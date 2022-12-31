2022'de ekranların ve gazete köşelerinin gözde konusu "6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuydu...

Ortak aday belirlemek için kurulduğu söylenen yuvarlak masa etrafında toplanıp toplanıp dağılan liderler konuya bir türlü giremedikleri için senaryoların ardı arkası kesilmedi.

Bu da "Adayımızı yıpranmasın diye açıklamıyoruz" bahanesinin arkasına sığınan ittifakın içindeki adaylık umutlarının hep diri kalması sonucuna yol açtı.







Kasım başında adı neredeyse unutulan Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane sürecini Meral Akşener'le birlikte Kılıçdaroğlu'na karşı kullanma girişimleri kuşkusuz bu hesapların en dramatik örneklerindendi.

Öyle ki kriz, masanın asıl sahipleri olan Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki rekabetin grup konuşmalarında karşılıklı mesaj verecek kadar derinleşmesine neden oldu.

Oluşan yarılmanın yakın ve uzun vadede sonuçları olacağı ortada.

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Evet, 6'lı masanın kararsızlığı tüm aktörleri birer tur yıprattı ve muhalif seçmene bile "Bunlar yarın bir gün nasıl uzlaşır" dedirtti. Ancak yine de bu belirsizliğin Millet İttifakı'na zaman kazandırdığı açık. Yani muhalefet açısından bir bakıma amaç hasıl oldu.

İlan ettikleri asıl mevzuya girmeyerek Erdoğan karşıtı cepheden kopmaların önüne geçtiler. Birbirine taban tabana zıt irili ufaklı ne kadar siyasi aktör varsa yan yana getirip bir blok görüntüsü vermeyi başardılar.

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Peki 2022 sonu itibarıyla kim hangi pozisyonda...

Kemal Kılıçdaroğlu: Ahlatlıbel'de Millet İttifakı'nın diğer sakinlerini atlatıp Akşener'le kurduğu masada "Ya ben ya çoklu aday" restini çekti. Başına bel altı bir müdahale gelmezse CHP'nin adayı Kemal Bey.

Meral Akşener: İmamoğlu ve Yavaş'ın adını sık sık ansa da tek hedefi Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması. Ana muhalefet koltuğuna talip olduğu için Kemal Bey dışında her adaya sıcak bakıyor.

Ali Babacan: Abdullah Gül nerede duruyorsa orada duruyor.

Ahmet Davutoğlu: "Neden ben olmayayım" diye düşündüğüne emin olsak da Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alması muhtemel.

Temel Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu'nun açık destekçisi.

Aşağı yukarı bir ay içinde seçim takvimi belli olacak, karar günü gelecek. Ve el mecbur isimler açık açık zikredilecek...

Pandoranın kutusu işte o zaman açılacak.

Tez zamanda 6'lı masa senaryolarının son bulduğu, gündemden düştüğü bir yıl dilerim.