Mesela vatandaştan esirgenen kredilerin,kurallara çok mu uygun?Vatandaş, halkın ekmeğiyle oynanan bu ekonomik kumara karşı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u daha etkin mücadele etmeye çağırıyor.Zira bugüne kadarki tedbirlerin işe yaramadığını görüyoruz.Eğer sıkça işittiğimiz gibio halde halkın tamamının desteğini alacak yasa değişiklikleri için ellerini tutan mı var?Halkın sermaye ve serbest piyasa kadar hatırı yok mu?