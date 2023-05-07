Ömrü boyunca hazırlandığı tahta ancak 74 yaşında kavuşan Kral 3. Charles'ın taç giyme törenini izlemek üzere Londra'dayım.

Dünyanın dört bir yanından gelen gazetecilerin ilgiyle izlediği etkinlikler öncesi Birleşik Krallık'ın başkentinde hayata karıştım. Türkiye'de seçimlere bir hafta kala heyecan doruktayken, atmosfer gerilmişken Londra'da gündemi koklamaya çalıştım. Biraz kafanızı dağıtayım.







Türkiye'de ve tüm dünyada The Crown dizisi nedeniyle Kraliyet ailesi epey popüler. Akrabalarını tanımayan insanlar, Windsor hanedanının soyağacını ezbere biliyorlar. Ancak monarşinin artık son bulması gerektiğini düşünenlerin sayısının hızla arttığı İngiltere'de Kral'ın tebaası pek oralı değil. En azından dünyanın geri kalanı kadar!

Fakat ne olursa olsun İngilizler, 1066 yılından beri 39 kez yapılan bu geleneksel törenin 40'ıncısının da hakkını verdiler diyebiliriz. Kral 3. Charles'a Anglikan Kilisesi'nin ruhani önderi Canterbury Başpiskoposu Justin Wellby'nin taç giydirdiği seremoniyle tüm dünyayı kilitlediler.

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ÇANKIRILI BORİS GİTMİŞ SİYASETİN GAZI KAÇMIŞ



Londra'da hava limonata gibi olduğu zamanlar. Tam mayıs. Arada yağmur çiseliyor. Caddeler Birleşik Krallık bayraklarıyla süslenmiş. Dükkânların vitrinlerinde 3. Charles'ın arması asılı.







Yollarda, meydanlarda coşkuyu yaşayanlar büyük çoğunlukla yaşlı İngilizler. Kafelere, barlara sığmayıp sokağa taşan gençlerse, yeni kralların taç giyecek olmasıyla pek ilgili değiller. Hatta komik buluyorlar. "Sıkıcı bir piyes" diyen de var. Ama ulusal bayramı, kafayı daha çok çekmek için bahane etmeyi de ihmal etmiyorlar.

Nevi şahsına münhasır, iddiası olan Boris Johnson'un ardından, İngiliz toplumunun afyonu olan pub'larda siyasetin S'sinin bile ilgi çekmediğini anlatıyorlar. Yeni başbakanları Hindu Rishi Sunak'ın adını anınca kimseden bir yorum gelmiyor. Sadece "Biz seçmedik" demekle yetiniyorlar.

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İNGİLTERE'DEKİ TÜRKLERİN SANDIĞA İLGİSİ AZ



700 bin civarında Türk'ün yaşadığı belirtilen İngiltere'de, Türkiye seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 127 bin. Sandığa gitme yüzde 40 civarında.

Kuzey Kıbrıslı Türkler çoğunlukta ama pek oy kullanmıyorlarmış. "Niye?" diyorum, "Türkiye'nin işine karışmıyoruz" diyorlar. Londra'da Maraş dondurmasının hakkını veren Türk girişimci Yaşar Erbay Kanbur'un söylediğine göre Kahramanmaraşlılar da az değil.

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PUTİN'İ ANLADIK DA MADURO'YU NİYE ÇAĞIRMADINIZ?



En son 70 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth için düzenlenen ve 67 cumhurbaşkanı, 16 başbakan, 11 bakan, 3 de başkan yardımcısının katıldığı taç giyme töreninde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil etti. ABD'den ise Biden'ın eşi Jill Biden geldi.

Kuzey Kore'nin bile bir formülle dâhil edildiği törene davet edilmeyen üç ülke ise Rusya, İran ve Venezuela.

Hadi Rusya'yı anladık. Düne kadar "saygın Krallık vatandaşı" sayılan Rus işadamlarını "oligark" ilan edip mallarına çökerken Putin'in Londra'ya davet edilmesi komik kaçardı.

Ama ABD'nin bile yakınlaştığı Maduro'yu neden çizdiklerini pek anlamadım. Muhtemelen konu petrol.

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LONDRA'DA HAYAT ATEŞ PAHASI



Londra merkezine çok uzak olmayan, oturulabilecek asgari koşullara sahip bir evin kirası 2000 sterlin civarındaymış. Kiralar yüzde 30 artmış. Asgari ücretin saati de 11 sterlin civarında. Haftada 40 saat çalışan bir kişinin kazancı, ev kirasına bile yetmiyor. Tek başına yaşamak büyük lüks. Pandemi öncesi mesele bile olmayan elektrik faturaları, küçük konutlar için bile 200 sterlini buluyormuş. Medyadaki tartışma programlarında tek konu buymuş.







Pandeminin ardından tüm dünyada tırmanan enflasyon ülkede yüzde 10'un üzerine çıkmış. Böyle bir duruma on yıllardır şahit olmayan İngilizler şaşkın. Yaşam standardı hissedilir derecede düşmüş. Alışveriş merkezlerinde eski hareketlilikten eser yok.

9 milyonluk kentte hayat İstanbul'da alışık olduğumuzun aksine yavaş akıyor. İnsanlar birbirini ittirmiyor. Merkeze arabayla girmek, hele hele park bulmak epey masraflı olduğu için trafik rahatsız edici değil. "Yerliler" koşulların daha uygun olduğu şehir dışını tercih ettikleri için Londra'nın merkezi dünyanın dört bir yanından gelen zengin yabancı turistlere kalmış durumda.

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Not: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la Londra Büyükelçiliğimizde yaptığımız sohbet yarın Sabah'ta.